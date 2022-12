Aunque no es nuevo el hecho de que en los corredores de la 80, la 13 y la autopista Norte delincuentes se suben a los buses intermunicipales y atracan a los pasajeros, en los últimos meses esta situación ha venido empeorando.



Los usuarios son víctimas de este delito tanto en Bogotá como fuera de ella. Los casos se han presentado en buses que tienen como destino los municipios de Briceño, Tocancipá, Suesca, Gachancipá, Guatavita, entre otros.



Uno de los tres tipos, el que se fue para la parte de atrás, disparó un tiro al techo y dejó el hueco. Ahí empezaron a amenazar a toda la gente y a pedirles las cosas de valor..

Santiago Ramos es una víctima de uno de esos hechos. Un sábado por la noche que iba hacia Gachancipá y tomó un bus en la terminal del norte, pero más adelante, entre los pasajeros aparecieron atracadores.



“A la altura de Hatogrande (al frente de la casa de los presidentes) se subieron tres hombres que parecían no conocerse entre sí y quienes iban bien vestidos”, contó. Además señaló que unos dos minutos después de que estos sujetos se subieron gritaron ‘bueno, ustedes ya saben cómo es la vuelta’ y sacaron armas de fuego los tres.

“Uno de los tres tipos, el que se fue para la parte de atrás, disparó un tiro al techo y dejó el hueco. Ahí empezaron a amenazar a toda la gente y a pedirles las cosas de valor; obviamente, la gente entregó lo que tenía”, agregó Ramos.



Asimismo, contó que al conductor del automotor los delincuentes lo tuvieron encañonado mientras robaban, y a la altura de los clubes, en el retorno de Villa Quesada, se bajaron con varias de las pertenencias de los pasajeros (billeteras, celulares, bolsos, plata, entre otras).



Otro caso similar que se presentó por el mismo corredor fue el de Yessica Mendoza, quien tenía como destino el municipio de Tocancipá y salía en horas de la noche de la universidad y se subió en una flota Alianza, frente al Mc Donald’s de la Autonorte.



“Habíamos solo 11 personas en el bus, y en la Escuela de Ingenieros se subieron tres tipos con pistolas en la mano y gritando groserías. Me robaron mi bolso y mi celular. Dispararon dos veces, en la segunda le pedían al conductor que arrancara y que si paraba no respondían. El conductor, que era un señor de edad, de los nervios no podía arrancar, sus piernas y sus manos temblaban”, aseguró Mendoza.

La víctima contó también que en el camino se encontraron a un policía en moto y que junto a algunos pasajeros y el conductor del bus le contaron al uniformado lo que pasó, pero este les dijo que como el hurto fue en jurisdicción de Bogotá, él no podía hacerse cargo.



“Nosotros, en medio de la angustia, esperábamos una ayuda, le comentamos al policía lo que había pasado y dijo que eso había sido en Bogotá y que él no tenía jurisdicción allá, que si queríamos llamaba al cuadrante de la 200, pero que llegaban por ahí a las 12 de la noche o que podíamos poner la denuncia virtual”, agregó la víctima.



En Soacha también se han venido presentando casos similares. Según el coronel Henry Muñoz, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Soacha, hace unos días tres sujetos en horas de la noche abordaron un bus de transporte público en el sector de Compartir, en la comuna uno, y hurtaron a varias personas dentro del automotor.



“Una persona opuso resistencia y fue lesionada por parte de estos sujetos; el modelo nacional de violencia comunitaria presta atención oportuna al lesionado, quien es trasladado al centro asistencial, pero debido a la gravedad de sus heridas luego fue transportado a Bogotá”, explicó Muñoz.



De igual manera, el coronel Muñoz informó que en otro caso de robo en transporte público capturaron a dos hombres y una mujer, y lograron recuperar las pertenencias que les habían hurtado a los pasajeros.

