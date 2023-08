Durante la noche de este miercoles 2 de agosto las autoridades registraron dos explosiones en el occidente de la ciudad. En el primer caso, ocurrido en el barrio Villas de Alzate de Engativá, un reciclador habría encontrado un artefacto explosivo que llevó consigo a su lugar de vivienda. Una vez allí, su hijo de 15 baños habría provocado una detonación accidental del explosivo lo que le causó la pérdida de una de sus extremidades superiores.



Aunque todavía no se conocen los móviles exactos de los que ocurrió lo cierto es que las autoridades ya se encuentran en el lugar y le prestan la ayuda necesaria al menor de esas y a su padre quienes fueron afectados por la onda explosiva.



Según el reporte preliminar de las autoridades que atendieron el caso de primera mano, se habría reportado una explosión dentro de un predio. No obstante, una primera versión señaló que se habría tratado de la explosión de una olla presión. Sin embargo, tiempo después, los investigadores pudieron determinar que se trató de la detonación de una objeto explosivo. El joven afectado fue llevado de emergencia al Hospital de Engativá.



Aunque este hecho no corresponde a ninguna amenaza por parte de algún grupo criminal o estructura de extorsión si pone de nuevo sobre la mesa el tema de los explosivos que estarían circulando por la ciudad.



Hay que recordar que durante el mes pasado se registraron cuatro eventos en los que presuntos delincuentes habría amedrentados víctimas de extorsión lanzando granadas de fragmentación y explosivos de fabricación artesanal sobre los techos de los locales y establecimientos comerciales. Por fortuna, en estos ataques no hubo fatalidades ni heridos de gravedad.





REDACCIÓN EL TIEMPO

JONATHAN TORO ROMERO

BOGOTÁ

