Bogotá se prepara para los Juegos Nacionales y Paranacionales 2019

A tres meses de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2019, que tendrán como sede el departamento de Bolívar, la administración reveló su inversión para que la delegación capitalina se pudiera preparar para la competencia.



Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se han invertido más de 30 mil millones de pesos por conceptos de preparación, insumos y estímulos a los deportistas.

La idea, con este apoyo, es que las delegaciones nacionales y paranacionales reúnan las medallas suficientes para coronar a la capital como la campeona del encuentro.



Para lograr la meta, el equipo de Bogotá para los Nacionales tendría que ganar, en los 52 deportes en los que participará, 160 de las 630 medallas de oro en disputa.



Sus grandes apuestas están en levantamiento de pesas, deportes subacuáticos, tiro deportivo, canotaje, esquí náutico, squash, triatlón y bolos.



En cuanto a los Juegos Paranacionales, la meta es ganar 140 medallas de oro, sobretodo, en disciplinas como paranatación, paraatletimos, paracycling y en tenis de mesa y silla de ruedas.

Andrea Galindo, deportista y Gerente de Juegos Nacionales y Paranacionales 2019, celebró el respaldo de la ciudad para la delegación de 1.012 deportistas (652 para Nacionales y 360 para paranacionales): "la preparación comenzó desde 2016 y la ciudad ha invertido recursos muy importantes en el desarrollo deportivo, tratando de cubrir todos los frentes: la preparación para las competencias, la contratación de entrenadores, los uniformes, los escenarios deportivos. La suma de todo eso es un plan de trabajo que le apunta a ganar los Juegos".



Una parte importante de la inversión ha estado centrada en escenarios deportivos. En los últimos meses, se ha entregado, por ejemplo, la pista de BMX del parque Recreodeportivo el Salitre. Esta pista, de hecho, será escenario de los Juegos.

La delegación paranacional tendrá 360 deportistas. Foto: IDRD

"La ciudad tuvo una revolución en parques. Pero no solo fue esto, sino que se invirtió en escenarios deportivos, muchos atrasados en tecnología", explicó el subdirector técnico del IDRD, José Sáenz.



Según el subdirector, esta ha sido una apuesta integral que garantiza que los participantes alcancen su plan de entrenamiento. "Lo interesante es que lo están haciendo fuera de la ciudad y del país. Eso garantiza que su formación sea más completa", manifestó.



En total, esta administración ha invertido 101 mil millones de pesos en rendimiento deportivo.



Sin embargo, se sabe que Bogotá no participará en ocho deportes: balonmano femenino, gimnasia rítimica, hapkido, natación artística, natación clavados, polo acuático, softbol femenino y fútbol de salón masculino. Según Galindo, esto se debe a que en estas categorías los equipos o no clasificaron o aún no tienen un desarrollo deportivo.



