Samir Abisambra, quien actualmente es Concejal de Bogotá y aspirante y cabeza de lista del partido Liberal a ese mismo cargo para el período 2024-2027, es abogado especialista en derecho administrativo.



El candidato de 47 años, antes de hacer parte del cabildo distrital, ya había ocupado cargos públicos. De 2008 a 2012, fue subsecretario de despacho de la Secretaría de Ambiente; entre 2016 y 2017, fue secretario general de la Personería de Bogotá y desde el 2014, hace parte de los liberales. Trabajó también con el Invías, Incora y la Alcaldía local de Suba.

Abisambra le dijo a EL TIEMPO que sus principales pilares son: la seguridad y la educación. Según el candidato, estos deben ser temas prioritarios a tratar para la próxima administración. “Siempre los alcaldes dicen que hay que trabajar por la seguridad, pero siento que no dejan un legado. Los ciudadanos tienen miedo de salir y eso no puede seguir así”, dijo Abisambra.

Una de sus grandes apuestas en seguridad consiste en integrar a la Policía con entidades privadas y crear la Policía Distrital. Foto: iStock

Su propuesta de seguridad es integrar a la Policía con los privados y que estos inviertan en cámaras que sean monitoreadas por la Policía. Además, propone crear la Policía Distrital para que haya vigilancia humana circulante en el transporte masivo, y cree que las redes de integración ciudadana pueden ser útiles para el problema de inseguridad y por eso las impulsará.

En cuanto a educación, el candidato explicó que quiere impulsar fondos y becas de créditos blandos para los mejores estudiantes distritales y que quiere ampliar el programa de Jóvenes a la U tanto en cupos como en el requisito de edad.

“Hay que continuar con los buenos proyectos que dejó esta administración. Por ejemplo, yo creo que Jóvenes a la U no debería tener 48.000 cupos, sino muchos más; tampoco debe ser solo para ciudadanos de hasta 28 años, hay que ampliar el rango de edad”, indicó Abisambra.

También, propone que los grandes colegios de la ciudad sean utilizados también para educación superior en las noches o los fines de semana.



Otra de sus propuestas es optimizar el sistema de pagos y obras por valorización, no está de acuerdo con más anticipos para obras que no se hacen.



Y, en materia de movilidad, aseguró que seguirá apoyando la primera línea del metro como está; considera que no es una buena opción continuar restringiendo el vehículo particular porque las personas reclaman por el pago del impuesto, y dijo que es necesario dar mayor importancia al uso de la bicicleta.



Abisambra también manifestó estar de acuerdo con la Región Metropolitana y le aseguró a este diario que es una figura que Bogotá y Cundinamarca necesitaban hace mucho tiempo.

Samir Abisambra es actualmente Concejal de Bogotá y aspirante y cabeza de lista del partido Liberal Foto: Cortesía

Como concejal durante 2019-2022, logró sacar adelante el acuerdo PA 817 del 25 de agosto de 2021, el cual buscaba la protección de la salud y el ambiente para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y no fumadores.



También, la modificación del reglamento interno del Concejo, un acuerdo para el establecimiento de políticas públicas para el acceso a la justicia alternativa y el fomento del emprendimiento en la educación básica y media en instituciones públicas.



En el 2022, Abisambra fue elegido como presidente de la corporación con 32 votos a favor y 10 en blanco.



Dentro de la lista de 45 candidatos de los liberales, están concejales que actualmente hacen parte del cabildo. Ellos son: Venus Albeiro Silva, María Victoria Vargas, Germán García Maya, Álvaro Acevedo y Armando Gutiérrez.



Los nuevos aspirantes al Concejo de Bogotá por el partido Liberal son: Dario Fernando Cepeda, Juan Camilo Castellanos, William Guzmán, Cralos Alberto Ramírez, Estefania Villalba, Ingrid Catherine Vidal, Matias Turbay y Diana Marcela López.

REDACCIÓN BOGOTÁ

LOREN VALBUENA