Lo que dijo el secretario de Salud sobre la nueva cepa de covid-19

En alerta máxima puso al mundo la noticia de una nueva cepa de covid-19 que se detectó el pasado 21 de diciembre en Reino Unido, y la cual “podría ser entre un 50 y un 74 por ciento más contagiosa”, según indicó el biólogo Nick Davies, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Bogotá no escapa de esa realidad, y por eso Alejandro Gómez, secretario distrital de Salud, explicó que “los otros serotipos del virus probablemente ya estén en América. No cabría una cosa distinta, porque todos los vuelos, o por lo menos su gran mayoría, están abiertos en el mundo”.



De hecho, Chile ya registró su primer paciente con esta variación de covid, el 29 de diciembre, en una persona proveniente del país británico.



“Los virus mutan permanentemente, y seguramente había muchas mutaciones de este, pero recién ahora hay una que se diferencia lo suficiente, y que puede ocasionar una situación atípica o lo que los expertos llaman una secuenciación genómica distinta”, dijo Gómez.



Sin embargo, el secretario manifestó que ya empezarán a hacer dicha secuenciación. “Esto nos va a permitir saber si tenemos o no nuevas cepas del virus”, añadió.



El proceso, que según la entidad de salud es supremamente complejo, consiste en, por medio de exámenes de laboratorio y de sistemas de información muy grandes, seguir la secuencia del ADN del virus.



(Además: Los países que han confirmado la presencia de la nueva cepa del covid)

No obstante, “dichos datos no darán resultados, por lo menos antes de un mes, y lo más probable es que durante ese tiempo, la cepa ya esté instalada en Bogotá”, afirmó el secretario.



EL TIEMPO habló con Juan Manuel Cordovez, experto en el tema y profesor de ingeniería biomédica de la Universidad de los Andes, quien expresó que tomarse un mes para su detección “es exagerado, dado que es un trabajo que se debería hacer en días, puesto que es un ejercicio estándar de biología molecular. Requiere una inversión alta de dinero, pero que no debería llevar mucho tiempo”.



Por su parte, Andrea Ramírez, profesora asistente de Medicina de la misma universidad, mencionó que la espera podría deberse a la cantidad y preparación de laboratorios y capital humano que son escasos para realizar esta técnica. “Esto se hace con otras bacterias y demás, como en el caso de la influenza, pero con el covid es totalmente nuevo en Colombia”.



Lo cierto es que varios textos científicos indican que este proceso de secuenciación genética lleva de 15 a 17 días como máximo.

Para seguir leyendo:

-'En Bogotá no se ha cerrado ninguna UCI por falta de medicamentos'



-Tercera ola del covid-19 llegaría a Bogotá en febrero de 2021



REDACCIÓN BOGOTÁ