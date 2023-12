Las razones por las que más de 48 familias emberá buscan diálogo con Gobierno en Bogotá

Desde el municipio de Tadó, Chocó, más de 48 familias de la comunidad indígena emberá La Meseta llegaron sobre las tres de la madrugada de este lunes al Terminal de Transporte del Salitre, con el propósito de dialogar con el gobierno de Gustavo Petro.



Según la Secretaría de Gobierno, en un principio arribaron 71 personas (5 hombres, 49 niños y 19 mujeres). No obstante, el líder de la comunidad, Nelson Sintúa, le dijo a EL TIEMPO que ya son 68 familias.



Las entidades distritales y nacionales, incluyendo la Personería, la Unidad para las Víctimas y el ICBF, se desplazaron a la terminal para evaluar las condiciones de salud en las que se encuentran los indígenas, ya que en su mayoría son adultos mayores y niños menores de 10 años.

Piden reunirse con el presidente Gustavo Petro para tener garantías para devolverse a sus tierras. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

Según afirmó Sintúa, el Gobierno no les habría cumplido nada de lo pactado para garantizar la seguridad en sus territorios, incluyendo el reconocimiento de sus resguardos por parte del Estado.

Ante esto, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) explicó que el problema viene desde 2001, cuando el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) constituyó el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan-Asocasan justo en la zona donde están ubicados los predios que habían sido entregados a la comunidad de La Meseta.



Por lo tanto, desde entonces se han hecho mesas de diálogo para revisar que se constituya el resguardo indígena. Debido a que aún no se ha dado una solución, la ANT debe entrar a revisar a fondo las resoluciones emitidas por el Incora.



Indígenas emberá desplazados por la violencia en Bogotá. Foto: Mauricio Moreno

Por otro lado, la semana pasada el Eln realizó el sexto paro armado del año en el Chocó, departamento que se ha visto afectado por el enfrentamiento de los grupos armados al margen de la ley. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2023 se han registrado 125 confinamientos en esta zona, que han afectado a más de 10.300 familias.



“Venimos por el desplazamiento, porque hubo un enfrentamiento en la comunidad (...). Vienen más familias atrás porque el tema es preocupante allá. Vamos a estar acá ubicados hasta que nos atiendan”, dijo Sintúa para Arriba Bogotá.



Esta comunidad se suma a la que desde hace aproximadamente un mes volvió al parque Nacional, después de estar por más de un año en la UPI La Florida, ubicada en límites con Funza.



Junto con la UPI La Rioja, este lugar ha sido parte de los espacios que han dispuesto las autoridades distritales y nacionales para las comunidades indígenas presentes en la capital.



Debido a que en el parque Nacional no están viviendo en condiciones adecuadas, la Secretaría de Gobierno, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, entre otras entidades, han realizado mesas técnicas para evaluar nuevos lugares donde la comunidad puede ser trasladada.



Este diario conoció que se han evaluado tres predios que fueron ofrecidos por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para reubicar a la población emberá katío. Sin embargo, dos de ellos no son adecuados para reubicar a las comunidades indígenas.



El primero se encuentra cerca de jardines infantiles en la localidad de Bosa, mientras que el otro, ubicado en Suba, no cuenta con el perímetro y las condiciones necesarias. Por lo tanto, se está evaluando un tercer predio en el municipio de Soacha.

REDACCIÓN BOGOTÁ

"No hay garantías de seguridad": comunidad emberá

