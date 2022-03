El presidente de la República, Iván Duque, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hicieron causa común para blindar a Bogotá contra posibles ataques terroristas.



La serie de medidas anunciadas ayer, tienen lugar luego de los atentados recientes en la localidad de Ciudad Bolívar, el último de los cuales dejó dos menores fallecidos, 39 personas heridas y dos estaciones de policía convertidas en escombros. El frente 33 de las disidencias de las Farc se habría atribuido el último de ellos, en el barrio Arborizadora Alta.



En el consejo, que se citó de manera urgente y extraordinaria en la mañana de ayer, el presidente Duque, el ministro de Defensa, Diego Molano; la alcaldesa López, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García; el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, y la cúpula militar, adoptaron siete medidas extraordinarias que serán determinantes para salvaguardar la ciudad ante una “amenaza de seguridad nacional”, como lo describió la mandataria.



La primera de esas medidas es la designación de 120 agentes de inteligencia que se dedicarán a rastrear y dar con el paradero de alias Jhon Mechas, líder del frente 33 de las Farc y supuesto autor de las explosiones que han tenido lugar no solo en Bogotá, sino también en Cúcuta, lo mismo que el atentado al helicóptero del Presidente. Autoridades aumentaron la recompensa por este criminal de 3.000 a 5.000 millones de pesos.



En esa misma línea, se desplegarán 1.500 hombres más de la Policía Nacional por toda la ciudad para reforzar las labores de patrullaje e investigación. “Con esta nueva asignación, Bogotá completará 4.000 policías adicionales. El aumento en pie de fuerza más grande que haya hecho cualquier gobierno para la ciudad”, señaló Duque.



Así mismo, y de acuerdo con el mindefensa, Diego Molano, se reforzará el Plan 1.000 en Bogotá, que pretende desarticular 36 grupos delincuenciales que operan en la ciudad. “Sabemos que la modalidad con la que las disidencias están trabajando es con la contratación de delincuentes urbanos para que hagan el trabajo por ellos. Son casi 36 grupos delictivos en Bogotá con los que hemos visto que tiene alguna relación”, explicó.



Un cerco para Bogotá

En un esfuerzo conjunto por la seguridad de Bogotá –como lo mencionó Molano–, la ciudad tendrá un escudo de seguridad en todos los rincones y corredores viales de entrada y salida con la instalación de puestos de control de Policía y Ejército. Estos puntos, que se empezarán a ubicar desde los 150 kilómetros alrededor de la ciudad, serán operados por la Decimotercera Brigada del Ejército, que, en el marco del Plan Armadura, desplegará acciones tácticas en las vías de Cabrera, San Bernardo, Arbeláez, Pasca, Sumapaz, la Uribe, Curubal, Guamal y Nazareth. La idea: que nadie entre y salga de Bogotá sin haber pasado por un retén de seguridad.



A este primer filtro externo se sumará también la instalación de otros 20 puntos de inspección policial que se ubicarán dentro de la ciudad. Por otro lado, los sistemas bancarios de la capital también serán monitoreados; la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) deberá realizar el rastreo de movimientos inusuales de dinero entre Bogotá y otros lugares del país y reportarlo ante el nuevo Comité Conjunto de Lucha contra Amenazas Terroristas (CCAT), que sesionará de manera semanal.



Finalmente, en el consejo de seguridad se decidió que los delincuentes de máxima peligrosidad e integrantes de las disidencias del frente 33 de las Farc que están recluidos en Bogotá, serán trasladados a diferentes cárceles del país.



¿Medidas atípicas?

Aunque la tensión en Bogotá es alta por cuenta del terrorismo, lo cierto es que los expertos han señalado que las medidas adoptadas luego del consejo de seguridad no son nuevas para la capital y que son reactivas ante la coyuntura.

Para Juan Sebastián Jiménez, docente de la Universidad Javeriana y experto en seguridad de la Universidad Nacional, “uno puede rastrear y se da cuenta de que son las medidas usuales para casos de atentados terroristas como los de la Escuela General Santander o, en su momento, los de la Macarena. Lo que ocurre es que son medidas reactivas temporales que no van a la raíz del asunto”.



