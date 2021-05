La ciudad se está llenando de botaderos ilegales de escombros

Durante años, los residentes de los alrededores de la cárcel La Modelo, en Puente Aranda, han tenido que convivir con un botadero de escombros. Ya se acostumbraron a ver los arrumes de materiales de demolición y a recicladores llegando a cualquier hora del día con sus carretas o camionetas Chana y dejando montones de lonas en lo que se supone deberían ser los andenes del Renacer, una invasión de cambuches que crece ante los ojos de todos en un lote de la Universidad de Cundinamarca.



Eso si ese material no termina antes como relleno de los huecos que se pueden encontrar en las vías destapadas de este sector industrial del suroccidente de Bogotá, en el que sobrevive apenas un puñado de tiendas, restaurantes caseros y casetas de venta de gaseosas y empanadas.



“Si tienen escombros, allí arribita, un viejito se los recibe para tapar huecos”, responde uno de los conductores de camiones que de manera desordenada permanecen estacionados en la zona cuando se le pregunta por los arrojos de material en el área.

Como ese botadero ilegal, han prosperado centenares en la ciudad y muchos se han vuelto permanentes. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) tiene identificados 743 puntos.



Esos sitios se encuentran en vías poco habitadas, a orillas de quebradas y canales, en parques, humedales, al borde de la carrilera del tren, en lotes abandonados o en esquinas o andenes de barrios.



Y aunque ninguna localidad se salva de los también llamados arrojos, las zonas de la ciudad más afectadas por esa problemática se encuentran en el occidente, suroccidente y noroccidente, en especial en Engativá, con 156 puntos identificados, y Kennedy, con 77. Les siguen Suba, con 62; Bosa, con 61, y Barrios Unidos, con 60.



Por la recolección y el transporte de esos elementos, la ciudad ha pagado en los últimos tres años 72.200 millones de pesos. Solo entre el primero de enero y el 23 de marzo pasado, la Uaesp canceló 2.487’677.397 pesos. Esa plata no es con cargo al servicio de aseo, sino a los impuestos que recauda el Distrito, porque así lo definió desde 2002 la regulación de este servicio.



Manejo de escombros

Todos los días los operadores del aseo recogen un promedio de 600 toneladas de esos residuos, que son llevados a un terreno que el Distrito adecuó cerca del relleno Doña Juana, al sur de la ciudad.



Allí, a través de dos contratos, desde hace un año, la Uaesp realiza la separación y limpieza de los residuos encontrados en los también llamados puntos críticos o clandestinos y a los que, por estar revueltos con muebles, colchones, tapetes, sanitarios y otros elementos, se los conoce como mixtos.



En ese terreno –conocido como “punto limpio”– también hacen el tratamiento y aprovechamiento de los escombros de construcción y demolición que son recogidos en la ciudad. En los últimos 12 meses, según la entidad distrital, se ha aprovechado el 30 por ciento del material.



“No es un tema nuevo, pero sí es un tema que viene tomando cada vez más fuerza, y mientras no se mejoren las identificaciones y las sanciones, la gente lo seguirá haciendo”, afirma Ómar Oróstegui, director ejecutivo de la Fundación Futuros Urbanos y quien considera que los botaderos ilegales son la expresión del “mal comportamiento ciudadano”.



El problema que tiene la ciudad con el arrojo clandestino de residuos de construcción es tan grande como subvalorado, de acuerdo con el concejal Diego Laserna, quien en otras ocasiones ha expresado su preocupación por la proliferación de esos sitios en la capital.



“Cada año, Bogotá tiene que invertir miles de millones de pesos, que bien podrían ser destinados a programas sociales o de mejoramiento de su infraestructura, para limpiar de las calles el desastre que algunos generan por falta de cultura ciudadana”, señala Laserna.



La multa establecida en el Código Nacional de Policía para quien bote ese tipo de residuos en vía pública asciende a 936.000 pesos, pero eso no parece preocuparles a quienes prefieren, como dice Oróstegui, quitarse el problema del lado de la casa y trasladárselo al vecino o a los residentes de otro barrio. El experto llama la atención acerca de que muchos contenedores de las operadoras de aseo se han vuelto depósitos de escombros y de todo tipo de residuos y materiales.



“Si queremos ser una ciudad sostenible, tenemos que empezar por hacer aprovechamiento de los escombros”, señala Oróstegui, quien asegura que la ciudad está en mora de tener una política de uso y aprovechamiento de estos residuos.

La ciudad produce aproximadamente 219.000 toneladas de escombros al año, producto de adecuaciones, remodelaciones y demoliciones de viviendas. Ese volumen representa alrededor de una décima parte de los residuos sólidos que son llevados al relleno Doña Juana para su disposición final.

