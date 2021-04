Bogotá se acerca al 90 % de ocupación UCI: ¿habrá más medidas?

Bogotá está al borde de que la alerta por covid-19 sea mucho mayor. En la noche de este jueves, la ciudad cierra la jornada con una ocupación UCI general del 87,1 % y, específicamente, con las camas UCI para covid-19 al 88,1 %. Hoy, además, la ciudad registró una cifra récord de nuevos casos en este tercer pico: el Instituto Nacional de Salud confirmó 6.369 nuevos contagios en la capital.



En medio de eso, la ciudadanía no tiene claro qué sucedería con Bogotá si se supera el 90 % de ocupación, un panorama que no se ve desde enero.

Por ahora, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha dicho que se mantendrán las medidas ya anunciadas: toque de queda nocturno entre 8 p.m. y 4 a.m., cuarentena general desde este viernes hasta las 4 a.m. del lunes y pico y cédula.



“Estamos monitoreando y evaluando, el lunes analizaremos la situación en el comité epidemiológico nacional”, dijo en la tarde. Luego, en la noche, en el programa Calle a Calle de Canal Capital, la alcaldesa aseguró que había invitado al Gobierno Nacional a anticipar el comité para el domingo en la mañana.



Aunque no es claro qué medidas adicionales se podrían discutir en el comité, las directrices del Gobierno Nacional sí dan pistas de refuerzo de estrategias. De acuerdo con la circular 10189, las ciudades que tengan ocupaciones UCI superiores al 85 deben iniciar su toque de queda nocturno desde las 6 p.m.



Bogotá, sin embargo, aún no se ha referido a esta posibilidad. Por lo pronto, el Distrito insiste en el cumplimiento de medidas y en el autocuidado:



"Estamos literalmente entre la vida y la muerte, estamos en 88% de ocupación en nuestras UCI y es posible que cerremos hoy con el 90%. No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir con la conciencia del cuidado”, aseguró la alcaldesa.

