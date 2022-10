Miles de bogotanos empezarán a regresar a la ciudad o saldrán de ella a partir de hoy. Por tal motivo, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía implementará medidas de manejo del tráfico vehicular, las cuales incluyen contraflujos, reversibles y anillos viales.



Entre el viernes 14 y el lunes 17 de octubre se estima que en Bogotá podrán transitar cerca de 693.500 vehículos, mientras que en el departamento de Cundinamarca se tendrá una movilidad aproximada de 1'223.000 vehículos.



En el plan retorno de este lunes festivo debe tener en cuenta que, para el ingreso a Bogotá, la restricción del pico y placa regional funcionará así:



- Desde el mediodía hasta las 4 p. m. podrán ingresar únicamente los vehículos con placa par (2, 4, 6, 8 y 0).

- De 4 p. m. a 8 p. m. se habilitará el retorno de los vehículos cuya placa tenga como último dígito un número impar (1, 3, 5, 7 y 9).



Antes del mediodía y después de las 8 de la noche no habrá restricción para ningún vehículo. La Secretaría de Movilidad señaló que para la medida regional no aplicará la excepción del carro compartido ni el pico y placa solidario.



El pico y placa regional se aplicará sobre los nueve principales corredores de acceso a la ciudad.

Por eso, la Dirección de Tránsito y Transportes implementó un dispositivo policial, así:



- Cerca de 5.600 efectivos DITRA.



- 110 puestos de prevención y control.



- Policiales brindando seguridad, movilidad y prevención de la accidentalidad en toda la red vial nacional, por lo que se ha dispuesto 262 alcohosensores y 174 radares de velocidad, 30 estaciones totales de topografía, 62 unidades móviles de criminalística y 5 buses aula.



- Coordinación con las concesiones viales, cuentan con vehículos como grúas, vehículos de inspección, ambulancias, retroexcavadoras, volquetas, patrullas, motocicletas y vehículos carro taller, para la prestación de servicios de ayuda mecánica a los viajeros que se movilizan por las diferentes vías.

De acuerdo con la entidad, la restricción de transporte de carga se llevará a cabo de esta manera:



- Viernes 14: de 3:00 p. m. a 11:00 p. m.

-Sábado 15: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.

-Domingo 16: de 4:00 p. m. a 11:00 p. m.

-Lunes 17: de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.



Tenga en cuenta que la restricción aplica en las 41 vías a restringir en ambos sentidos. En las vías “Bogotá - Girardot – Ibagué” e “Ibagué - Calarcá – Armenia - La Paila”.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

- No exceder los límites de velocidad.



- No conducir bajo el estado de embriaguez.



- No adelantar en sitios prohibidos.



- No realizar maniobras peligrosas en vía.



- No utilizar elementos distractores como dispositivos móviles a la hora de conducir.

- Utilizar los terminales de transporte legalmente constituidos para la compra de tiquetes.



- Realizar pausas activas durante largos recorridos para evitar el microsueño.



- Hacer uso en todo momento del cinturón de seguridad.



- Realice la revisión mecánica de su vehículo y compruebe fluido como el líquido refrigerante y de frenos.



- Verifique el equipo de seguridad y prevención con los nueve elementos esenciales que debe tener (Un gato con capacidad para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, Botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuesto y una linterna).



