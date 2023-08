En las calles de Bogotá pareciera que la seguridad no va bien. Los ciudadanos se quejan de la ola de hurtos, de los homicidios, dicen sentir miedo y no ver los resultados de los que hablan las autoridades.



Ante esto, EL TIEMPO habló con la comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la general Sandra Hernández, quien habla sobre cómo va la ciudad en materia de seguridad, de lo que se ha logrado y lo que no desde que asumió la comandancia de la institución en la ciudad hace dos meses, y de lo que piensa de las propuestas de los candidatos a la alcaldía para frenar el crimen.

Policía local para Bogotá, ¿sí o no?



Esta es una Policía Nacional, una Policía única y apolítica. Esto quiere decir que nosotros atacamos el delito en Bogotá, articulamos de manera regional y también podemos atacar el delito de manera nacional. Cumplimos esas directrices a través de la unidad de mando de nuestro director, y eso quiere decir que cumplimos esa labor como una institución bajo la línea de una sola directriz.

Uno de los argumentos de la alcaldesa Claudia López y algo que han planteado los candidatos es que la Policía necesita ayuda, ¿ustedes necesitan ayuda?



Si bien es cierto que nosotros tenemos un pie de fuerza de 17.000 hombres y mujeres, esto nunca va a ser suficiente si no hay un compromiso y una articulación con la comunidad.

Por eso generamos los focos específicos donde sabemos que convergen la mayoría de delitos, donde tenemos un comando élite con capacidad de despliegue y reacción, también tenemos un comando bancario y creo que con este rediseño y con este acompañamiento que estamos haciendo podemos tener la capacidad de atender de manera diferencial todos los delitos en la ciudad.



La general Sandra Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿A Bogotá sí le quitaron 1.500 policías, como dice la alcaldesa?



No. Y le voy a decir cómo estamos organizados. Privilegiamos para el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes más de 6.000 policías, que también están acompañados con un componente de 1.000 hombres y mujeres de Policía Judicial, el cuerpo del Gaula, que también tiene más de 1.000 funcionarios, y con una inteligencia robusta. TransMilenio, por medio del convenio, también tiene 1.000 policías más. Esto quiere decir que con esta organización, con focos especializados, podemos atender de una manera diferencial los delitos que más afligen al ciudadano.

Entonces, ¿qué pasa?



Podemos dar las respuestas y atacar la raíz del problema persiguiendo el crimen y las estructuras que se benefician especialmente de los delitos que afectan al ciudadano con los policías de calle y en labores operativas. Lo importante también es saber que necesitamos articular a la comunidad y apoyarnos con más tecnología. Estamos dando resultados.

El ministro de Defensa anunció la llegada de 4.000 uniformados para Bogotá, ¿cuándo llegan?



Se trata de un grupo que está próximo a licenciarse en octubre, y esperamos que este apoyo llegue en ese mismo mes a la ciudad. Pero desde ya estamos recibiendo un apoyo importante los fines de semana: 500 unidades adicionales, especialmente desde viernes, sábado y domingo y cuando hay festivo. Ellos están focalizados en los 60 barrios y localidades que están focalizadas y que nos permiten entregar los resultados que hoy tenemos.

¿Cuáles resultados?



Los hemos entregado y son importantes. Logramos la reducción de cuatro puntos en los homicidios, pasamos de 12 por ciento de incremento a 7 por ciento en estos dos meses, con 652 lamentables víctimas; pero en eso también estamos respondiendo con capturas.Presentamos reducción en extorsión con menos 8 por ciento, hurto a motos que cayó 4 por ciento, el robo de celulares y bicicletas cayeron 5 y 4 por ciento respectivamente.

Pero los homicidios no paran...



Tenemos una estrategia de manera articulada con la Alcaldía en la que priorizamos 60 barrios donde detectamos que se concentran el 30 por ciento del total de homicidios de la ciudad

y el 15 por ciento de todos los robos de la ciudad.La mayoría en Ciudad Bolívar, donde en solo ocho barrios se concentra el 17 por ciento de los delitos; en Kennedy, donde hay otro 17 por ciento; sigue Santa Fe, Bosa, Engativá y Los Mártires.

¿Por qué muta tanto la criminalidad en Bogotá?