Por su lado, Hugo Acero, analista en seguridad, aunque concuerda con que las medidas adoptadas no son nuevas y ya habían sido aplicadas ante los atentados terroristas de Bogotá durante 2002-2003, cree que es necesario “conformar un equipo permanente de inteligencia e investigación criminal para desarticular los grupos que en la ciudad trabajan para disidencias de ‘Gentil Duarte’, ‘Márquez’ y del Eln”.



Sin embargo, ante la gravedad de los hechos, los expertos coinciden en que los grupos terroristas que están intentado atacar la capital del país “solo pueden hacer atentados terroristas porque no cuentan con la capacidad real para enfrentar a las fuerzas militares”.

¿En Ciudad Bolívar?

Los dos atentados, tanto el de la estación de policía de Sierra Morena como el del CAI de Arborizadora Alta, tienen en común dos cosas: un artefacto explosivo detonado a distancia y que fue puesto en algún punto de Ciudad Bolívar.



Para Jiménez, esto tiene una explicación: “Esta zona está particularmente siendo afectada por la macrocriminalidad, por lo que representa el corredor del Sumapaz que está conectado con localidades como Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, en el sur de la ciudad, donde se está dando una disputa muy marcada por el control de los corredores de la economía ilegal”.



No obstante, Luis Felipe Vega, doctor en Seguridad de la Universidad de Leipzig, en Alemania, considera que los atentados se explican bajo la lógica de que “esta zona de la ciudad es el lugar donde los grupos armados pueden generar mayor reconocimiento o adeptos por las dinámicas particulares. Ciudad Bolívar funciona diferente y es algo que ninguno de los dos secretarios de Seguridad han podido entender. Los atentados eran inevitables”.

Atentados en la capital podrían tener un tinte político

Una de las teorías que más han sonado entre las autoridades desde que ocurrió el primer atentado el 5 de marzo en la estación de policía de Sierra Morena, un fin de semana antes de las elecciones legislativas, es que los hechos terroristas de Bogotá tendrían un tiente político.



Aunque en esa oportunidad los expertos señalaron que no había una relación entre estos dos factores, luego de que explotó la segunda bomba en Ciudad Bolívar y las disidencias del frente 33 de las Farc se atribuyeron el nuevo atentado, el mindefensa dijo: “Detrás de esto hay una clara intención política, solo basta con mirar los videos de estos criminales y se evidencia que están trabajando desde Venezuela para desestabilizar a Bogotá en época electoral”.



Por su lado, Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de la capital, considera que no hay una acción política clara, pues lo que estos grupos están intentando hacer es enviar un mensaje de presencia al gobierno saliente. “Quieren demostrar que nadie fue capaz de pararlos; mientras tanto, los atentados también son una señal para el presidente que llega, para que los noté y sepa que tiene que sentarse a hablar con ellos”, señala.



Y Luis Felipe Vega, experto en seguridad, dice que el panorama puede ser más grave, pues “en una eventual victoria de la izquierda estos grupos seguirán marcando su territorio y el nuevo presidente deberá buscar cómo actuar en estos casos, toda vez que muchos de estos grupos están influenciados por esas corrientes de pensamiento”.

Falsa alarma de explosivos en una ciudad en estado de alerta máxima

Luego de dos atentados terroristas en menos de 20 días y ad portas de un consejo de seguridad que se realizó de manera extraordinaria, la ciudad despertó ayer con el reporte de dos artefactos extraños que habían sido abandonados en dos lugares concurridos: el primero, en la calle 178, muy cerca de colegios y supermercados, y, el segundo, en Álamos Norte, en la carrera 69B con calle 62, en la localidad de Engativá. Ante la preocupación de la ciudadanía, los cuerpos antiexplosivos atendieron las alarmas y, en ambos casos, descartaron la presencia de material explosivo o de posibilidades de atentados.



Ante estos hechos, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo: “La rápida acción de los cuerpos de seguridad de la ciudad demuestran que estamos trabajando articuladamente para defender a Bogotá y a Colombia de forma ágil y contundente”.



REDACCIÓN BOGOTÁ