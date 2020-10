Se reencontrarán con familiar desaparecida desde hace 40 años

"Yo no le conozco familia. A ella le dejaron hacer su 'cambuchito' en el tercer piso de un casa. Pero a mí me ha partido el corazón su situación, con el tiempo le hice las vueltas... le saqué cédula y logré que el Gobierno le dé un subsidio con el que ella se sostiene", contó una vecina de esta mujer, quien organizó su búsqueda tras no encontrarla hace algunos días en Bogotá.

"Ella como que se desorienta. No sabe quién en es su familia... a veces cuenta que tuvo 12 hijos, otras veces dice que tres, o que se le murieron. El Distrito ya me dijo que cuando sea necesario la pueden trasladar a un hogar, pero yo no sé... me gustaría saber si tiene una familia que la pueda querer y cuidar", cuenta.



(Además: Recompensa de $ 20 millones para hallar a asesino de mujer en el Rosal)



La adulta mayor responde al nombre de Cándida Paulina Araújo de Escorcia y su cédula dice que nació en Sabanalarga (Atlàntico). Finalmente, la mujer apareció este fin de semana, y también lo hicieron sus familiares, quienes llevaban 40 años sin saber de ella.



La Policía Antinarcóticos va a poyar el regreso de esta mujer a su tierra natal, en la costa. La familia podía venir, pero no tenía dinero para regresar con ella.



