‘No hay forma de pensar la reactivación sin transporte público’

Juan Ramírez, secretario de Hacienda, explica el plan de inversión de Bogotá presentado al Concejo. Aunque se solicitan recursos para TransMilenio, estos no comprometen destinaciones para inversión social. Además, también aclara las razones y cómo se destinarán los recursos públicos para avanzar con este plan.



¿Qué le presentaron al Concejo con el plan de rescate social?

Secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez. Foto: Archivo particular

El paquete que se le presentó al Concejo fue uno por 1,8 billones de pesos, que incluye una parte del paquete de rescate social, no todo. El paquete de rescate tal como lo describió la alcaldesa Claudia López vale 1,7 billones de pesos, se parece la cifra y por eso puede citar confusión.



El paquete presentado al Concejo vale 1,8 billones, y el de rescate social, 1,7 billones ¿Cuál es la relación entre ambos montos y las diferencias? De los 1,7 billones para el rescate social se van a ejecutar este año 670.000 millones de pesos y 1,1 billones el próximo. Por esa razón no está incluido en el proyecto de acuerdo que acabamos de presentar, va a estar en el que le presentemos al Concejo en noviembre.



En este momento traemos los 670.000 millones de pesos, que incluyen cerca de 390.000 millones de pesos para transferencias monetarias, ingreso mínimo garantizado a hogares pobres y vulnerables. También tenemos cerca 116.000 millones para educación, para empleo y generación de ingresos para mujeres y jóvenes; más de 90.000 millones para subsidios de vivienda; y tenemos 40.000 millones de pesos para atención a primera infancia, que es una forma de apoyar a madres cabeza de hogar.



Pero en este proyecto de acuerdo también metemos otras cosas. La grande es un poco más de un billón de pesos para ayudar a cerrar el hueco fiscal que tiene el sistema de transporte, y otra parte pequeña es para necesidades presupuestarias específicamente para algunas entidades.

¿Es urgente destinar esos recursos a TransMilenio?

Los sistemas de transporte público siempre tienen déficit porque uno no puede cobrarles a los usuarios la tarifa que cubre todos los costos; si fuera así, las tarifas serían muy altas, como de 5.000 pesos. La tarifa del usuario cubre una parte de todos los costos, el resto tiene que ser déficit. Entonces estamos acostumbrados a ellos, sabemos que existen, han sido alrededor de 700.000 millones de pesos, esos están presupuestados. Si hubiera un déficit hoy de 700.000 millones de pesos, no estaríamos diciéndole al Concejo: ‘Necesitamos más plata para cubrir ese déficit’.



¿Por qué se necesita más plata? Porque se cayó la demanda el año pasado, pero también este, como resultado de la emergencia del covid-19. Todo eso hizo que la demanda en el transporte zonal y troncal cayera hasta el 20 por ciento de lo normal, es decir que si era 100, pues llegó a 20. Luego comenzó a subir, pero no ha subido más del 60 por ciento. Seguimos con una subutilización de la flota. Pasó en Argentina, donde llegó al 10 por ciento de subutilización; pasó también en Santiago de Chile, donde el porcentaje cayó también al 10 por ciento.



Eso quiere decir para la ciudad que representa un hueco adicional de cerca de 1,2 billones de pesos y por esa razón estamos yendo al Concejo, y lo presentamos como parte del apoyo al programa del rescate social y económico porque si deja de funcionar el transporte público, como está pasando hoy en Cartagena y Barranquilla, pues simplemente para dónde se van la reactivación y el rescate social. ¿Cómo van a desplazarse los jóvenes a su sitio de trabajo o a los centro de educación superior? No hay forma de pensar la reactivación si colapsa el sistema de transporte público, por eso necesitamos esos recursos.

Se han tenido conversaciones con el Gobierno Nacional, ¿qué podría aportar el Gobierno para el rescate de TransMilenio?

