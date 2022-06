En un dolor de cabeza se ha convertido la regulación de bares y discotecas en Bogotá. Recientemente, las secretarías de Gobierno y de Seguridad han realizado operativos para detectar y sellar los establecimientos de comercio dedicados al entretenimiento y que bajo una razón social distinta, como la de sindicatos y clubes sociales, pretenden vender licor, sobrepasar los horarios establecidos y evadir las inspecciones de la policía.



Como los sindicatos, clubes sociales y corporaciones, tienen total autonomía para hacer dentro de su lugar lo que bien les plazca, siempre y cuando no contravengan lo que dice el Código de Policía FACEBOOK

Estas actividades no están autorizadas en esos lugares, pues no pueden comercializar ningún tipo de bien o servicio a personas que no estén afiliadas.



Solo durante el primer fin de semana de junio se cerraron 80 establecimientos comerciales en Ciudad Bolívar que no cumplían con la normativa para vender alcohol y prestar servicios de recreación. Entre ellos se selló un lugar que bajo la figura de un sindicato llamado Asoemprender funcionaba como bar clandestino. En la inspección se encontraron cerca de 300 personas, entre ellas 46 menores de edad entre los 13 y los 17 años, consumiendo alcohol.



Lo que preocupa de esto es que cada vez son más los bares y discotecas que cambian su razón social para saltarse la norma, con lo que las acciones de la administración distrital para frenar esas irregularidades parecen quedarse cortas.



Un mes atrás, en medio de otro operativo, se logró el sellamiento de 29 bares, sindicatos y clubes nocturnos en Chapinero, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Santa Fe, Usme, Engativá, San Cristóbal y Puente Aranda.



En ese control se realizaron 110 inspecciones y el Ministerio de Trabajo puso la lupa y sancionó a otros 80 bares y 30 clubes nocturnos que en sus registros figuran como sindicatos. Pero la pregunta es ¿por qué los sellamientos son preventivos y temporales?, ¿pueden los bares seguir funcionando luego del periodo de sanción? Expertos le explicaron a EL TIEMPO qué hay detrás de esta modalidad de negocio que se ha saltado todas las normas en la ciudad.



El abogado Alejandro Aldana, de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que los lugares que figuran con un domicilio privado, “como los sindicatos, clubes sociales y corporaciones, tienen total autonomía para hacer dentro de su lugar lo que bien les plazca, siempre y cuando no contravengan lo que dice el Código de Policía”.



Sin embargo, advirtió que en la regulación hay una zona gris, pues estos lugares solo podrían funcionar con afiliados carnetizados y a puerta cerrada. “Los bares se aprovechan del vacío jurídico para registrarse como este tipo de corporaciones, argumentado que lo que realizan son eventos privados y poder saltarse las normas de policía”.



Por su lado, Felipe Jiménez, secretario de Gobierno, afirmó que muchos de estos establecimientos operan bajo la figura de sindicato para impedir el control de las autoridades. Por esa razón fue necesaria la articulación con el Ministerio del Trabajo y junto con él se hizo un proceso de control administrativo más directo y rápido. “Estamos convencidos de mejorar la seguridad y la convivencia, por eso creemos que no debemos descuidarnos en figuras ilegales para evadir las responsabilidades como establecimientos”.



La facilidad del registro

Estos lugares nocturnos prefieren acreditarse como sindicatos por la facilidad de la creación y por que la regulación, que está bajo el Ministerio del Trabajo, es confusa FACEBOOK

Para ejemplificar la situación de esta problemática basta con revisar los acontecimientos del jueves pasado en la zona rosa de Modelia. Allí, las autoridades sellaron uno de los bares más grandes del sector. La María Bonita había programado un concierto de un reconocido cantante vallenato y realizó una amplia convocatoria por redes sociales para promocionar el evento abierto al público. Sin embargo, cuando las autoridades intervinieron, su representante legal alegó que este era un establecimiento privado y que el evento era solo para afiliados.



“Nosotros tenemos un evento privado en el que todos los asistentes fueron convocados de forma privada. Durante más de dos horas vimos nuestros derechos vulnerados por parte de la policía porque están aplicando una medida correctiva para establecimientos de comercio, pero nosotros no somos eso”, le dijo a EL TIEMPO Javier Campos, representante legal del bar. Campos aseguró esto, a pesar de que las redes sociales estaban inundadas de publicidad para la compra de palcos y boletería para el evento.



Este diario consultó la base de datos de la Cámara de Comercio y, en efecto, La María Bonita está registrada como un tipo de organización de persona natural dedicada al expendio a la mesa de comidas preparadas y consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento. No obstante, las organizaciones privadas no tienen autorización para desarrollar actividades comerciales para público general.



La abogada Tatiana Orjuela explicó que los bares prefieren registrarse como sindicatos por la facilidad de requisitos que aplican para ellos. “Estos lugares nocturnos prefieren acreditarse como sindicatos por la facilidad de la creación y por que la regulación, que está bajo el Ministerio del Trabajo, es confusa”.



También explicó que los requisitos para los sindicatos y los clubes incluyen solicitarles a organismos estatales como alcaldías locales y gobernaciones que se les dé un reconocimiento jurídico. “Esto, en la práctica, no está tan reglamentado y se está volviendo un trámite de papel por medio del cual los bares ilegales se amparan para operar como clubes o sindicatos”.



Es tal el problema que estos lugares han logrado registrarse en agremiaciones como Asobares, donde según Adriana Plata, directora ejecutiva del gremio, se hace una revisión minuciosa de los establecimientos que quieren afiliarse. “Visitamos cada sitio y revisamos las carpetas con los documentos, llamamos a la alcaldía local, a los comandantes de estación y hacemos una indagación por redes sociales”.



Sin embargo, La María Bonita, que fue amonestada por irregularidades en la prestación del servicio relacionado a la razón social, aparece entre los afiliados de Asobares, donde se supone que solo pueden inscribirse lugares de expendio y consumo de alcohol. Es por eso que el caso está en investigación.



Sin embargo, ese es uno de los hechos que dejan al descubierto que más allá de los controles y operativos de policía y de las secretarías, los clubes y sindicatos no encuentran mayor traba a la hora de registrarse y evadir las inspecciones.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