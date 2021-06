Secretaría de Salud avanza en la meta de 7.000 pruebas al día

Esta semana se ha visto por algunos sectores de Bogotá a varios profesionales de la Secretaría de Salud (SDS) caminado los barrios, hablando con los dueños de algunos establecimientos comerciales y tomando pruebas covid-19. De 5.000 pasaron a la realización de 7.000 diarias.



(Le puede interesar: Delta: las verdades detrás de la preocupante variante de covid-19)

Según la misma entidad, es una tarea necesaria porque aunque la ocupación de UCI covid-19 haya bajado un punto porcentual el día de ayer la situación es crítica.

El 29,5 % de los casos reportados en Colombia se encuentran en Bogotá, donde se han presentado 1’225.804 casos, de los cuales 7.088 fueron confirmados el 27 de junio 2021.



Las localidades con mayor reporte de casos positivos son: Suba, con 15,3 % de los casos de la ciudad ( 171.701); seguido por Kennedy, con 13,4 % (150.440); Engativá, con 11,6 % (129.857); Bosa, con 7,7 % ( 86.098), y Usaquén, que presenta el 7,6 % (85.527). Eso quiere decir que estas cinco localidades aportan el 55,6 % de los casos confirmados en el Distrito. El número de fallecidos ya suma los 23.218 personas. Del total de unidades de cuidado intensivo destinadas para covid-19, el 96,3 % están ocupadas.



El covid-19 ha venido afectando más a las mujeres, con un porcentaje de 53,4 por ciento de los casos, y a personas entre los 20 y los 49 años. Y es precisamente por estas cifras que la Secretaría de Salud ha venido interviniendo diez zonas de Bogotá en las cuales se identificó mayor riesgo de dispersión del covid-19, es decir, aquellas que tienen una mayor cantidad de propagación. Se trabaja en sitios con una alta actividad comercial y de contacto entre personas que pueden llegar a ser transmisoras del virus.



(Además: Presidencia entregó 1,5 millones de vacunas a privados)



La idea es que haya recuperación económica, pero con personas saludables. Estas diez zonas son: Las Ferias, Engativá, Santa Cecilia, de la localidad de Engativá; El Muelle, en la localidad de Fontibón; Galerías y Teusaquillo, de la localidad de Teusaquillo; Doce de Octubre, de la localidad de Barrios Unidos; Timiza y Carvajal, de la localidad de Kennedy; Ciudad Montes, en la localidad de Puente Aranda; San José, en la localidad de Rafael Uribe Uribe; El Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño; Bosa Central, en la localidad de Bosa; Tibabuyes, en la localidad de Suba, y los Cedros, la localidad de Usaquén.



Aunque en sectores como Los Cedros algunas personas dicen no haber recibido información sobre el tema, en otros sectores, como Galerías, la llegada del personal de la SDS ha sido bastante visible. “Yo vivo en Capri y no he visto nada raro como del Distrito. Solo escuché por noticias que era una zona de cuidado”.



Lo que sucede es que, tal como lo advirtió el Distrito, están atacando al virus en zonas comerciales donde suelen presentarse aglomeraciones.



Gracias a un trabajo articulado entre la SDS y la Universidad del Rosario se determinó que estos puntos priorizados tienen una alta actividad comercial y de interacción, donde se pueden encontrar ventas informales en el espacio público, zonas de comercio como restaurantes, actividades turísticas, entre otras. Según epidemiólogos expertos, estas condiciones generan mayor contacto cercano entre personas que pueden llegar a ser transmisoras del virus.



De hecho, fue luego de hacer análisis académicos y contrastarlos con información de caracterización, actividades de inspección, vigilancia y control, se identificó que estas zonas se concentran la mayor cantidad de potenciales superdispersores y adicionalmente tienen una circulación comunitaria del virus, por la cantidad de personas positivas que hacen algún tipo de actividad de la vida cotidiana; sin embargo, no se relaciona con las personas que habitan en estos sitios, sino que es donde se pueden generar las interacciones que potencializan el contagio.



(También: Más empresas confirman que vacunarán a sus colaboradores)



Hoy, tan solo cuatro días después de poner la lupa en estos puntos de Bogotá, el balance es positivo. Según la entidad, a través de las secretarías de Salud, Gobierno, Movilidad, Cultura e IDRD, implementaron acciones como puntos de toma de muestras para covid-19, organización del espacio público para evitar aglomeraciones, peatonalización de vías en horarios y zonas específicas, actividades de comunicación del riesgo en el transporte público, reutilización de espacios como parques que estén en la zona, implementación de zonas de lavado de manos y medidas de autocuidado para una reapertura económica segura, con el fin de reducir la transmisibilidad del covid-19.



La Universidad del Rosario y la Secretaría de Salud realizarán evaluaciones periódicas con el fin de analizar el comportamiento de estas zonas y establecer si otros sectores de la ciudad con superdispersión del virus requieren una intervención. Estos se irán anunciando de forma periódica y según como avance la pandemia.

Vacunas disponibles

Las personas mayores de 50 años o aquellas menores de 50 con alguna enfermedad de base y que se encuentren priorizadas en Mi Vacuna pueden acudir desde hoy a cualquier punto de la ciudad para recibir la dosis única de Janssen, de la farmacéutica Johnson & Johnson.



Del mismo modo, las personas de 45 años y más podrán asistir al punto de vacunación de su preferencia para iniciar o completar su esquema de vacunación contra el covid-19, de acuerdo con la disponibilidad de vacuna, así: Sinovac para primeras y segundas dosis, Astrazeneca solo para segunda dosis y Pfizer solo para segunda dosis. Quienes acudan a aplicarse la vacuna de Janssen no deben haber recibido otro biológico.



REDACCIÓN BOGOTÁ. EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET

Más artículos de Bogotá