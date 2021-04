Retiran revocatoria contra la alcaldesa Claudia López

El Movimiento Cívico Ciudadano 'Por la Bogotá que Merecemos' retiró la revocatoria de mandato contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, un proceso que había iniciado de manera formal el pasado 25 de enero, cuando la alcaldesa fue citada en audiencia pública por el Consejo Nacional.



Así lo indicó el vocero del movimiento cívico, José Miguel Santamaría, en una comunicación dirigida a la Registraduría Distrital, que conoció este lunes ELTIEMPO.COM.



La entidad aceptó también el desestimiento y así se lo hizo saber al movimiento ciudadano el pasado 26 de marzo,aunque la comunicación se conoció apenas este lunes.



En el documento, Santamaría argumenta que "por cuenta de las demoras en la entrega de las planillas hace que no tengamos los tiempos necesarios para lograrla durante este año".



El vocero del Movimiento Cívico también dice que consideran "no procedente terminar unificando las revocatorias con elecciones parlamentarias" y señala que en ese caso "perderían su carácter ciudadano".



La comunicación en la cual se comunica el retiro de la convocatoria a la revocatoria de López, está dirigido puntualmente a Mauricio Llanos, coordinador grupo soporte electoral de la Registraduría Distrital.



El 25 de enero,en audiencia pública, tanto Santamaría como López había expuesto ante el CNE sus posiciones. La convocatoria había sido radicada el pasado 12 de enero.



Redacción Bogotá