Altas tarifas de operadores

Y aunque los operadores ofrecen el servicio de recolección de esos grandes volúmenes de material de construcción y demolición, muchos prefieren pagar 30.000 o 40.000 pesos a un pequeño camión o una volqueta o, incluso, a un carretero para que se los lleven, pero no preguntan a dónde van a parar.



Cada empresa operadora tiene unas tarifas por la recolección, y estas varían de acuerdo con el volumen, el tipo de material, la distancia y hasta el estrato, entre otros factores. El cobro lo realizan posteriormente a través de la factura del servicio de aseo. Este diario contactó a tres operadores de las zonas más críticas de la ciudad por la presencia de botaderos clandestinos, pero no fue posible obtener una respuesta al respecto y el impacto que tienen para esos sectores.



Jenny Moreno, de la Asociación de Recicladores Reciclando Ando, considera que esa situación se presenta, por un lado, por desconocimiento de los ciudadanos sobre el servicio que prestan los operadores de aseo y, por otro, a raíz del alto costo del servicio.



“La gente prefiere pagarle a un reciclador 30.000 pesos o a una Chana 100.000 o 200.000 pesos y no al operador 500.000 o 600.000 pesos”, afirma Moreno, quien, no obstante, reitera que el 80 por ciento de los casos se deben a desconocimiento de los ciudadanos.



Pero más allá del nada despreciable costo económico que esos residuos tienen finalmente para los bogotanos –72.200 millones de pesos en los últimos tres años– están los impactos en las comunidades. Esos sitios no son solo foco de contaminación debido a que terminan generando polvo, que se esparce en el aire, sino que también causan desbordamientos de alcantarillas.



Por eso, en reiteradas ocasiones la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha señalado que los escombros, junto con la basura, son la causa principal del taponamiento de las redes de alcantarillado en la ciudad.



El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) indica que de los 62 operativos o intervenciones de recuperación del espacio público en los que ha participado, junto con la Uaesp, 12 corresponden a retiro o recolección de escombros.



“Dentro de nuestro trabajo de campo hemos evidenciado que estas conductas, que son contrarias al Código Nacional de Seguridad y Convivencia, se presentan a gran escala sobre los bienes de uso público”, señala la entidad. Los arrojos clandestinos se han encontrado, según reporta el Dadep, debajo de puentes, en alamedas, parques, zonas verdes y humedales, situación que no solo afecta el medioambiente, sino también la salud de los bogotanos.



Pero además, con la aparición de los botaderos ilegales de escombros y materiales de demolición se genera un proceso de deterioro urbano, junto con la presencia habitantes de la calle y drogadictos, convirtiéndose en foco de inseguridad para los residentes de las zonas aledañas. Un ejemplo de ese impacto en el vecindario es el caso de los arrojos cerca de la cárcel La Modelo.



“A ese sitio llega todo tipo de personajes, y vaya una a saber con qué mañas”, señala en voz baja una vecina del asentamiento Renacer y quien recuerda que hace poco un equipo periodístico del canal Citytv debió salir corriendo porque los iban a atracar cuando se acercaron al botadero ilegal.



Hay 82 escombreras autorizadas en la Sabana

Las grandes obras viales realizan la disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) en los sitios autorizados en Bogotá y los municipios vecinos de la ciudad.



Según la Secretaría Distrital de Ambiente, hoy existen 82 puntos donde se pueden disponer dichos residuos, dependiendo de si son escombros, materiales de excavación y estériles, suelo orgánico, concretos y agregados sueltos de construcción, capa orgánica, ladrillo y acero, entre otras. Además, hay obras que están reutilizando un porcentaje de estos.



Para las obras de infraestructura vial no se exige licencia ambiental. Sin embargo, indica, las actividades constructivas y la gestión y manejo de los residuos de construcción y demolición se rigen por lineamientos técnico-ambientales vigentes. Todo generador de RCD en la ciudad, público o privado, que produzca más de 1 m³ mensual deberá estar inscrito en el aplicativo http://ambientebogota.gov.co/es/web/escombros/resolución, para lo cual debe presentar un plan de gestión de residuos de construcción y demolición.



Igualmente, la Secretaría de Ambiente, como autoridad ambiental en Bogotá, señala que se encuentra analizando la propuesta ambiental del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en el marco del cual las empresas privadas o públicas que adelanten obras en la ciudad “deberán cumplir con la normativa ambiental vigente y los principios de responsabilidad”, respecto a la generación de residuos sólidos, reutilización y disposición final de estos.