Históricamente ha sido una ciudad complicada, no solo por su crecimiento poblacional sino por el tema de los migrantes. Aquí lamentablemente se ha agrupado la mayor cantidad de delitos que afectan la percepción, como el hurto en todas sus modalidades, las riñas, temas de intolerancia, y esto hace que la Policía haya tenido que redireccionar su servicio y ser estratégicos para que la gente denuncie y apoye nuestra labor. Aquí hemos tenido que traer las planas mayores de todas las especialidades y las direcciones operativas.

Hablemos de hurto. Ustedes entregan resultados, pero la gente cree que nunca cierran los lugares donde se compran y se venden los objetos robados; ¿qué pasa con eso?



Hacemos mucha labor de inteligencia y de policía judicial, buscamos fuentes técnicas pagas, pago de informantes y plan de recompensas para que la gente denuncie a los actores criminales y nosotros poder accionar. Lo que la gente no sabe es que nosotros dependemos de la orden de un juez para ejecutar algunas acciones, si a mí un juez no me firma, no puedo hacer nada. Ahí también estamos haciendo intentos para que se reforme la ley y se dificulte la comercialización de robados.



¿Cuántas estructuras criminales están operando en Bogotá?



Tenemos priorizadas 118 estructuras: 66 dedicadas al tráfico de estupefaciente, 31 de homicidio, 15 relacionadas con secuestro y extorsión, nueve de delitos sexuales, siete por fabricación, tráfico y porte de armas y 28 que tiene que ver con terrorismo, trata de personas y falsedad.



También tenemos un listado de 15 estructuras que seguimos persiguiendo como el ‘Tren de Aragua’, ‘los Paisas’, ‘Maracuchos’, ‘Satanás’ (...) estás investigaciones se mantiene en el tiempo y hemos logrado impactar las estructuras sicariales en localidades como Kennedy y Mártires, donde ya los tenemos identificados.

Usted es la primera mujer que comanda la Mebog, ¿cuál es su reto?



La Policía requiere nuevamente recobrar esa confianza, y eso se hace a través de una mujer que ante todo tiene ese compromiso de patria como mamá, como esposa, como policía, como aliada de los uniformados. Uno tiene que lograr que los policías salgan motivados a trabajar. Yo no he descansado ni voy a descansar hasta lograr que todos estén comprometidos y trabajando bien.

¿Y qué hacer con el que no quiere comprometerse?



Los que nos estén trabajando bien lo van a pensar dos veces porque saben que nosotras las mujeres somos más correctas, más transparentes, más trabajadoras, más comprometidas y nos ponemos en el lugar del otro.



Si a los policías se les satisfacen sus necesidades básicas de bienestar y tener una familia, pues yo les doy eso, pero necesito que me atiendan al ciudadano, que lo escuchen y que lo saluden, y eso lo voy a hacer. El que no quiera, pues habrá que llamar a la disciplina.



El año pasado se abrieron varias investigaciones contra policías involucrados en corrupción, ¿cómo van los operativos de contrainteligencia?



Hay que decir algo y es que la seguridad no es solo de la Policía, también depende de que el ciudadano tenga un buen comportamiento y que denuncie los hechos

Hemos venido priorizando de manera importante el servicio de contrainteligencia dentro de la Policía Nacional, tomando decisiones desde la disciplina y con los entes investigadores dentro de nuestra institución. Tomamos decisiones rigurosas de tener que desistir de un uniformado que se aparta de su misionalidad constitucional en el cumplimiento de su deber. Llamaremos a la disciplina cada vez que sea necesario.

¿Usted qué siente cuando ve que la seguridad de la ciudad no responde de la forma en la que usted quiere?



Lo primero que hacemos es que planeamos muy bien nuestro servicio, pero también reconocemos las fallas. Diariamente revisamos estadística y nos orientamos por lo que siente el ciudadano, porque queremos que se sientan seguros y que el delito, por pequeño que sea, se escuche y se atienda. Pero hay que decir algo y es que la seguridad no es solo de la Policía, también depende de que el ciudadano tenga un buen comportamiento y que denuncie los hechos.

La alcaldesa dice que ella se “frustra” con la seguridad de Bogotá, ¿le pasa lo mismo a usted?



De ninguna manera. Esto es una vocación y llevo más de 30 años de servicio y me siento gratificada de poder servir y comprometer a mis policías para que hagan su labor con vocación y que el ciudadano vuelva a confiar en esta policía que se está preparando más y que respeta los derechos humanos. Pero también requerimos que se apropien de la institución, que el policía se sienta respaldado, porque hace parte de la comunidad y hace parte de una familia.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