A través de una circular dirigida a las IPS y EPS en Bogotá, la Secretaría de Salud emitió recomendaciones clave para que se garantice el acceso seguro, oportuno y de calidad a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de cada persona.



A pesar de que la IVE es un procedimiento que puede solicitar cualquier persona desde el 2006 por tres causas: cuando la vida o salud de la mujer está en riesgo, cuando la vida del feto es inviable y cuando el embarazo es producto de un hecho de violencia sexual; y aunque desde febrero de 2022 el aborto hasta la semana 24 está despenalizado en Colombia en la sentencia C-055, expedida por la Corte Constitucional, siguen existiendo barreras para que las mujeres puedan acceder a este derecho.



En este sentido, son siete advertencias que hace la entidad distrital a las EPS (y, en general, a las empresas administradoras del plan de beneficios) con el fin de reducir los embarazos no deseados y disminuir las prácticas de abortos inseguros que pueden derivar en la mortalidad materna.



Las recomendaciones a las EPS

Las pruebas de embarazo se basan en detectar la hCG. Foto: iStock

La fundamental es que la EPS garantice una red de prestadores de servicios de salud para la atención de la IVE en cualquier momento de la gestación, además, que haga seguimiento a esta red y verifique el cumplimiento de las IVE.



Una de las características de esta red prestadora de servicios es que debe ofertar la interrupción del embarazo por fármacos durante las primeras 12 semanas de gestación, es decir por medio de medicamentos. Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), este método se puede utilizar en embarazos tempranos, se puede hacer desde casa y es una forma menos agresiva.



Esta no es una solicitud nueva. Desde octubre del año pasado el Ministerio de Salud ya había dado instrucciones para fortalecer la atención integral en salud a mujeres y personas gestantes, incluyendo el servicio a la interrupción voluntaria del embarazo. En ellas pedía a las IPS que las IVE de baja complejidad fueran por método farmacológico.



De hecho, la entidad distrital de salud también invita a las EPS a eliminar prácticas indebidas cuando se atiende una IVE, consignadas en el artículo 15 de la resolución 53 de 2023 del Ministerio de Salud.



Algunas de estas malas prácticas son: realizar juntas médicas que ocasionen largos e injustificados tiempos de espera para el procedimiento; solicitar autorización de familiares, grupos comunitarios o asesores para la IVE; y que las entidades hospitalarias no cuenten con médicos dispuestos a prestar el servicio.



Otras de las recomendaciones que hace la Secretaría a las EPS son dar información clara y completa sobre los derechos sexuales y reproductivos, evaluar la calidad y atención humanizada en la interrupción voluntaria del embarazo y reportar trimestralmente a la Secretaría el número de estos procedimientos.



Esto es lo que deberían cumplir las IPS en Bogotá para ofrecer calidad en el servicio de IVE

La confianza en el personal médico es clave en los procedimientos de IVE. Foto: iStock

Entre las recomendaciones a los prestadores de servicios de salud, resaltan la de brindar, sin discriminación, el acceso a la información y orientación para la IVE con enfoque de género, étnico y desde la garantía de derechos; velar para que se respete la confidencialidad de parte del personal médico y garantizar que hay talento humano disponible y capacitado para realizar una IVE así como todos los insumos y medicamentos necesarios.



Otra fundamental es eliminar las prácticas médicas prohibidas para la IVE, como el legrado. Esta consiste, según el NIH, en raspar el tejido de las paredes del útero. Según las Directrices sobre la Atención del Aborto de la OMS el legrado no es una práctica recomendada para este procedimiento.



La IPS deberá informar con antelación el procedimiento que se le va a realizar a la persona, entablar un entorno de confianza en el que la solicitante pueda expresar sus preguntas al respecto y tener por escrito el consentimiento informado de la persona.



Además deberá realizar el procedimiento en un tiempo no mayor a cinco días desde la consulta inicial y, ante la posible objeción de conciencia de algún personal médico, garantizar que existe personal para realizar la IVE.



Finalmente, y como parte de la atención integral, la IPS sebe proveer asesoría y ofrecer métodos anticonceptivos después de la IVE, buscar si existe violencia sobre la persona que esté solicitando el procedimiento y hacer un seguimiento a los pacientes culminado el procedimiento, garantizando la atención a las posibles complicaciones que puede traer la IVE.​

Paula Valentina Rodríguez

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

