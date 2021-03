372 dosis de vacunas en Bogotá definitivamente no se podrán usar

Las 372 dosis de vacunas que habían reportadas en Bogotá como 'en cuarentena', por no contar con las etiquetas en los frascos, definitivamente no se podrán utilizar.



Así lo confirmó el Secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez, durante una rueda de prensa este jueves.

(Le puede interesar: Recuperan camioneta que llevaba cajas térmicas de vacunación en Bogotá)

"Ya no se pueden usar. Esas vacunas ya las sacamos de los menos 70 grados y están por fuera de la cadena de frío: en ningún caso se pueden usar", confirmó el Secretario.



La novedad ya fue remitida al Ministerio de Salud y se espera una respuesta. Al momento, no se sabe si las dosis podrían reponerse.



La Secretaría de Salud, al parecer, detectó la irregularidad cuando iba a hacer la distribución de las dosis desde sus bodegas hacia los centros de salud. Por procesos sanitarios, toda dosis de medicamento a aplicar debe contar con su etiqueta.



"Si un medicamento no tiene la respectiva etiqueta, entra en duda. No se debe colocar. El que la coloque debe mirar el nombre del medicamento y estar seguro de lo que está colocando", explicó el experto en Salud Pública, el doctor Luis Jorge Hernández.



Al no contar con este requisito indispensable, la decisión fue no aplicarlas. Inicialmente, este martes, las dosis fueron puestas en cuarentena en un cuarto de frío. Sin embargo, en las últimas horas, la Secretaría dio la noticia: ya no era posible usarlas.



Estas dosis, que hacían parte del segundo lote de Pfizer que llegó a Colombia, iban destinadas al personal de salud y oficios auxiliares de primera línea. Con la novedad, se tiene que solo pudieron aplicarse 15.828 dosis de las 16.218 que llegaron de ese cargamento

(Para seguir leyendo: Llegaron otras 100.000 dosis de vacunas de Pfizer a Colombia)

BOGOTÁ