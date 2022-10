La Secretaría Distrital de Salud realizó unas recomendaciones a toda la ciudadanía para que refuercen el cuidado de sus familias y de las comunidades en general durante las actividades y recorridos de la celebración de la noche de Brujas o Halloween en Bogotá.

Recomiendan tener cuidado con el uso de disfraces y el consumo de alimentos. Es importante que la ciudadanía sepa seleccionar disfraces fabricados con materiales seguros y tener en cuenta que elementos o accesorios como varitas, espadas, cuchillos y bastones sean flexibles para evitar accidentes o daños.

La Secretaría de Salud resalta el no uso de máscaras, que puedan obstruir la visión o la respiración de los niños; preferiblemente usar maquillaje no tóxico y que sea lavable con agua, antes de aplicar este elemento en el rostro se debe realizar una prueba en el antebrazo para garantizar que este no produzca alergia.

“Cualquier tipo de lente de contacto es de uso personal. No se deben prestar, intercambiar, alquilar y nunca se debe dormir con ellos puestos. Los únicos establecimientos autorizados para vender y adaptar lentes de contacto son las ópticas con consultorio.”, señaló la Secretaría de Salud.

En cuanto al consumo de dulces, la entidad aconseja que: se debe verificar que no estén decolorados, desmoronados, húmedos o derretidos, desechar aquellos que no se encuentren empacados ni rotulado y revisar las fechas de vencimiento de todo producto que sea entregado o antes de su consumo. Hay que comprar los alimentos en lugares confiables y comprobar que las condiciones del producto o del lugar de consumo sean adecuadas.

La Entidad de Salud hace un llamado a la acción si en caso del consumo excesivo de dulces o en mal estado, algunos de sus integrantes del hogar presentan algún tipo de dolor abdominal, vómito, náuseas y diarrea, este debe dirigirse inmediatamente a un centro de salud y evitar automedicarse.

REDACCIÓN EL TIEMPO