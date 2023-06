El IDU ha registrado decenas de casos de hurto de láminas de los puentes peatonales en Bogotá. En lo corrido de 2023 (de enero a mayo) se han reportado 148 casos de este tipo. El año pasado se invirtieron 5.000 millones de pesos en estas reparaciones y este año se han destinado recursos por 3.500, dinero que sale de los impuestos de los ciudadanos.



(En contexto: Joven cayó de un puente peatonal al que le robaron las láminas del piso)

Joyse Vargas, estudiante de la Universidad Nacional, se encontraba caminando por la estación de TransMilenio ubicada en la carrera 30 con calle 48 el domingo pasado cuando cayó desde una altura aproximada de tres metros debido a que parte del puente no contaba con las láminas metálicas.



"Sentí el vacío y, por suerte, alcancé a sostenerme de la placa y el golpe no fue fuerte". De todas formas, Joyse acudió a urgencias para confirmar que no tenía huesos rotos. "Supe caer debido a que practico escalda y tengo entrenamiento en caídas, por eso solo tengo leves lesiones", dijo el estudiante.

Miren esto

El puente peatonal de Transmilenio de la estación Universidad Nacional tiene un hueco tremendo, esto pone en peligro la seguridad de los estudiantes, y habitantes del sector, transeuntes y demás. @TransMilenio

se le ocurrió la maravillosa idea de poner unas tablas,… pic.twitter.com/GEKJZAW7LU — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) March 27, 2023

(No se pierda: Los repetidos ataques contra el patrimonio de Bogotá en el Park Way)

No dura más de un día el puente en buen estado. De hecho, en el transcurso de la semana se va haciendo más grande el hueco FACEBOOK

TWITTER

Pero este no es un caso aislado, ni una situación nueva. Un hecho similar ocurrió en febrero pasado, cuando una mujer cayó del puente peatonal de la estación Paloqueamo por la falta de láminas en el suelo de la estructura.



Según lo registrado por el IDU, los casos que han ocurrido en los primeros cinco meses del año (148) representan un aumento del 124 % en comparación con el mismo periodo el año pasado, cuando solo se habían registrado 66. En total, durante el 2022, fueron 198 casos.

La entidad aseguró que hace el reemplazo "a la mayor brevedad posible, como máximo 24 horas después del reporte". Además, con el fin de prevenir el hurto de estos elementos, desde el año pasado ha cambiado las láminas de aluminio por las de polipropileno en los puentes de las estaciones de Paloquemao, CAD y Comuneros, labor que sigue haciendo el Instituto de Desarrollo Urbano y que tiene como meta este año reemplazar 1.587 metros cuadrados de piso.

(Le puede interesar: Bogotá se volvió una ciudad sucia y con regueros de basura: ¿qué responde la Uaesp?)

Personas que transitan por el sector aseguran que las labores de mantenimiento no son efectivas porque rápidamente vuelve a aparecer el problema. "No dura más de un día el puente en buen estado. De hecho, en el transcurso de la semana se va haciendo más grande el hueco", dijo la estudiante Andrea Rodríguez, quien agregó que ha visto cómo los ciudadanos ubican tablas y cartón para poder pasar.



La entidad ha procurado por medio de reuniones el apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad para que estos hurtos no continúen.



Las estructuras más afectadas son el puente peatonal del Super CADE, con 56 registros; la de Universidad Nacional, con 48; la de Paloquemao, con 16; la de Concejo de Bogotá, con 15 y el costado sur de Campín con 12. Así, las troncales de la NQS y de la calle 26 son las que presentan mayor número de hurtos.

Paula Valentina Rodríguez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá en EL TIEMPO