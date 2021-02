¿Se viene una nueva alza del pasaje de TransMilenio y del SITP?

Como ya es tradicional, con la llegada de un nuevo año se producen alzas en muchos servicios y, por supuesto, el transporte público no es ajeno a ello. Ya la tarifa de taxi en Bogotá tuvo un aumento al finalizar el 2020 y ahora, cuando se espera un incremento del pasaje en el sistema TransMilenio, ya varias voces piden que en este 2021 no se hagan esas alzas.



De hecho, desde noviembre pasado algunos sectores vienen expresando su preocupación por la posibilidad de que aumente la tarifa de los sistemas troncal y zonal. Tradicionalmente, esto ha sucedido entre febrero y marzo, y así pasó hace un año.

Ayer se volvió a escuchar una nueva voz en tal sentido. La presidenta del Concejo de Bogotá, María Fernanda Rojas, pidió públicamente a la Alcaldía Mayor congelar la tarifa del sistema. Rojas argumenta que, en la actual coyuntura de crisis por la pandemia, un alza golpea a los usuarios, que, en buena parte, pertenecen a los hogares más pobres y vulnerables.



Pero además, dijo que los incrementos en los últimos cinco años (desde 2016) en los componentes troncal y zonal han tenido un aumento del 39 y el 53 por ciento, respectivamente, lo que significa un incremento superior al que ha tenido el salario mínimo.



Rojas también señala que dichas alzas llevaron a que muchos usuarios se vieran excluidos del sistema y aumentara la evasión o cambiaran el modo de trasporte. Cita como ejemplo que en 2019 los buses azules ya habían perdido el 18 por ciento de sus usuarios.



“Se suma a esta situación el drástico recorte de los subsidios, lo que, en términos prácticos, hizo que algunas personas Sisbén 1 pasarán de pagar 900 pesos en 2015 a 2500 en 2020”, explica la concejala del partido Alianza Verde.



Pero, por otro lado, están quienes advierten que no subir el valor del pasaje en el sistema tendría un efecto en el Fondo de Estabilización Tarifaria, que recibe recursos de Distrito para compensar el déficit que desde el principio viene arrastrando el sistema. Esto, también en las actuales circunstancias, golpea las finanzas de la ciudad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Aumentar o congelar las tarifas?



La concejal Lucía Bastidas, también de Alianza Verde y quien conoce de cerca el tema, dice que existen dos caminos para mantener congelada la tarifa del sistema: uno es vía nuevos impuestos, como el parqueo en vía, cobro por congestión y por contaminación, peajes urbanos, multas, cobros de plusvalía en predios cercanos a corredores viales de troncal.



La otra opción es redistribuir el presupuesto del Distrito y aumentar la inversión en el Fondo de Estabilización Tarifaria, aunque esto, afirma, implica quitarles recursos a otros sectores.



Ante esa situación, la concejala propone avanzar con la alternativa de los nuevos impuestos y continuar con el aumento de la tarifa, pero de manera proporcional y generando beneficios temporales, no permanentes.



Bastidas recuerda que la actual situación del Fondo es producto de que entre 2013 y 2015 no aumentaron las tarifas y, además, se dieron beneficios en horas valle. El sistema de transporte masivo tiene dos tipos de tarifas: la técnica y la del usuario. La diferencia de las dos es lo que debe pagar de más el Distrito al operador, y que sale del fondo de estabilización.

Hoy, la tarifa para los usuarios de TransMilenio es de 2.500 pesos y para los del SITP, de 2.300

Con corte a 2019, la tarifa técnica (lo que cuesta realmente la prestación del servicio y se le paga al operador, pues está establecido en el contrato) estuvo, en promedio, en 2.487 pesos para los articulados y 2.948 pesos para los buses azules. Hoy, la tarifa para los usuarios de TransMilenio es de 2.500 pesos y para los del SITP, de 2.300 pesos.



Darío Hidalgo, experto en movilidad, considera que “es una mala práctica no incrementar la tarifa”, y eso significa que ese faltante se tenga que cubrir con impuestos y dejar de hacer otras cosas en otros sectores.



Hidalgo asegura que “el Concejo debe mantener una tarifa muy baja para los sectores que realmente lo necesitan, es decir, focalizar el subsidio en personas de menores ingresos y con dificultades para su movilidad”.



Recuerda que ya existe el mecanismo de subsidio focalizado a través de Sisbén y que este se puede ampliar. Las personas del Sisbén 1 y 2, según explica, pueden acceder a una tarjeta que da descuento en los viajes. “Se puede ampliar el descuento, solo subiendo la tarifa general”.



José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, considera que “en este momento es impensable” un aumento de la tarifa porque “afecta económicamente a los hogares de ingresos bajos”, para los cuales el costo del transporte representa cerca del 12 por ciento de los ingresos.



En opinión del experto, lo que debe revisarse son los subsidios y la tarifa técnica.

El debate se vuelve a abrir en la ciudad. Cabe recordar que este fue uno de los temas en la campaña para la alcaldía y en ese momento, la hoy alcaldesa prometió no subir el pasaje del sistema de transporte.

