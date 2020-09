Se cae parte del techo del Museo del Vidrio en San Cristóbal

Sorprendidos quedaron este martes los trabajadores del Museo del Vidrio, ubicado en San Cristóbal, al suroriente de Bogotá, cuando en una visita de rutina para abrir puertas y ventanas para 'airear' el Museo se encontraron con un desastre en una de las salas.



La sala que conecta al altillo estaba llena de polvo. Los escombros venían de parte del techo, que se había desplomado. Hay que decir que el Museo está ubicado en la Quinta La Eneida, una antigua vivienda que es Bien de Interés de Cultural de Bogotá y que, por tanto, exige un tratamiento especial para situaciones como estas.

#Denuncia 📢| Sorprendidos quedaron este martes los trabajadores del Museo del Vidrio, cuando en una visita de rutina se encontraron con un desastre en una de las salas.



"Fue más la impotencia y el desconocimiento de una ruta de gestión de riesgo en estos casos. No sabíamos si eso afectaba la estructuraba o cómo podíamos limpiar", comenta Sandra Solano, subdirectora del Museo. Hasta el momento no se sabe qué fue lo que sucedió ni cuándo. Por ahora, parece que no tiene nada que ver con goteras o daños por la lluvia, pues el desastre estaba totalmente seco.



Unas primeras observaciones que hizo el arquitecto que revisó el caso indica que el techo antiguo había recibido capas de cemento. El peso sobre la estructura de esterilla y barro, sumada al deterioro, habría hecho que esa parte del techo se viniera abajo.



Solano aseguró que las directivas del Museo enviaron video al Ministerio de Cultura y al IDPC. Así, se logró el apoyo presencial del coordinador de la mesa de Museos de Bogotá.

La mayor preocupación radicaba en que las intervenciones sobre el daño se hicieran de acuerdo a las normas que rigen sobre un Bien de Interés Cultural..



Esta semana, el Instituto de Patrimonio Cultural del Distrito hizo una primera visita.

"(La casa) Tiene importantes valores históricos, estéticos y simbólicos que hacen que haga parte de del patrimonio cultural de la ciudad y merece ser conservado de manera integral. Al ser informados del suceso, un experto del IDPC hizo una visita para evlaur los daños y asesorar a los propietarios sobre las acciones que deben tomar para asegurar la reparación de los elementos que fallaron. Se trató del colapso de un cielo raso en el mirador", aseguró María Claudia Vargas, subdirectora de Protección e Intervención del IDPC.



Por el momento, el Museo sigue cerrado. Pese a que tienen el permiso de operación, los integrantes del museo siguen trabajando en los protocolos y, ahora, están a la espera de que el dueño de la casa intervenga la estructura.



BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de María Fernanda Martínez, periodista de Arriba Bogotá