Reacción no oportuna

En este momento la ciudad no tiene una reacción oportuna frente a los actos y los delitos que se están cometiendo, y tampoco un buen manejo en cuanto a la investigación, eso también es importante

Pero los atracos a buses de transporte intermunicipal no han parado y los últimos casos que se han conocido indican que el fenómeno se ha venido acentuando. Son varios los conductores y los pasajeros que denuncian por redes sociales o en los medios de comunicación que constantemente se están presentando hurtos en el sector del puente de Siberia, que comunica a Bogotá con los municipios de Tabio, La Vega, Chía, Villeta, Tenjo, Cota, entre otros, y además se quejan de no encontrar presencia de las autoridades.



Debido a que algunos buses cuentan con cámaras de seguridad, varios de estos casos han quedado grabados en videos, en los que se evidencia que los delincuentes hacen uso de armas de fuego o blancas para amenazar a los pasajeros.



Según le contó a este diario una de las víctimas, los ladrones pasan puesto por puesto y amenazan con cuchillos y pistolas, incluso usan un vocabulario agresivo. “Está delicado, roban todos los días, desde por la mañana, bien temprano. Los robos se presentan en la vía y en el puente de Guadua. Son dos o tres ladrones, atracan sobre todo a los pasajeros, pero uno a veces paga ahí. No hay casi seguridad”, dijo un conductor de bus que pidió no ser citado.



Cabe mencionar que la preocupación de las personas que hacen uso de estos buses intermunicipales no es solo la inseguridad, ni la falta de presencia de la Policía, sino que cuando van a poner la denuncia no hay claridad sobre quién tiene la jurisdicción y quién se puede hacer cargo de la situación, ya que los hurtos se están presentando en corredores de Bogotá y en algunos de Cundinamarca.



Jhon Carvajal, abogado y experto en seguridad de la Universidad Manuela Beltrán, dice que este no es un tema nuevo y que es una práctica que tiene mucha historia, pero que puede deberse a la condición social que se vive hoy en día por el problema de inseguridad y de reacción no oportuna ante estos casos.

“En este momento la ciudad no tiene una reacción oportuna frente a los actos y los delitos que se están cometiendo, y tampoco un buen manejo en cuanto a la investigación, eso también es importante”, explicó Carvajal.



Frente a la queja de la ciudadanía de que las autoridades no están presentes, Carvajal indicó que la policía en general tiene una jurisdicción y esto es parte natural de la administración y del modelo de Estado que se tiene, donde no todos pueden hacer todo en cualquier lugar.



“Por lo general se establece que existen unas jerarquías y que cada servidor cumple con su jerarquía dentro de su departamento”, agregó el experto en leyes y seguridad.

Las autoridades

De estos tres casos, logramos la captura de un joven de 19 años que trabajaba en un Fruver en Cajicá y que en sus tiempos libres se dedicaba al hurto

El mayor Giovany Prieto, comandante de la estación de policía de Cota, le dijo a EL TIEMPO que tiene un reporte de tres casos de hurto en buses intermunicipales: uno adelante del portal de la 80, otro al frente del centro comercial Zuca, en la vía Siberia-Bogotá, y uno frente al parque Empresarial Metropolitano, en la vía Bogotá-Siberia.



“De estos tres casos, logramos la captura de un joven de 19 años que trabajaba en un Fruver en Cajicá y que en sus tiempos libres se dedicaba al hurto”, indicó Prieto.



De acuerdo con la Policía Nacional de la Terminal de Transporte, mediante campañas y charlas les han pedido a los conductores y empresas de transporte que durante el trayecto no paren a recoger pasajeros, pero que como persiste esa costumbre se presentan casos de inseguridad dentro de los buses.



“En operativos hemos detectado que muchas veces los conductores no paran solo a recoger personas, sino también carga de manera ilegal; eso acentúa el problema”, explicó el mayor Gómez.



La semana pasada, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca realizó un operativo de control a transporte público de pasajeros en el puente de Guadua, sobre el río Bogotá.



EL TIEMPO consultó a la Fiscalía seccional Bogotá el reporte de los casos de hurto en buses intermunicipales en la capital y si ya se han identificado bandas dedicadas a estos delitos; sin embargo, al cierre de esta edición no había respuesta alguna. Por su parte, la Fiscalía seccional Cundinamarca le dijo a este diario que no tenía judicializaciones por este tipo de delitos en el departamento.



LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com