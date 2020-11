Estos son los rostros de presuntos asesinos de joven en TransMilenio

Estas son las fotografías de los cuatro atracadores involucrados en el asesinato de Oswaldo Muñoz Palacios en un bus de TransMilenio, el jueves 30 de octubre de 2020.



Si usted tiene información de su paradero, puede ponerse en contacto con el 320 348 9447



(Contexto: Osvaldo Muñoz es la víctima mortal del atraco en TransMilenio)

Este hombre tenía 45 años y este año, el 7 de diciembre, cumpliría uno más. Oswaldo nació en Bogotá y alcanzó a graduarse de bachiller. “Trabajaba para Aguapanelas Internacional. Era un tremendo trabajador”.



Estuvo casado, nunca tuvo hijos y desde que se acabó esa relación se consagró a sus hermanos y a sus sobrinos. Tenía uno en condición de discapacidad física, a quien consentía, cuidaba y mantenía. Era tan amoroso con él que no le han podido contar la tragedia. “Mi hermano enfermo es el mayor y el golpe va a ser muy duro. Oswaldo era 24-7 con él. 'El único error de mi hermano fue tener la ilusión de un nuevo celular' ”, dijo Luz Mery, su hermana.

Toda la vida vivió en el barrio Villa Luz. Esta pequeña familia salió adelante sola, pues los padres de familia murieron y a ellos, sus hijos, les tocó sortear la vida sin el soporte de sus progenitores. “A pesar de estar solos, nunca cogimos vicios, siempre en la casita. Oswaldo era el pilar, si le tocaba trasnochar lo hacía, no tomaba, no fumaba, no le gustaban las fiestas desordenadas. Era ejemplar realmente”. Durante la pandemia fue el único que conservó su trabajo y quien corría con todos los gastos del hogar.



((Vea también: Reconstruyeron el recorrido de Osvaldo Muñoz)

