Regreso a clases: sin presencialidad a la vista

A diferencia de lo que pasó en 2020, este año no hay anuncios de fechas de regreso a las clases presenciales. Lo único cierto hasta el momento es que, mientras exista alerta roja hospitalaria en Bogotá, no habrá presencialidad. Y la alerta, por ahora, no parece ceder. Aunque en el último mes se han abierto más de 200 nuevas Unidades de Cuidados Intensivos, los niveles de ocupación no bajan del 91 por ciento.

Con ese panorama incierto, cerca de 800.000 estudiantes de colegios públicos iniciaron ayer clases. Lo hicieron a distancia, como lo han vivido desde finales de marzo de 2020.



Hacia las 8 a. m., la Secretaría de Educación hizo una transmisión vía Facebook. Unas 27.000 personas se conectaron y, en la lista de comentarios en vivo, papás, alumnos y docentes se reportaron. No se dio esa llegada al colegio con cuadernos nuevos ni con los relatos de las últimas vacaciones. Ese reencuentro entre profesores y amigos no tiene aún fecha en el calendario.



La transmisión contó con la intervención de la alcaldesa Claudia López; la secretaria de Educación, Edna Bonilla, y profesores de todos los rincones de Bogotá. Luego, cada colegio asumió las riendas de la bienvenida.



Quedó resonando el mensaje de la secretaria: “El encuentro presencial será cuando las condiciones de salud pública de Bogotá nos lo permitan”.



Según datos de la entidad, a la fecha, 833 instituciones educativas de Bogotá han presentado sus protocolos y han recibido la aprobación del Distrito. De estas, 104 son colegios oficiales y 534 son jardines infantiles y colegios privados.



(Además: Bogotá regresa a clases de forma virtual y entrega tablets a alumnos)



Solo en los colegios públicos, para hacer posible el regreso, las instituciones se han equipado con 1’1031.896 tapabocas en material textil lavable para los estudiantes, 1.151 termómetros digitales, 11.202 bases para dispensadores de gel, 4.999 dispensadores de toallas de manos, 932 lavamanos portátiles autónomos y duales, 1.344 lavamanos portátiles autónomos con dispensador y 4.801 tapetes bicomponentes.



También, desde 2020, se han invertido cerca de 20.000 millones de pesos para obras de mejoramiento en las sedes de los colegios. Con este dinero, se han hecho reparaciones en baños, cubiertas, mejoramiento en aulas y espacios de recreación.



Pero en cuanto a los avales para la apertura todavía falta camino por recorrer. Si bien ya hay 104 colegios públicos con el aval de la secretaría para abrir sus puertas cuando sea el momento, en total hay 400 colegios públicos. Es decir, el aval para el regreso va en el 25 por ciento. Esa es la primera tarea para las instituciones educativas en el 2021: avanzar en la presentación y ajustes de protocolos.

¿Qué dicen los expertos?

Precisamente, el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana lanzó ayer una lista de retos para la educación colombiana. El primero es la dotación de las instituciones oficiales con los elementos de bioseguridad, la adaptación de infraestructura y la capacitación de docentes en el manejo de protocolos para que el regreso a clases presenciales sea posible.



También piden la reapertura de jardines y centros de atención para la primera infancia, diseñar planes de nivelación académica, atender la salud mental de los niños y jóvenes y recuperar los estudiantes desertores.

Preparamos lo que va a ser este año escolar, en el que continuaremos adaptándonos y haciendo ajustes en el proceso educativo. Va a ser un año distinto FACEBOOK

TWITTER

Para el laboratorio, la presencialidad educativa es una urgencia social. “Los efectos negativos que dejará la pandemia en la educación ya están impactando el presente y el futuro de las niñas, niños y adolescentes colombianos; y afectarán a toda la sociedad, en términos de acumulación del capital humano y del desarrollo económico de nuestro país.



El riesgo de deserción, rezagos académicos, aumento en las inequidades y brechas, aumento de trabajo infantil, embarazo adolescente y actividades delictivas, entre otros, son los efectos negativos que ya se empiezan a observar”, indicó la Universidad Javeriana a través de un comunicado.



in embargo, las opiniones están divididas frente al regreso. La Asociación Distrital de Educadores (Ade), por ejemplo, ha rechazado la Circular 1 de la secretaría y ha insistido en que el modelo debe ser virtual hasta que estén dadas las condiciones del regreso. A su vez, el presidente de Fecode, William Velandia, exigió “la suspensión de la insistencia del modelo de alternancia y que, más bien, se apropien de los efectos de conectividad para garantizar la educación”.



De otro lado, la alcaldesa Claudia López aseguró ayer que entre el primer grupo para vacunación, después del personal de la salud y los adultos mayores, los docentes de colegios están en fila.



Pero mientras se llega a un acuerdo, el calendario avanzará de manera no presencial. Ayer, en respuesta al reto de garantizar conectividad, el Distrito comenzó la entrega de 105.686 tabletas a estudiantes de secundaria y media vocacional que pertenezcan a zonas rurales o a uno de los 100 colegios públicos con mayor índice de pobreza.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EN TWITTER: @BogotaET

Para seguir leyendo:

-Lo bueno y lo malo de la educación virtual en los colegios



-¿Qué pasará con colegios privados?: Secretaria de Educación responde