Nosotros hemos trabajado un cálculo preciso sobre qué parte del déficit se debe al covid-19 y qué parte no se debe a la emergencia, porque lo que se le ha planteado al Gobierno Nacional es que nos ayude a financiar al menos el 50 por ciento del déficit que se debe a la emergencia covid-19. No le estamos pidiendo del anterior, que es nuestra responsabilidad. Pero de este, que no es nuestra responsabilidad, que nos tocó asumirlo, pues ayúdenos con el 50 por ciento. Estamos en eso, hablando con el Gobierno, y esperamos que se puedan materializar los ingresos para que ayude a la ciudad.



El monto que corresponde a la emergencia covid es de

$ 1,2 billones...

En realidad es un poco más. Cuando hicimos el presupuesto de este año metimos el presupuesto normal, metimos una plata adicional para cubrir el hueco por la emergencia covid, pero ha sido mayor de lo que pensábamos.

¿De dónde tocaría hacer ajustes presupuestales? Por ejemplo, al IDU le tocará suspender algunas obras.

Hay unos recursos que ya teníamos y que se pueden agregar al presupuesto del 2021. Básicamente, nosotros recibimos dividendos de 120.000 millones por encima de lo que habíamos presupuestado. Eso porque las utilidades del Grupo de Energía de Bogotá fueron mayores que las que se habían pensado.



Nosotros hicimos el cierre fiscal del año pasado y encontramos unos recursos que no se usaron, no se ejecutaron, o que las entidades acumularon demasiadas reservas, entonces nosotros les decimos que ustedes no ejecutaron esa plata y nos tienen que devolver una parte de eso, y esa parte la estamos devolviendo. Todo eso en su conjunto suma 450.000 millones de pesos. Eso es nuevo, plata que no estaba.



La otra plata, que es de 1,4 billones de pesos, eso sí es reorientación de las inversiones. La plata grande de eso, por ejemplo, es de obras que utilizaban cupo de endeudamiento, cuya utilización se pospone. Es el caso de la avenida Circunvalar de Oriente, que valía cerca de 700.000 millones y que, en razón de las necesidades del rescate social actuales, de urgencia, de la situación de jóvenes, mujeres y hogares en pobreza extrema, entonces decimos: ‘Esa obra no la vamos a ejecutar y traemos esos recursos’.

El Concejo les había aprobado un cupo de endeudamiento, ¿qué se ha ejecutado de esos recursos?

Ahí hay una cosa que es importante mencionar y es que el Concejo nos dio un cupo de 10,8 billones total, del 2020 al 2024. Ahora bien, para esta vigencia del 2021 nosotros programamos la utilización de 3,8 de ese cupo de endeudamiento ¿Qué quiere decir eso? Que en principio deberíamos salir a buscar créditos de 3,8 billones para financiar todo el programa de inversión que está previsto en este año, que son en total 20 billones de pesos e incluye un paquete de reactivación por 6,8 billones.



¿Pero qué ocurre? Vamos a buscar el crédito en la medida en que no tengamos lo que se denomina caja. Si nosotros tenemos recursos en la tesorería. Por ejemplo, si hay un proyecto que tiene 20.000 millones de cupo de endeudamiento, si tenemos esos recursos en la tesorería, pues no vamos a buscar el crédito, sino que utilizamos el dinero que tenemos porque si buscamos el crédito, nos va a salir más caro con intereses. Nosotros comenzamos a pedir créditos si vemos que necesitamos recursos para generar liquidez de la tesorería del Distrito.



Visto así, más o menos, llevamos el 20 por ciento ejecutado del cupo de esos 3,8 billones. Proyectamos en noviembre llevar el 80 por ciento ejecutado, lo cual no quiere decir tomar los créditos, quiere decir que estamos financiando los recursos que iban contracrédito. Pero si necesitamos salir, pues vamos y nos endeudamos al igual que hicimos cuando en febrero salimos con una emisión de bonos por un billón de pesos que compraron inversionistas sociales.



GABRIEL GONZÁLEZ

REDACCIÓN BOGOTÁ. EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET

