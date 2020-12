Bogotá se juega su reactivación y la aprobación del POT

Será un año crucial para la capital del país. El ‘coctel de decisiones’ comenzará con la reapertura de colegios y bares, seguirá con la definición de cómo será la línea 2 de metro y terminará, quizá, con la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial. Todo a la par de la recuperación económica.

¿Metro subterráneo?

En febrero, según le confirmó la alcaldesa Claudia López a EL TIEMPO, se definiría cómo sería la línea del metro hacia Suba y Engativá. Y las opciones apuntan a que podría ser subterráneo. “Es muy probable que lo sea: es lo más seguro por el trazado que escogimos y por la experiencia de mejor impacto urbano. La decisión la sabremos con certeza en febrero”, dijo López.



(Además: 'No tenemos en este momento una preocupación de riesgo': Claudia López)



De otro lado, la línea 1 ya vería avances en obra en 2021. Se espera que, hacia mayo, comiencen los trabajos de estabilización del suelo para el patio taller en Bosa. Eso sí, una vez sean aprobados los estudios y diseños de detalle por la interventoría.

Además, el concesionario ML1 deberá adquirir antes de 2023 los 1.439 predios, de los cuales cerca del 60 % ya tiene promesas de compraventa.

Deberían aprobar el POT

La Secretaría de Planeación estará en una carrera contra el tiempo para lograr que en septiembre Bogotá tenga un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). En enero, el proyecto quedaría en manos de la CAR Cundinamarca para la concertación ambiental, y entre marzo y abril llegaría al Consejo Territorial de Planeación Distrital.



Pero la prueba de fuego se daría entre junio y agosto, tiempo en el que quedará a evaluación y debate del Concejo de Bogotá. Aquí podría aprobarse, pasar por decreto o, como ocurrió en 2019, hundirse. Lo cierto es que los plazos podrían modificarse: algo que ya ha ocurrido varias veces. Recién electa, la alcaldesa Claudia López prometió que habría nuevo POT en 2020; luego, el proyecto se reprogramó para estar listo en el primer semestre de 2021. Tampoco se cumplió la meta... y el tiempo corre.

Regreso al colegio

Volver a las aulas será uno de los principales retos del 2021. Foto: SED

El regreso presencial de los estudiantes de colegios públicos a través de un modelo de alternancia que cumplirá con todos los protocolos de bioseguridad para mitigar la amenaza del covid-19 será una realidad. Bogotá ha venido avanzando satisfactoriamente, conforme a su propio cronograma y calendario, en el Plan de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura (GPS). Desde el pasado 7 de septiembre se habilitó esta estrategia de forma voluntaria para los jardines infantiles, colegios privados, instituciones de educación superior e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano.



Para los colegios oficiales se estructuró un plan piloto para ejecutarse durante octubre y noviembre de 2020, y para el otro año se espera que la asistencia en los planteles sea total. A la par, la Secretaría de Educación tiene previsto construir y entregar 35 colegios nuevos o restituidos. Actualmente se avanza en la ejecución de 15 obras. La mayoría de estos proyectos tienen prevista su culminación en el 2021

¿Corredor verde contratado?

Aunque ampliaron los plazos de participación ciudadana hasta el 28 de febrero, la alcaldesa Claudia López sostiene que, en 2021, quedaría contratado el corredor verde de la carrera 7.ª, pues, a la par de los ajustes ciudadanos al diseño conceptual, se colgarían los prepliegos del proyecto para la licitación.



(Lea también: Las medidas de seguridad para este fin de año en Bogotá)



El plan original apuntaba a que, entre el 18 de diciembre y el 15 de marzo se debía contratar el proyecto para que, entre 2021 y el primer trimestre de 2022, se hicieran los estudios y diseños a nivel de detalles. Por un lado, habrá que ver cómo cambian los plazos y, por otro, si los resultados de los estudios cambian los planes del diseño conceptual. Después de todo, solo los estudios de demanda y otros análisis indicarían si es viable la idea de buses duales con ‘estaciones ligeras’ o la de un cable aéreo en el centro de Bogotá.

Ajustes al pico y placa

Habrá cambios en el pago por pico y placa solidario. Foto:

La Secretaría de Movilidad prepara cambios para el pago para no tener pico y placa, oficialmente conocido como el ‘pico y placa solidario’. Hoy, una persona puede pagar 2'066.200 pesos y prestar un servicio social para no tener restricción vehicular por seis meses. Pero, en 2021, habría flexibilidades a esa excepción.



