Bogotá, por primera vez en la pandemia, con toque de queda

Con el fin de garantizar la atención en salud de todos los bogotanos durante la segunda ola de contagios de covid-19, la Alcaldía de Bogotá declaró este jueves la alerta roja en el sistema hospitalario.



A esta decisión se sumó la restricción total de la movilidad en este puente festivo, el toque de queda en la noche, desde el próximo martes hasta el domingo 17, y tres nuevas localidades entran en cuarentena estricta durante 14 días.



Estas medidas son adicionales a las anunciadas a principios de semana y buscan reducir el alto nivel de infección con el nuevo coronavirus que se viene presentando y la preocupante demanda de unidades de cuidados intensivos (UCI).

Este jueves, tras asistir a un comité epidemiológico en el que participaron también los ministerios de Salud y del Interior, la alcaldesa Claudia López señaló que durante dos días seguidos las UCI de la ciudad han tenido una ocupación superior al 85 por ciento, lo que pone en riesgo la atención en clínicas y hospitales.

“A ese nivel de ocupación, si continuamos con la velocidad (de contagio) que venimos trayendo, corremos el riesgo de que pueda afectarse la adecuada prestación y garantía del servicio a todos los ciudadanos”, dijo la mandataria al explicar las nuevas medidas. Y agregó: “Alerta roja quiere decir que tenemos riesgo vital serio”.



López señaló que en la ciudad se están realizando casi 6.000 pruebas de covid-19 y que estas muestran un “incremento absolutamente desproporcionado en la positividad” del 35 por ciento. Este indicador venía en diciembre con un descenso del 27 por ciento y a finales del mes creció al 32 por ciento.



“Creemos que ese incremento en la positividad y en la carga viral que están presentando los pacientes positivos hoy en Bogotá tiene que ver con que debe estar circulando ya la nueva cepa de covid que se identificó en el Reino Unido. Creemos que esa causa, y no solo las interacciones de diciembre, es lo que nos está causando este incremento de casos, que en vez de seguir descendiendo, volvió a dispararse”, dijo la alcaldesa, quien no obstante aclaró que el Instituto Nacional de Salud (INS) está investigando esa posibilidad.



Esto explicaría, según aseguró la mandataria, por qué en Usaquén se viene presentando el mayor crecimiento de contagios. Esa localidad tradicionalmente es visitada por ciudadanos extranjeros. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el INS indicaron este jueves que en el país no se ha detectado la nueva cepa ni se puede atribuir el aumento de contagios a esta.



De acuerdo con la página web Saludata, donde se reporta la información de la pandemia en la ciudad, la ocupación general de las camas de UCI es del 86,5 por ciento y la de las exclusivas para pacientes de covid-19 es de 83,9 por ciento.



Con corte al 6 de enero, en la capital del país se reportan 41.564 casos activos, 10.203 fallecidos, un Rt (número de personas que son contagiadas por un infectado) de 1,06 y una positividad del 22,99 por ciento. Las localidades con más casos activos son Suba (5.627), Kennedy (4.208), Engativá (3.762), Usaquén (2.737), Bosa (1.938) y Fontibón (1.895).



Las nuevas medidas, tomadas con base en la alerta roja y el decreto del Gobierno Nacional que autoriza declarar la restricción total de la movilidad, no afecta a los viajeros, quienes podrán movilizarse por carretera y el aeropuerto, aunque luego de llegar deben adoptar las medidas de bioseguridad y cumplir con el aislamiento.



Cuarentena total en el puente festivo de reyes

A partir de este viernes y hasta las 4 a. m. del martes 12 de enero, toda Bogotá entrará en cuarentena estricta. La alcaldesa Claudia López aseguró que será una experiencia similar a la que se vivió en el simulacro distrital de marzo.



Así las cosas, este puente festivo solo se podrá salir a lo indispensable (abastecimiento de víveres y medicinas, sacar a la mascota 20 minutos o por casos de fuerza mayor) y solo estarán exceptuados aquellos detallados en el decreto 010 de 2021.



Este fin de semana no habrá ciclovía y tampoco estarán abiertos los parques distritales ni el sendero de Monserrate. Pero sí se permitirá la actividad física individual al aire libre durante máximo una hora al día.



Pero, como en todo el resto de enero, TransMilenio, el SITP y TransMiCable operarán normalmente.

Toque de queda nocturno del 12 al 17 de enero

Del 12 al 17 de enero habrá restricción, en todo Bogotá, de circulación de personas y vehículos en lugares públicos entre las 8 p. m. y las 5 a. m. Es decir, será una medida nocturna. Solo estarán exceptuados aquellos que cumplan alguno de los requisitos del decreto 1076 de 2020.



Pero en el día, de 5:01 a. m. a 7:59 p. m., sí se podrá circular libremente (excepto en Usaquén, Suba, Engativá, que ya estaban en cuarentena, y Kennedy, Fontibón y Teusaquillo, que se unieron desde hoy a esta medida).



Durante el toque de queda nocturno, ningún establecimiento comercial debe estar abierto ni debe haber personas en la calle, con excepción del personal detallado en el decreto 1076. Los sistemas de TransMilenio, SITP y TransMiCable operarán normalmente.

Nuevo grupo de localidades entra en cuarentena estricta

Las localidades de Usaquén, Suba y Engativá seguirán en cuarentena por localidades hasta las 11:59 p. m. del 17 de enero. Y desde hoy hasta el 21 de enero, a las 11:59 p. m., habrá cuarentena para Kennedy, Fontibón y Teusaquillo. Todas las reglas y excepciones a este tipo de restricción están contenidas en el decreto 007 de 2021.



Si usted vive en alguna de estas localidades, tenga en cuenta que, a menos que esté en alguna de las excepciones, solo puede salir a abastecerse de productos de primera necesidad, casos de fuerza mayor, pasear la mascota o hacer ejercicio individual al aire libre por una hora máximo. En estas seis localidades habrá ley seca entre las 6 p. m. del viernes 15 de enero hasta las 11:59 p. m. del domingo 17 de enero.



Las medidas que se mantienen en la ciudad

Pico y cédula: seguirá vigente. Las personas cuyas cédulas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8 no podrán ingresar a establecimientos de comercio ni para trámites en los días pares, y los que tengan cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 no podrán hacerlo en los días impares.



Están exceptuados los trámites que requieran presencia de dos personas, quienes apoyen en cuidado y personal de salud. No aplica para ingresar a hoteles ni a restaurantes.



Pico y placa: continúa bajo el cronograma de lunes a viernes.



Ley seca: se restringe la venta y consumo de licor en establecimientos comerciales y su consumo en espacio público durante la cuarentena estricta y el toque de queda. En las seis localidades (ver arriba) habrá ley seca también el fin de semana del 15 al 17 de enero. Se permite la venta de licor a domicilio.



¿Qué pasará con los viajeros?

Las personas que salieron de la ciudad el fin de año podrán regresar sin ningún problema. Se estima que este fin de semana deben volver 1,7 millones de bogotanos.



La recomendación es que en el recorrido no paren para comprar alimentos y una vez lleguen a la ciudad se dirijan inmediatamente a la casa y adopten las medidas de bioseguridad (tapabocas, lavado de manos frecuente y aislamiento). A quienes regresen en buses de transporte intermunicipal, se les pide que lo hagan con las ventanas abiertas, tapabocas, higienización de manos y no consuman alimentos durante el recorrido.



Los que salgan de la ciudad o regresen por vía aérea (el aeropuerto operará con normalidad) lo podrán hacer. Se les recomienda mantener las medidas de autocuidado. Quienes lleguen deben de inmediato aislarse en sus casas.

Cundinamarca y Soacha, también con restricciones

Tenga en cuenta que este puente festivo Cundinamarca también se acoge a la circular de los ministerios de Salud y del Interior. Con un 78 por ciento de ocupación en sus camas de UCI, el departamento adoptó el toque de queda nocturno, entre las 10 p. m. y las 5 a. m. de este 8, 9, 10 y 11 de enero.



Sin embargo, la gobernación ha aclarado que se puede viajar por vías nacionales y departamentales las 24 horas. Quien tenga reservas ya hechas en hoteles o se dirija a una casa campestre, puede hacerlo. Pero, ojo, debe evitar entrar a los municipios durante los cuatro días de toque de queda. Ellos también deben acatar el toque de queda, la ley seca y el pico y cédula.



El municipio de Soacha, por su parte, manejará sus propias medidas, que serán aún más estrictas. Esto debido a que esta localidad es la que más casos activos del covid-19 reporta de todo el departamento: a la fecha tiene 853 casos activos, 24 personas en UCI, 359 en cama hospitalaria y 464 fallecidas por el nuevo coronavirus.



Esto obligó a la alcaldía municipal a decretar restricción a la movilidad desde las 8 p. m. de este viernes hasta las 4 a. m. del martes 12 de enero. Están exceptuados de la medida el personal de salud, personas a cargo del cuidado de mayores o personas en condición de discapacidad, personal de seguridad y orden público o quienes requieran atender asuntos de fuerza mayor. Otras excepciones están contenidas en el decreto 01 de 2021 del municipio.



En ese periodo está permitido salir a hacer actividad física individual al aire libre, una vez al día, máximo una hora. Además, se restringirá la venta y consumo de alcohol todo el fin de semana en mención.



Pero, además, Soacha decretó un toque de queda nocturno entre el 12 y el 17 de enero. La medida empieza, cada día, a las 8 p. m. y termina a las 4 a. m. del día siguiente. En ese lapso nocturno, todos los establecimientos de comercio deben estar cerrados y no se permitirá la venta y consumo de licor en sitios públicos o espacios abiertos al público.

Pico y placa en la Autosur

Adicional a todo lo ya mencionado, este lunes festivo 11 de enero habrá pico y placa en la autopista Sur, en el sentido Bogotá- Girardot, en su paso por Soacha. Aplica así: hasta las 12 m. no hay restricción; de 12 m. a 4 p. m., ingresan los vehículos de placa par; de 4 p. m. a 8 p. m., ingresan los vehículos de placa impar. Después de las 8 p. m. se levanta la medida.

