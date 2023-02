Luego de que el viernes pasado la Secretaría Distrital de Ambiente declarara la alerta fase 1 por la mala calidad del aire en Bogotá, este lunes se tomaron nuevas medidas para mitigar el problema de contaminación, las cuales empezarán a regir desde hoy. Entre ellas, el uso de tapabocas obligatorio y la suspensión del pico y placa solidario.



(Le puede interesar: ¡Alerta en Bogotá! Por mala calidad del aire, ciudadanos deben usar tapabocas)

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá reportó ayer en la mañana condiciones regulares en nueve estaciones; entre ellas: San Cristóbal, Carvajal-Sevillana, Kennedy, Centro de Alto Rendimiento, Móvil Fontibón y Fontibón.



Debido a que la calidad del aire no mejoró durante el fin de semana, hubo un ‘Comité de validación y seguimiento de alertas y emergencias por contaminación atmosférica’, en el que estuvieron presentes entidades del Distrito, Gobierno Nacional y CAR. Allí se evaluaron las condiciones de calidad del aire, el pronóstico para los próximos días y nuevas medidas que empiezan a regir desde hoy en los sectores de educación, movilidad y construcción.

Facebook Twitter Linkedin

Entidades del Distrito, Nación y la CAR en comité. Foto: Secretaría de Ambiente

Las nuevas medidas

Para el caso del sector educativo, la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, indicó que colegios y jardines tanto públicos como privados deben restringir la actividad física al aire libre y hacerla en sitios cerrados, y no deben realizarla de 6 de la mañana a 10 de la noche.



Adicionalmente, los niños que tienen enfermedades respiratorias no deben asistir al colegio, pero en caso de ser necesario, tienen que hacer uso del tapabocas.

Entre las restricciones de movilidad anunciadas están: uso obligatorio de tapabocas en transporte público, taxis, buses intermunicipales y cables, el tiempo que dure la alerta. Además, se les hizo un llamado a los peatones, biciusuarios y la ciudadanía en general a usarlo.



Asimismo, se anunció que durante toda esta semana quedará suspendido el pico y placa solidario. Las personas que ya habían pagado por este beneficio no perderán los días pagados, pues estos serán recompensados una vez se levante la restricción.



A quienes incumplan con la suspensión del pico y placa solidario se les impondrá una multa de 522.900 pesos.



(No deje de leer: Legalizan la captura de hombre que arolló a cinco personas en la ciclovía)

Facebook Twitter Linkedin

Volvió el uso obligatorio del tapabocas en el transporte público. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Es importante tener en cuenta que en el momento, el Distrito no ha anunciado medidas restrictivas para las motocicletas, ni pico y placa durante los fines de semana.

El sector construcción y obras públicas deben cubrir obligatoriamente los materiales de construcción y sus residuos; también, humedecer el terreno donde están trabajando.



“Desde varias entidades del Distrito, incluyendo el apoyo del Ejército, de Bomberos y del IDU, vamos a estar humedeciendo las vías, particularmente en el suroccidente. El 67 por ciento del material particulado que hay sobre Bogotá es material ressupendido. Cada vez que se mueve un carro o viento se mueve polvo que está en el piso y se vuelve a levantar”, explicó la secretaria Urrutia.



Según lo informado por Urrutia, el material particulado de conflagraciones llega, en especial, de los que se registran en la Orinoquía colombo-venezolana y los Llanos Orientales.



Aunque en Cundinamarca durante el mes de febrero ha habido 68 incendios forestales, Urrutia no ha dicho si estos han afectado o no a Bogotá.

¿Habrá más restricciones?

A pesar de que el Distrito aseguró que por ahora no se optará por más restricciones de la movilidad, ayer la CAR declaró estado de prevención por calidad del aire en Soacha y el sector de El Mochuelo y anunció restricciones.



Entre las medidas están: el transporte de carga tendrá restricción para circular de lunes a sábado entre las 6 y las 11 de la mañana, y entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche. La medida regirá para modelos superiores a 10 años, es decir, 2012 y anteriores.



Los vehículos particulares y motos no podrán circular entre las 6 y las 9 de la mañana, y entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche de acuerdo con el mismo número de pico y placa que se maneja en Bogotá (días impares 6, 7, 8, 9 y 0 y los pares 1, 2, 3, 4 y 5).



Además, anunciaron que para las motos también regirá la medida del pico y placa adoptando el mismo horario de los vehículos. La restricción regirá de lunes a viernes.





(Además: Duro reclamo de Claudia López a moteros por protestas: 'Salen a contaminar más')

Afectaciones a la salud

Recientemente, Carlos Devia, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, le dijo a este diario que la alerta ambiental por calidad del aire puede traer con ella un aumento de enfermedades respiratorias con las implicaciones de presión a los centros de salud y ausencias laborales.



Sin embargo, se conoció que durante el mes de febrero se han registrado más de 30.000 casos de enfermedades respiratorias en Bogotá.



La Secretaría de Salud le dijo a EL TIEMPO que en la tercera semana de febrero se registraron 37.072 casos de infección respiratoria aguda en población general, según datos preliminares. Y en el acumulado de 2023 se han atendido 192.146 personas por esta condición de salud.



Al mismo corte, se reportaron 7.710 casos en niños y niñas menores de 5 años. En niños y niñas menores de 1 año se registraron 2.116 casos.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com