La primera fase de cambios empezaría en marzo o abril y permitiría pagar ya no por seis meses, sino por mes o por semana en los que se quiera transitar durante el pico y placa, y con una cuota cuyo valor dependería del modelo de carro que se tenga y el tipo de combustible.



Luego, vendría otra fase en octubre que calcularía el valor del ‘pico y placa solidario’ a partir del modelo de carro, el tipo de combustible y el número de kilómetros recorridos mientras se está en pico y placa: es decir, se pagaría por viaje.

Bares y discotecas

El gremio de las discotecas y los bares ha sido uno de los más afectados por la crisis en salud. Durante varios meses se les ha permitido la activación de gastrobares. De hecho, en Bogotá se viene adelantando un proceso de apertura gradual del sector a través del piloto Bogotá ‘A cielo abierto’.

El sector ha cumplido mayoritariamente la implementación del protocolo de bioseguridad pero, a pesar de esto, vuelven a ser golpeados por la medida ‘pico y cédula’, pues se convierte en una dificultad más para la reactivación del sector que ha puesto en operación más de 5.000 establecimientos y llamado a 50.000 personas a trabajar; lugares y personas que les han apostado a las nuevas condiciones, al protocolo exigido y a los operativos de control.

Región Metropolitana

La protección ambiental será uno de los pilares de la región Metropolitana. Foto: César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO

Tras ser aprobada por el Concejo de Bogotá, la Región Metropolitana entregará el borrador de la Ley orgánica, la cual definirá las condiciones del funcionamiento, conformación y mecanismos de participación de esta al Congreso de la República para su posterior aprobación.



Con ello, el Distrito, la Gobernación de Cundinamarca y los alcaldes municipales podrán planear de forma asociativa los aspectos de protección ambiental, ciencia y tecnología, movilidad, servicios, vivienda y hábitat, entre otros, acordados bajo un consejo regional.



Las decisiones que allí se tomen tendrán superior jerarquía sobre las alcaldías de Bogotá y municipios de Cundinamarca. Así como de la Gobernación. No obstante, los concejos municipales serán los encargados de hacer el respectivo control político.

Se entregará el nuevo comando de Policía

Desde el 2010 estaban frenadas las obras del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, que quedará ubicado en el sector de Ciudad Salitre. Sin embargo, durante la administración del exalcalde Enrique Peñalosa estas se reactivaron y les fueron entregadas a la actual alcaldía en un avance del 25 por ciento.



Según confirmó el secretario de Seguridad, Hugo Acero, los trabajos están hoy sobre el 74 por ciento y esperan ser terminados y la obra entregada en el segundo semestre del 2021. De acuerdo con lo informado por el funcionario, este fue un proyecto que inicialmente se estimó en 40.000 millones de pesos, hoy está alrededor de 130.000 millones y podría terminar en unos 180.000 millones de pesos. En este momento la sede de la Policía de Bogotá está ubicada en la avenida Caracas con sexta, en el centro de la ciudad.

Impuesto predial

En Bogotá, el Distrito anunció que buscará congelar el costo del impuesto predial para el próximo año, además de un paquete de estímulos financieros para reactivar la economía de la capital por la crisis generada por la pandemia. La alcaldesa Claudia López informó que ante al Concejo fue presentado un proyecto con medidas para la reactivación económica de la ciudad, en el que se contempla limitar el crecimiento del costo del predial para el año 2021, tanto para locales como para residencias. También se plantea que el predial para teatros y museos de la ciudad sea suprimido en un 100 % durante los próximos dos años y del 50 % para los siguientes hasta el 2030.

Biciturismo

Bogotá tendrá el circuito perimetral de biciturismo más grande de América Latina a inicios de 2021. Este recorrido tendrá 300 kilómetros y el objetivo es que los biciusuarios puedan disfrutar más de 42 atractivos turísticos como paisajes y vistas panorámicas, pasando por 16 municipios de Cundinamarca y atravesando las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, en la capital del país.

Además, se ofertarán servicios gastronómicos y hoteleros. El proyecto, que está a cargo de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E), costará $4.100 millones, y serán financiados a través del Sistema General de Regalías.

Siga leyendo:

- El Herbario del Bronx: la agenda 2021 que usted debe tener.



- Materas con ‘pinta’ de casas de barrio bogotano.



Redacción Bogotá

Twitter: @BogotáET