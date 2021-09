Bogotá rindió homenaje a las víctimas del 9, 10 y 11 de septiembre de 2020

“Ese día acabaron con la vida de muchas personas, muchos jóvenes; dejaron familias con mucho dolor. Ha pasado un año y en este año la ausencia de mi hermano ha sido muy grande, el dolor no se supera de la noche a la mañana, y yo no quiero que todo esto quede impune”.

La voz de Laura Puentes es firme, no llora como antes, pero siente que fue ayer que le mataron a su hermano: Germán Smith Puentes. Él era un joven domiciliario de 25 años que volvía a casa la noche del 9 de septiembre de 2020 en Suba Rincón. Una bala de un policía que bailaba en medio de las protestas de ese lugar le quitó la vida.



Este jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estuvo con los familiares de Germán y de las demás personas asesinadas el 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 en Bogotá, en las noches de caos que se desató en rechazo al asesinato de Javier Ordóñez a manos de miembros de la Policía ocurrido en el CAI de Villa Luz, de Engativá.



La mandataria recordó los momentos de terror que se vivieron esos días, y reiteró que en el Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que ella estuvo presente, nadie dio la orden de proteger a sangre y fuego los CAI que estaba siendo atacados.



“He conocido a la Policía durante este tiempo. Sé que la mayoría de sus miembros son gente trabajadora y entregada al servicio, pero los abusos de algunos y la falta de justicia minan la credibilidad de toda la institución. El arma más poderosa es la confianza ciudadana. Si queremos rescatarla debemos reformar nuestra Policía”, propuso López en una declaración pública.

La noche del pasado miércoles 8 de septiembre ya se presentaban algunas manifestaciones en conmemoración del año del asesinato de Ordóñez, principalmente en la localidad de Bosa, y ayer no fue la excepción. En sitios donde cayeron varias víctimas, como el CAI Verbenal, en Usaquén, o el del Rincón, en Suba, se realizaron actividades culturales y de memoria. Y aunque hubo algunas alteraciones al orden, todo transcurrió en relativa calma.

Piden justicia

En sus declaraciones, los familiares de los fallecidos en septiembre del 2020 reiteran el llamado a que no haya impunidad. La propia alcaldesa recalcó ese mensaje al advertir que tras un año de los lamentables hechos, los avances en materia judicial son pocos.



En un resumen ejecutivo del informe preliminar Ni un minuto de silencio: 9s sin olvido, la ONG Temblores destaca algunos datos de la Procuraduría frente a procesos disciplinarios que adelantan. Según explican, son ocho, cinco están relacionados con el asesinato de Javier Ordóñez, dos por posibles abusos relacionados con el uso excesivo de la fuerza y uso de armamento por parte de la Policía durante las jornadas de protesta del 9 y 10 de septiembre.



Por su parte, la Fiscalía informó que durante los hechos ocurridos en las manifestaciones de septiembre de 2020 y, en virtud del deber de debida diligencia reforzada, por parte de la Dirección Seccional Bogotá, se emitió la Resolución n.° 2039 del 17 de septiembre de 2020, mediante la cual se destacaron fiscales por zonas de Bogotá para maximizar el recurso investigativo.



“Respecto a los hechos sucedidos en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha en las jornadas de protestas presentadas en el mes de septiembre de 2020, el ente acusador adelanta la investigación de doce (12) homicidios que se presentaron el desarrollo de las mismas y dos (2) víctimas por la misma conducta, pero en grado de tentativa”, explicaron desde el ente acusador.

Frente al caso Javier Ordóñez se destaca que en el mes de junio del presente año se profirió sentencia condenatoria contra uno de los procesados, Juan Camilo Lloreda, a 20 años de prisión como coautor de homicidio y tortura. La investigación continúa para otro de los coautores en etapa de juicio, Harby Damián Rodríguez, y para el comandante de la estación en indagación, por inasistencia justificada de la defensa en citación de audiencia de imputación.

Reforma policial

Una de las principales solicitudes por parte de organizaciones de derechos humanos, víctimas y ciudadanía a partir de lo ocurrido en las noches de septiembre del 2020 es que haya una reforma de la policía. De hecho, ayer, por iniciativa del concejal de la Alianza Verde Diego Cancino se radicó un proyecto de ley ciudadano en el Congreso de la República, soportado por las opiniones de miles de colombianos y las firmas de casi 80.000 personas, con el que buscan conjurar hechos de abuso policial.

En este sentido también se refirió la alcaldesa. “El Gobierno Nacional todavía está a tiempo para liderar esa reforma, honrar la memoria de las víctimas, y garantizar verdad, justicia y reparación a las familias y garantías de no repetición a la juventud y la sociedad. Para esos propósitos cuenta con mi concurso como ciudadana y como alcaldesa. Es nuestro deber responder, enmendar y sanar. Que hoy sea un día de conmemoración en paz, el resultado de la violencia lo conocemos de sobra”, concluyó.

Alcaldesa pide celeridad en las investigaciones

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recordó que por los hechos ocurridos en septiembre del 2020 hoy solo hay una condena (la de uno de los patrulleros del caso Ordóñez) y cuatro imputaciones.



“Con razón las familias no se sienten abandonadas, sino (también) humilladas. Ellos denuncian que no reciben justicia y que están siendo víctimas de hostigamientos y amenazas”, aseguró López.



La mandataria, además, exigió a la Policía Metropolitana apartar del servicio a los uniformado del CAI Verbenal implicados en la muerte de tres personas.

“Es inadmisible que en un año la Policía no haya tenido la decencia de apartar del servicio a los policías que sabe que usaron sus armas de fuego esas noches. ¿Cómo es posible que la familia de Jáider Fonseca tenga que seguir viendo a los miembros de la



Policía que saben que estuvieron esa noche en servicio?”, lamentó López.

Por su parte, en conversación con EL TIEMPO, el comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliécer Camacho, se refirió a las declaraciones de la alcaldesa.



“Queda en el aire como si no se hubiera hecho nada. Que la Policía no ha aportado mucho como para esclarecer en Fiscalía y Procuraduría, ellos tienen el poder preferente y ellos van con el proceso de acuerdo a la norma”, expresó el general Camacho en conversación con EL TIEMPO.



Añadió que otros temas de abuso de autoridad y lesiones los asumieron con 89 investigaciones, una destitución, suspensiones y multas de acuerdo con lo que les permite la ley. Hay otros casos en los que no se evidenciaron elementos que involucraran a los uniformados en alguna acción irregular.

“Inicialmente, dónde están los homicidios, eso lo asume la Fiscalía, ahí no puede haber Sijín, y aportes nuestros cada vez que pidieron libros, armas de fuego se entregaron, videos se entregaron, y en materia disciplinaria la Procuraduría, cuando ve la necesidad, asume el poder preferente entre los cuales tienen la investigación de los homicidios”, concluyó el alto oficial.