Se complica el panorama para el cupo de endeudamiento de Bogotá

A tan solo un día de iniciar el debate para la aprobación o rechazo del cupo de endeudamiento de Bogotá, por casi 11 billones de pesos, para financiar el Plan de Desarrollo e impulsar la reactivación económica, apareció un obstáculo en el camino.



Este lunes, el partido Cambio Radical radicó una recusación a los concejales del Polo Democrático Álvaro Argote, Manuel Sarmiento y Celio Nieves.

Cambio Radical argumenta que los concejales debían declararse inhabilitados por tener demandado el Metro de Bogotá, cuya segunda fase se financiaría con el nuevo cupo solicitado por la Alcaldía de Claudia López.



"Por lo anterior y obrando conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley

1437 de 2011, presentamos recusación contra los concejales de referencia, para

que se esclarezcan el posible conflicto de interés en el trámite del proyecto de

acuerdo 289 de 2020", dice la recusación.

¿Qué pasa entonces?

El debate estaba previsto para hacerse este martes en comisión, en sesiones ordinarias, las cuales se clausuran el miércoles en plenaria.



El problema radica en que la recusación la debe decidir la plenaria que, de nuevo, está prevista para el miércoles. Es decir que, por temas de tiempos, el debate de mañana se hundiría, junto con la solicitud de cupo de endeudamiento.



En este escenario, se tendría que volver a presentar el proyecto cuando el Distrito convoque sesiones extraordinarias.



Por lo pronto, lo que sí se conoce son unas primeras reacciones a este nuevo giro en la carrera por la aprobación del cupo de endeudamiento:

Secretario de Gobierno

Uno de los primeros en pronunciarse fue el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



"Respetuosamente solicitamos al Pte @CarlosFGalan citar a la plenaria mañana para resolver la recusación. Una vez resuelta, convocaremos a sesiones extras para continuar el trámite del cupo con los mismos ponentes, conforme al parágrafo del Art 79 del Reglamento del Concejo", trinó el Secretario.



Esta opción, sin embargo, debería ser rápida. Galán tendría que convocar plenarias desde esta misma tarde.

El viernes la bancada de Cambio Radical pedía en el @ConcejoDeBogota que trabajáramos por la reactivación económica.



Hoy radican una recusación contra sus colegas del Polo para dilatar la aprobación un cupo de endeudamiento que genera miles de empleos y reactiva la economía. pic.twitter.com/K8xHmAOwkb — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) September 7, 2020

Gustavo Petro

"Pueden discutir con calma el cupo de endeudamiento en sesiones extras. El cupo de endeudamiento reemplaza el metro por troncales de transmilenio que no generan empleo, 54% del total, y solo es la continuación del proyecto de Peñalosa para la ciudad", trinó el exalcalde Gustavo Petro.

Pueden discutir con calma el cupo de endeudamiento en sesiones extras.



El cupo de endeudamiento reemplaza el metro por troncales de transmilenio que no generan empleo, 54% del total, y solo es la continuación del proyecto de Peñalosa para la ciudad. https://t.co/ZJjpCr37rK — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 7, 2020

Concejales

"Es claro que los concejales del Polo no están impedidos para debatir el cupo de endeudamiento que tenemos agendado (...) Recordemos que estas demandas son públicas. Ahí los concejales no están litigando en causa propia, sino en causas públicas. No hay derecho a la recusación. Yo lamento que se apele a 'jugaditas' para que se caiga un proyecto tan importante para Bogotá", manifestó la Concejal Mafe Rojas.

Las acciones públicas no generan impedimentos. Una lástima apelar a #Jugaditas para retrasar un debate tan importante para la ciudad. https://t.co/LUEiur8sDH — Mafe Rojas🌻💦🌱🐾 (@maferojas) September 7, 2020

"No podemos pupitrear una discusión de tan hondo calado, como el cupo de endeudamiento, más del 50% de ese cupo, se dirige para movilidad, cuestión que ni genera empleo en lo inmediato, ni mejora la calidad de vida de quienes viven en Bogotá", aseguró la concejal Heidy Sánchez, de Colombia Humana.

No podemos pupitrear una discusión de tan hondo calado, como el cupo de endeudamiento, más del 50% de ese cupo, se dirige para movilidad, cuestión que ni genera empleo en lo inmediato, ni mejora la calidad de vida de quienes viven en Bogotá.



Esta discusión merece tiempo! — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) September 7, 2020

"El cupo de endeudamiento amerita una discusión cuidadosa, empezando por las inhabilidades de algunos concejales para votar Por ejemplo, en el 2017, Concejales y Secretarios actuales le dijeron NO a los recursos de @MetroBogota, sorpresivamente ahora si quieren más recursos", agregó la concejal Sara Castellanos.

El cupo de endeudamiento amerita una discusión cuidadosa, empezando por las inhabilidades de algunos concejales para votar



Por ejemplo, en el 2017, Concejales y Secretarios actuales le dijeron NO a los recursos de @MetroBogota, sorpresivamente ahora si quieren más recursos https://t.co/WxEF7YojpD — Sara Castellanos (@sarag12) September 7, 2020

