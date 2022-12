Más de 300 mil personas del sur de la capital del país podrán disfrutar de los servicios de salud más cerca de sus casas, gracias a la entrega de dos modernos centros de salud: Candelaria La Nueva, en la localidad de Ciudad Bolívar, y Diana Turbay, en Rafael Uribe Uribe.

“Hoy 16 de diciembre le entregamos a Ciudad Bolívar el tercer regalo en materia de infraestructura de salud. Está al lado del colegio El Ensueño. Yo siempre digo que tengo sesgo de amor por Ciudad Bolívar, porque crecí en esta localidad, y hoy vengo como Alcaldesa Mayor a inaugurar este centro de salud”, dijo la mandataria de la ciudad.



Agregó: “para Ciudad Bolívar, así como esta infraestructura en salud, también es importante la infraestructura en educación y en cultura, por eso también hicimos el teatro El Ensueño. Esta semana, además, tuvimos el privilegio de vincular a 242 servidores a la planta de personal de la Secretaría de Salud”.



Mientras tanto, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, resaltó: “hoy es un gusto que podamos dar cumplimiento a la palabra empeñada. Usted nos había dado una instrucción en el sentido de que no podía quedarse abandonada ninguna obra en salud en Bogotá y abandonadas había muchísimas”.

Así mismo, señaló que “para la comunidad de Ciudad Bolívar este sitio es muy importante porque prestaremos servicios especiales de medicina física y rehabilitación (fisiatría), además es un centro de salud que cuenta con un gran gimnasio para medicina física y rehabilitación, y una zona de hidroterapia”.



José Idermán Loaiza, veedor ciudadano del proyecto sostuvo: “como veedores podemos testificar el desarrollo paulatino y progresivo de esta obra, y aunque hubo Covid, se avanzó. Nos consta que esta obra no se paró nunca. Además, la cantidad de beneficios que trae este punto no es solo para los bogotanos, aquí llega mucha gente de los llanos”.



Esta nueva infraestructura de salud de más de 4.265 m2, cuenta con 21 consultorios, nueve unidades de odontología, un consultorio de terapia física. Además, tiene una sala de hidroterapia compuesta por una tina que permite terapias de movimiento, dos tanques de hidromasajes para miembros superiores, dos tanques de hidromasajes para miembros inferiores, tanque hydrocollator para paquetes calientes y nevera para paquetes fríos.



Igualmente, un consultorio de terapia ocupacional y un consultorio de terapia del lenguaje, sala de imagenología (Rayos X simple y ecografía), un consultorio trabajo social, un consultorio de telemedicina, sala de lactancia, sala ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda), sala de toma de muestras, sala de procedimientos, sala de vacunación y farmacia.



El edificio cuenta con un sistema de energía renovable que, a través de paneles solares, provee más del 70% de la electricidad que se necesita para el funcionamiento del centro de salud. Además, tiene un sistema de riego inteligente para las zonas verdes, un sistema de ventilación bioclimático y bici-parqueaderos.



Esta obra fue ejecutada en 19 meses por Contein S.A.S. y Consorcio Interventoría Caps Candelaria 02, tuvo una inversión de más de $20.216 millones en infraestructura y $3.483 millones en dotación, y contó con el acompañamiento de la comunidad a través de los veedores ciudadanos, quienes participaron activamente en la supervisión del avance de la obra.



Para Luis Fernando Pineda, gerente de la Subred Sur, la prioridad del Distrito siempre ha sido mejorar las instalaciones y los servicios de salud para dar respuesta a las necesidades de las familias del sector.



“Estamos felices por entregar el Centro de Salud Candelaria La Nueva terminado y equipado. Hoy le cumplimos a la ciudadanía entregando obras que le apuntan a la mejora de la calidad de vida y a la reducción de la brecha de inequidades en atención en salud, porque las obras no son de los gobiernos de turno, son de la ciudadanía”, sostuvo.



El moderno edificio fortalecerá la atención para las UPZ Arborizadora y San Francisco de la Localidad de Ciudad Bolívar y hace parte de una serie de inauguraciones que realizará la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud, que busca llevar el sistema de salud a todos los habitantes de la ciudad

Entrega Centro de Salud Diana Turbay

Posteriormente, la alcaldesa Mayor se dirigió a la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde entregó Centro de Salud Diana Turbay. “¡Qué felicidad esta mañana de diciembre soleada hacer realidad un sueño de toda esta comunidad!, una lucha de 25 años por nuestro Centro de Salud Diana Turbay. Era un espacio que hacía falta y finalmente logramos construir en este predio el centro”, expresó.



Esta sede asistencial beneficiará a cerca de 275 mil habitantes del centro oriente de la ciudad; y se prestarán 14 servicios de salud, como urgencias, odontología, ginecobstetricia y pediatría, entre otros.



Después de más de dos décadas, gracias al pago de los impuestos por parte de la ciudadanía y con la llegada de la alcaldesa, Claudia López, se logró sacar adelante la obra del Centro de Salud Diana Turbay y se pone en funcionamiento una de las sedes asistenciales más esperadas por los habitantes de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

La unidad beneficiará especialmente a quienes residen en las UPZ Marruecos, Marco Fidel Suárez y Diana Turbay, así como a residentes de las localidades colindantes como San Cristóbal y Antonio Nariño. Este centro asistencial está ubicado en la Calle 48 X Bis Sur # 1- 61 (Cra 1f No. 48x-76 sur), lugar donde funcionó su antigua sede.



El Centro de Salud tiene un área de 3.975 metros cuadrados, lo que permitirá atender a la población con altos estándares de calidad a través de 26 consultorios para consulta externa y especializada, así como programas de promoción y prevención, rehabilitación física, vacunación y servicio de urgencias, entre otros.



Se invirtieron más de $17.821 millones en infraestructura, y más de $2.376 para la dotación de mobiliario y equipos biomédicos en un periodo de 28 meses, lo que garantizará una amplia oferta de servicios médicos, así como su acceso integral.

Servicios:

- Terapia física y respiratoria



- Imágenes diagnósticas



- Laboratorio clínico



- Odontología



- Ginecobstetricia



- Medicina familiar



- Nutrición y dietética



- Pediatría



- Farmacia



- Vacunación



- Urgencias



- Facturación, admisiones y agendamiento, entre otros.



El Distrito, además, avanza en la estructuración y construcción de siete nuevos hospitales. Este año se entregó la Torre 2 del hospital de Meissen, se están construyendo dos nuevos hospitales en Bosa y Usme, dos nuevas torres de urgencias en Kennedy y Tunal y se están estructurando los proyectos de San Juan de Dios y Parque Hospitalario de Engativá.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD