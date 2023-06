El monumento al almirante José Prudencio Padilla, uno de los próceres de la independencia de Colombia, fue instalado en julio de 1965 en el Park Way, en la localidad de Teusaquillo, para conmemorar la fiesta de la Armada Nacional. Pero este patrimonio de la ciudad se encuentra vandalizado y lleno de grafitis.



Recientemente le quitaron un brazo a un momento. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Estos actos contra el monumento son apenas una parte del deterioro que viene viviendo el tradicional y céntrico barrio de La Soledad, que también es afectado por la inseguridad y el consumo de drogas.



Durante el día, el monumento al almirante Padilla es un punto de encuentro para las personas y, sobre todo, por los espacios verdes alrededor, un referente turístico, pero en la tarde y en la noche el tránsito de personas se complica.



“No previenen que hay mucho marihuanero, mucho coquero”, dice Jorge Aaron, un pensionado que vive hace años con su esposa en esta zona de la ciudad y se queja de la falta de acciones de las autoridades por recuperar el monumento y la tranquilidad de los vecinos y visitantes.



Lorena Navarro, una enfermera que cuida a pacientes de la tercera edad, cuenta que ya son pocos los paseos de mascotas, salidas con adultos mayores o caminatas por el sector debido a la inseguridad. “En horas de la tarde no nos acercamos mucho porque se vuelve un espacio para hacer otro tipo de cosas”, dice Navarro.



Lo que no entienden los vecinos del sector como Aaron y Navarro es que la figura en bronce del almirante se encuentra a menos de dos cuadras del CAI de La Soledad, donde permanecen los policías del cuadrante. “Es un descuido de las autoridades. Aquí hay un CAI en la calle 41; sin embargo, lo que es el Park Way, de la 45 a la 37, no ha tenido ninguna reforma o regla, escasamente medio le quitan el pasto”, insiste Aaron.



Un vigilante de uno de los edificios del sector cuenta que este espacio era utilizado para eventos y ferias culturales, pero los fines de semana y sobre todo en la noche la situación se vuelve difícil. “Se ubican en ese parque a consumir drogas y a aprovechar el momento para robar a las personas”, expresó el portero.



A pesar de que el vandalismo con el monumento es algo que se viene viviendo desde hace tiempo, Consuelo Sánchez, periodista y una de las personas que han intentado recuperar el Park Way, dice que el estado actual de la estatua metálica es el resultado de la poca vigilancia y protección de la administración local y las autoridades.



La estatua del héroe de la Armada Nacional nacido en Riohacha había sido recuperada en 2014, cuando se le reparó un brazo que le había sido cercenado, pero ahora de nuevo se encuentra sin uno de sus miembros superiores, el derecho, y el pedestal de nuevo está lleno de grafitis.



Sánchez cuenta que ante esta problemática se conformó una red de cuidadores del Park Way que ha realizado actividades en conjunto con el Jardín Botánico para recuperar los espacios verdes que desde hace cinco años se han ido deteriorando y para mantener el patrimonio del sector.



Pero no obstante esas acciones, el vandalismo en los alrededores de la estatua no para y persisten los jíbaros y delincuentes. “Tenemos una venta generalizada de toda clase de estupefacientes, a veces ha sido tremendamente fuerte; en este momento está un poco disminuido, pero no controlado”.

Este tipo de hechos han desatado situaciones de inseguridad. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

La preocupación también es porque la inseguridad y el vandalismo se han trasladado a otros sectores de la zona. Es el caso de los alrededores del supermercado Carulla. “Me han perseguido jíbaros y me han amenazado. Además, han dañado más de 20 árboles en el Park Way, los han derribado, los han despellejado”, cuenta la comunicadora.



EL TIEMPO buscó al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) para preguntar sobre las acciones tomadas para recuperar el sector y el monumento; sin embargo, señalaron que se han realizado intervenciones y que el deterioro de este patrimonio es por la falta de apropiación de la comunidad.



La entidad indica que han seguido los grafitis, el papel adherido y el robo de piezas de bronce, las cuales son hurtadas para venderlas en el mercado ilegal.



Asimismo, el Instituto señala que han realizado mesas de trabajo con la Armada Nacional, la alcaldía local y la comunidad a fin de reforzar el cuidado del monumento y recuperar este patrimonio histórico y cultural de la capital.



Además, junto con la Policía de Turismo y Patrimonio Nacional, esperan “realizar procesos no solo de protección y vigilancia, sino también de sensibilización y acompañamiento de la comunidad”.



Lastimosamente, el problema se expandió y no solo debe responder el IDCP por el deterioro del monumento de bronce, sino que la Alcaldía Local de Teusaquillo y las autoridades policiales deberán prestar atención a la realidad de inseguridad y venta de drogas que se viven en este céntrico sector de Bogotá.

ESTEBAN SIERRA CRUZ

PARA EL TIEMPO

