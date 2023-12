Escopolaminan y roban a excandidato a edil en Bogotá; señala a conductor de aplicación

Continúan las denuncias por delitos cometidos con escopolamina en el país. El caso más reciente fue expuesto por el excandidato a edil de Bogotá, David Vega, quien relató en su cuenta de TikTok cómo fue víctima de delincuentes.



Según el video, el joven tomó un servicio a través de una aplicación de transporte, en un desplazamiento que iba desde el barrio Pablo VI hasta la calle 26 con carrera 30.



Sin embargo, Vega asegura que el conductor le suministró la peligrosa droga para tomar sus pertenencias.



"El conductor me escopolaminó para robarme mi celular, mis documentos personales y mis tarjetas de crédito, vaciando por completo mis cuentas", comenta la víctima.



En su video dice que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y la empresa Didi, pero que no ha recibido respuesta.



También dice que sabe dónde está su celular, pero que las autoridades dicen que "no pueden ayudar".



"Es frustrante que trabajen ladrones en estas aplicaciones, que ya no nos podamos sentir seguros y no creo que mi historia sea la única de Bogotá", dice el hombre.

Finalmente, pidió a las autoridades mayor seguridad como pasajeros y como ciudadanos.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

