Las diferentes modalidades de hurto que hay en la capital del país han tenido con las alarmas encendidas tanto a los ciudadanos como a las autoridades. Una de las más frecuentes durante los últimos años es la que está ligada a los desarrollos tecnológicos y a la virtualidad que quedó como resultado luego de la pandemia.



ciberdelincuencia Foto: istock

En EL TIEMPO hemos venido haciendo seguimiento a diferentes modalidades de robo que aquejan a los bogotanos día a día. Entre ellas, se ha destacado el hurto que sufren los usuarios de la banca digital al ser timados por los criminales para entregar claves, datos personales, ingresar a enlaces que sirven como portal de conexión para los ladrones o, incluso, clonarles sus tarjetas y demás productos financieros.



Consultamos con expertos quienes le cuentan algunas recomendaciones para que usted se proteja de los robos virtuales, pero sobre todo, para que aprenda a identificar qué es lo que las entidades bancarias deberían ofrecerle en materia de seguridad. Carolina Villegas, Field Marketing and Business Development de Thales, explicó cuáles son los mínimos que deberá tener en cuenta para no caer en las garras de los estafadores y ciberladrones.



Según la alta ejecutiva de la organización que desarrolla productos y servicios para los sectores aeroespacial, de defensa y seguridad, es fundamental que las personas cuenten con plataformas bancarias donde se haga uso de la autenticación de dos factores (2FA), ya que esto permite reforzar la protección de los recursos esenciales reduciendo notoriamente las posibilidades de diversos ataques como el robo de identidad, ataques de captación ilegítima de datos confidenciales o phishing y fraude en línea, entre otros.

Brasil y México son los países de Latinoamérica más golpeados por la ciberdelincuencia, seguidos de Colombia. Foto: istock



“Como usuario bancario, es evidente que no desearía que su entidad permitiera el acceso a su cuenta con una contraseña simple, ya que quiere asegurarse de que su información y recursos estén protegidos; por esta razón, dicho método asegura y protege las credenciales de inicio de sesión para que no sean hackeadas. Una verificación de un solo factor es un riesgo”, explicó la experta.



Otro de los factores que debería tener en cuenta para protegerse de lo robos en línea es la importancia de mantener los dispositivos actualizados, su sistema operativo, los navegadores y/ o aplicaciones, ya que estas actualizaciones traen consigo diferentes mecanismos para proteger contra las vulnerabilidades actuales y las nuevas que han ido surgiendo.



“Mi recomendación es que siempre las personas accedan por medio de redes conocidas o sitios oficiales, se mantengan alerta ante cualquier movimiento en su cuenta bancaria y notifiquen de manera ágil a su entidad en caso de encontrar anomalías”, puntualizó Villegas.



Existen otros aspectos que pueden resultar comunes, pero que las personas no pueden dejar pasar por alto. Tal es el caso del uso de un sistema de autenticación robusto que tenga contraseñas fuertes, únicas y seguras. Lo anterior significa evitar el uso de nombres, fechas de nacimiento o alguna información personal, ya que esta puede ser más fácil de adivinar para los delincuentes.



JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

