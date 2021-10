Estudiantes de un colegio fueron retenidos y atracados por delincuentes

En Bogotá nadie se salva de la inseguridad. En esta ocasión, un grupo de niños de un colegio ubicado en el barrio Camilo Torres, localidad de Kennedy, fue asaltado por un grupo de delincuentes, quienes, afirmando ser expendedores de estupefacientes, no solo les hurtaron sus pertenencias, sino que también los grabaron mientras cometían el crimen.



La denuncia fue conocida por Arriba Bogotá en la mañana de este viernes cuando la madre de uno de los niños atracados habló del caso.



"Los niños se encontraban esperando en una panadería mientras abrían la puerta para entrar a clase. En ese momento fueron interceptados por unas personas que se presentan como 'jíbaros'. Ellos intimidaron a los niños y se los llevaron por 20 minutos a caminar por el barrio. Después los estrujaron, les quitaron sus pertenencias y, no contentos con eso, los grabaron. Incluso les mostraron grabaciones de otras personas a las que habían robado", señaló la madre de uno de los menores.



La madre dijo que los menores buscaron ayuda en el centro educativo, sin embargo, no recibieron el apoyo que esperaban.



"Ellos buscan ayuda en el colegio y un docente les dice que como ocurrió fuera del centro educativo, no hay nada que hacer", dijo esta mujer.



Al respecto, el capitán Jaime Gómez, comandante de Infancia y Adolescencia de la Policía, indicó que actualmente se están desplegando actividades permanentes de vigilancia y control en los entornos escolares.

“Mediante el despliegue de nuestro programa bandera Abre tus Ojos buscamos, a través de campañas preventivas y lúdico-recreativas, poder orientar a nuestros niños, niñas y adolescentes para que adopten medidas de seguridad en los desplazamientos con un adecuado autocuidado, evitando así ser víctimas de hurto, consumo de drogas o que sean factor de oportunidad para los delincuentes", señaló el capitán Gómez.



Los padres de familia y estudiantes solicitaron más acompañamiento en las salidas de este colegio, ubicado en la calle 38C sur con carrera 73.

REDACCIÓN BOGOTÁ con reportería de Andrés Sánchez