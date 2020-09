El relato de familiares y amigos de víctima de procedimiento policial

Javier Ordóñez era un abogado de 45 años. Tenía formación en leyes y algo más en aeronáutica, pero, en la práctica era taxista y con su taxi buscaba el sustento para él y sus dos hijos.



Vivía en el conjunto residencial 'Santa Cecilia Anillo 17', en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. Y a puertas de su conjunto fue donde fue inmovilizado, en repetidas ocasiones, y recibió choques eléctricos por parte de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.



"Por favor, por favor". Esta es la voz que se escucha de Javier en un video que lo grabó todo. En el suelo está Javier, inmovilizado por dos policías. Sus amigos y familiares gritan, piden que lo suelten.

"Los estamos grabando, por favor no le haga más", dice una de las personas en la escena. Pero la Policía no lo suelta y, por el contrario, siguen sobre Javier y le aplican más descargas.



Este es parte del relato que tiene un final: Javier Ordóñez muere.

¿Qué pasó?

Según cuenta, una tía de Javier, él y unos amigos estaban tomando licor en el apartamento.



"Estaba en el apartamento bebiendo con dos amigos más, salieron todos, me imagino que a comprar cerveza", cuenta la mujer.



Esta parte de la historia empata con lo que cuenta Juan David Uribe, amigo de Javier y quien era uno de los que estaba tomando con él.



"Estábamos tomándonos unos tragos en el apartamento de él, bajamos a comprar más trago. Pasó la Policía, nos detuvieron, nos pidieron los papeles y eso. Uno de ellos le dijo a Javier 'de esta no se me salva'. Mi amigo le respondió, 'pues póngame el comparendo'. Pero no era para tanto...", relata Uribe y agrega, "el Policía la emprende contra él, le meten como 5 o 6 choques eléctricos. El último se lo dejan demasiado tiempo".



En ese momento, Juan David y otros de los amigos de Javier empiezan a grabar la escena con sus celulares. Al tiempo, llegó la tía de Javier con dos de sus sobrinos: ellos también viven en el conjunto y salieron por los gritos en la calle.

"Salimos corriendo en pijama y todo, mis sobrinos y yo. Le estaban dando 'pata y puño' y una cosa que daba corrientazos eléctricos. Nosotros le decíamos (al policía) que parara. Él mismo gritaba 'paren, paren'".



En medio de la confusión, se ve cómo uno de los Policías enfrenta a una de las personas que graba. "Le quitan el celular. Yo me hice para atrás, me escondí para que no me quitaran el celular. A mi amigo le quitan el celular, se lo rompen y lo suben a la patrulla (junto a Javier)".



Aquí, el relato se complica. "Nos dijeron que se lo llevaban para la URI de La Granja, pero mentira. Los de CTI nos dijeron que se lo llevaron para el CAI de Villa Luz y allí lo terminaron de matar, me imagino", cuenta la tía de la víctima. En total, según indica la Policía, fueron ocho las personas las trasladadas.



Según Uribe, en el CAI golpean a los trasladados. "Cuando llegué, ya mi amigo (Javier) estaba desmayado. Lo subimos a la patrulla para llevarlo al hospital. Pero él llega sin signos vitales. El médico me dijo que él había muerto a raíz de los golpes que le habían propiciado".

Lo que dice la Policía:

El Coronel Alexander Amaya dio su versión de lo ocurrido:



"Se llama al cuadrante, que se desplaza en un lugar aquí de la localidad de Engativá por una presunta riña que se está llevando a cabo. Al llegar, hay alrededor de ocho personas que están discutiendo, todo parece indicar que con bebidas embriagantes. Se les pide el favor, se trata de disuadir, pero se vuelven agresivas contra la Policía. La Policía debe someterlas y unas personas son conducidas al CAI. Una presenta molestias en su salud física y de inmediato es trasladada al centro médico más cercano. Lastimosamente llega sin signos vitales", asegura el coronel Amaya.



Hasta el momento se sabe que los uniformados implicados serán retirados de sus actividades operativas para pasar labores administrativas, mientras la Fiscalía investiga los hechos.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de:

Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv.

Edixon Ruiz, periodista de Arriba Bogotá