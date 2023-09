El próximo 1 de diciembre, la Gran Carpa de Corferias en Bogotá se transformará en el epicentro de la música latina en un espectáculo que promete dejarte recibir la navidad y el fin de año al son de la mejor música tradicional de los países de la región.



El maestro Alci Acosta en el Festival Estéreo Picnic 2023. Foto: Jerson Cruz / EL TIEMPO

Desde Cuba y con una única y exclusiva presentación en Bogotá la legendaria Sonora Matancera hará que todos se levanten de sus asientos y se entreguen al son. Por su lado, los Corraleros de Majagual le aseguran que se levantará de la silla a mover la cintura con su ritmo vallenato inconfundible.



Los Melódicos y su explosión de sabor y alegría que contagia felicidad; Los Hispanos pondrán a todos a bailar con su energía única y su estilo inigualable; y por supuesto en una fiesta colombiana de navidad no puede faltar la sabrosura de Los 50 de Joselito para que el publico baile al ritmo de sus canciones icónicas.



La temperatura subirá al máximo con la Sonora Dinamita y su irresistible mezcla de cumbia y sabor; finalmente, Los Latin Brothers harán vibrar a todos los asistentes con su fusión de ritmos latinos y su puesta en escena electrizante.

Los Corraleros de Majagual, grupo original de los años 60. Foto: Discos Fuentes

Pero eso no es todo, porque este evento histórico también marcará la despedida emocionante de Alci Acosta, quien se despide de los escenarios con su último concierto en Bogotá. ¡Será un momento lleno de emoción y gratitud que no querrá perderse!



Los interesados en asegurar sus entradas y no perderse esta noche de ensueño pueden encontrar en línea en Tuticket.com.co o a través del WhatsApp 320 254 8080.





