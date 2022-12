La Gobernación de Cundinamarca, junto a su Agencia de Comercialización, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) llevaron a cabo ayer, en Bogotá, el primer congreso ‘Unidos contra el hambre’. Allí abordaron temas de interés nacional, aportes de valor y estrategias asertivas en seguridad alimentaria y nutricional (SAN) para de esta manera inspirar y replicar en otras regiones los logros obtenidos en Cundinamarca y Bogotá.



(Le puede interesar: Violento atraco a bus intermunicipal que cubría la ruta Bogotá- Ubaté)

En el evento estuvieron presentes el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos; el gerente de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo, César Carrillo Vega; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; Héctor Olimpo, gobernador de Sucre y presidente de la Federación Nacional de Departamentos; el representante asistente de la Oficina Nacional de Programas, Diego Mora; el director de la Rape Región Central, Ricardo Agudelo, y Nubia –la influencer campesina orgullo del departamento– y sus hijos, entre otros panelistas.



Cabe mencionar que el 44, 8 por ciento del abastecimiento alimentario de Bogotá proviene de Cundinamarca, por lo que resulta fundamental el papel de los agricultores del departamento, quienes de una u otra manera tenían dificultades para comercializar sus productos, pero, además, porque no obtenían una ganancia justa por su trabajo, lo que no les permitía mejorar sus condiciones de vida.



En el departamento, los índices de pobreza multidimensional se redujeron pasando de 12,3 por ciento, en 2019, a 9,4 por ciento en 2021; y la monetaria registró la menor tasa en el país en 2022, ubicándose en 22,8 por ciento, según el Dane.



El gobernador, poniéndose en el lugar de los agricultores y además pensando en que él en algún momento se dedicó al agro y sabe lo complejo que es este sector, bajo su mandato creó la Agencia de Comercialización, para de esta manera atender las dificultades que enfrentaban los productores en la venta los productos que obtienen de trabajar la tierra.

Al día de hoy, por medio de este organismo ya se ha logrado beneficiar a más de 200.000 personas de los 116 municipios, entre productores y sus familias. También se logró acercar a los pequeños productores con los consumidores finales y de esta manera mejorar la productividad, competitividad y rentabilidad del sector agrícola, para que así ellos obtuvieran justas y mayores ganancias.



“Aquí hay muchas tareas por mejorar. Esta Agencia logró visibilizar lo que pasa y que la gente viera las dificultades que tiene quien lleva la comida a la ciudad. Sin campo, no hay ciudad (...). No es solo que el campesino tenga cómo producir y producir mejor, sino que su entorno tenga calidad de vida”, dijo García.



Las oportunidades que se les abrieron a los agricultores también son: llegar a todos los canales de venta, exportar, contar con un e-commerce, mejorar sus unidades agroindustriales, exhibir sus productos en la tienda del departamento Kuna Mya.

En el evento también intervino la alcaldesa Claudia López, quien destacó que en el marco de Bogotá Región tuvieron jornadas de trabajo en la central de abastos más importante del país, Corabastos, y eso permitió que en la ciudad nunca se presentara un mínimo riesgo de desabastecimiento. “La Región Metropolitana y, en general, toda la Rape, podemos ser el corazón productivo del mundo”, dijo López.

Además de los logros en el sector agrícola, en su intervención, García señaló que le ha planteado al Banco Agrario que debe tener una función social. “A mí no me parece que sea de gran ayuda que a un campesino le digan que tiene seis meses de gracia en una emergencia, pero después le toque pagar lo que debe, más los intereses. ¿Eso qué es? Eso no es una ayuda, el campesino muchas veces tiene que acudir a los ‘gota gota’ para poder pagar y en seis meses poder volver a sacar una cosecha”, aseguró.



No obstante, el mandatario también manifestó cierta preocupación porque el campo se está envejeciendo porque los hijos y nietos de los agricultores no quieren trabajar en él, y prefieren conseguir cualquier trabajo en la Sabana o en Bogotá, debido a que sienten que no van a tener calidad de vida si se quedan en los municipios sembrando.



Adicional, el mandatario seccional señaló que se necesitan vías para poder sacar a la venta los productos y por eso trabajan en placa huellas y en el Plan 500, para mejorar varias troncales. Afirma que habrá 400.000 millones más para hacer obras de mejoramiento.



Otro de los anuncios importantes fue que el gobernador aseguró que próximamente espera replicar el sistema de las Manzanas de Cuidado en el departamento.

​

La Gobernación ha realizado una inversión que supera los 3 billones de pesos para potenciar los 116 municipios del departamento, por lo que más de 40.000 productores han sido beneficiados con el fortalecimiento productivo, cerca de 3.000 con la gestión logística y comercial, y más de 1.800 organizaciones productivas y productores con la disminución de fletes.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com