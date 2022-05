A pesar de la urgencia de los mercados para miles de familias que estaban en riesgo de pasar hambre, debido al aislamiento y las restricciones por el covid-19 en 2020, las alcaldías locales tardaron casi dos meses para contratarlos y cerca de 20 días para entregarlos.



El millonario contrato es el que tiene a 16 mandatarios locales citados a interrogatorio en la Fiscalía, aunque todos ya pidieron aplazar la diligencia. El tema los tiene tan preocupados que, según estableció EL TIEMPO, se habrían reunido y acordaron no hablar con medios y aplazar la diligencia.



Se trata de un contrato de prestación de servicios por $ 82.837 millones –de estos se ejecutaron 66.000 millones– con la Cruz Roja, seccional Cundinamarca-Bogotá, celebrado a través de la figura de la urgencia manifiesta, que permite contratar directamente. Se pagó con recursos de los Fondos de Desarrollo Local (FDL) que estaban destinados para programas en las localidades.



El nombre de la Cruz Roja salió de un proceso previo en el que fueron invitados la Defensa Civil, Solidaridad por Colombia, Pastoral Social, Fundación Grupo Federico Menem y la ONG Fundación para el Desarrollo Intercultural. La oferta, según el contrato 001 del 6 de mayo de 2020, fue calificada como la “más favorable” porque se integran en un solo proveedor todos los servicios.



Pero para la Fiscalía, el millonario contrato fue celebrado sin el cumplimiento de requisitos legales y el mismo significó un sobrecosto de $ 10.618’145.280 de pesos (incluida la administración y mayores valores de los mercados). Irregularidad que se debe a la “indebida selección del contratista”. El ente investigador también considera que la actividad económica y social del contratista “no encaja en la necesidad contratada para cada Fondo de Desarrollo Local, siendo no idóneo para una correcta ejecución del contrato”.



Los alcaldes citados son los de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usaquén, Kennedy, Engativá, Usme, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Suba, Chapinero, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe y Sumapaz. Ellos deben explicar por qué acudieron a la figura de la urgencia manifiesta si había otros mecanismos y por qué escogieron a la Cruz Roja, que luego le compró los mercados a Makro.

Desde horas de la mañana funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, envueltos en los trajes protectores correspondientes, transitaron por el sur de la capital entregando mercados. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Las irregularidades en el contrato fueron denunciadas por el concejal Jorge Colmenares, quien llama la atención en que desde el inicio del aislamiento y la suscripción del contrato transcurrieron 47 días y 23 más (para un total de 70) para la entrega de los mercados y kits de aseo. “(…) si nos encontramos en contingencia es oportuno preguntarse: ¿dónde está la premura de la gestión?”, pregunta el cabildante.

Afirma que las alcaldías utilizaron la urgencia manifiesta cuando existían mecanismos establecidos por el Gobierno Nacional, como los decretos 440 del 21 de marzo del 2020 y 537 del 12 de abril del 2020, los cuales permitían comprar directamente en la tienda virtual Colombia Compra Eficiente –donde ofertan hipermercados, como Makro– y sin el límite de la menor cuantía.



Cuestiona la entrega anticipada de $ 33.000 millones, que, a diferencia de un anticipo, no está sujeta a la administración en una fiducia. La Cruz Roja se abstuvo de referirse a los cuestionamientos del contrato.



La misma denuncia dice que la Secretaría de Gobierno, que estaba a cargo de Luis Ernesto Gómez –a quien algunos concejales señalan de las tensiones con la administración distrital y del mal ambiente frente al POT y ahora respecto de la Región Metropolitana–, “intervino activamente en el diseño, planeación y ejecución del contrato con recursos de los FDL (...) a sabiendas de que tienen delegación y autonomía para contratar, resulta que quien determinó los lineamientos y la realización del contrato se encuentre en cabeza de la SDG y se esté usurpando las normas de delegación dadas a los fondos”, indica la demanda. Dicha entidad, de la cual dependen los alcaldes locales, participó en el proceso del contrato a través del subsecretario y del director de Asuntos Locales en los comités que se crearon.



Sobre este caso se había pronunciado en agosto de 2020 la Personería en un informe al Concejo, en el que advierte que la Secretaría de Gobierno “estructuró estudios previos generales para que los Fondos de Desarrollo Local contraten (…) con una entidad específica, pudiendo esta modalidad ir en contra de la descentralización administrativa y la autonomía propia, ya que cada alcaldía local tiene la función legal de la ordenación del gasto”. La Personería advirtió también de un posible sobrecosto de cerca del 24 por ciento en los paquetes alimentarios y del 19 por ciento en los de aseo.

La Secretaría de Gobierno le dijo a EL TIEMPO que había coordinado las acciones de los FDL participantes y que brindó asistencia en los procesos precontractuales necesarios, pero que “los alcaldes locales son autónomos” y que “prueba de ello es que cuatro tomaron la decisión de no entrar en este convenio”. Y en un comunicado señaló que los informes de ejecución técnica y financiera dan cuenta de la idoneidad, experiencia y transparencia de la Cruz Roja.



En la época del aislamiento y después, durante varias sesiones virtuales del Concejo, la concejala de los verdes Lucía Bastidas denunció que las alcaldías locales estaban ejecutando millonarios contratos con el 10 % por administración, en referencia a los convenios de cuatro localidades, y que les habían “exigido a todos los alcaldes” hacer lo mismo. Dijo tener conocimiento de que se iba a hacer “un convenio marco” en el que se pagaría el 10 por ciento.



Señaló que además de los 66.269 millones que terminaron costando los mercados (incluida la administración por 3.976 millones), Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe y Bosa también adelantaron convenios cada una con el mismo organismo. Estos, según Bastidas, sumaron 5.231 millones.



De hecho, de acuerdo con varios alcaldes y exalcaldes consultados por este diario, muchos estaban preocupados con el contrato. Uno de ellos, que pidió no revelar el nombre, contó que sintieron “mucha presión” para que firmaran. Incluso, en las reuniones que se realizaron, las cuales se podían prolongar hasta la medianoche, hubo tensión.



Otro de los mandatarios abordados por EL TIEMPO, que también pidió reserva del nombre, señaló que los costos de administración del contrato eran muy superiores a los que finalmente quedaron y que hubo diferencias por el contenido de los mercados, que incluían colchonetas, toallas y hasta olletas, como si se tratara una emergencia invernal, por lo que un mercado costaba más de 200.000 pesos. Por cosas como esas estuvieron un mes en una especie de tire y afloje.

Muchos funcionarios de la Alcaldía y varios voluntarios hicieron entregas de mercados en zonas del sur de la capital. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Un alto funcionario de la Administración distrital, que también pidió reserva del nombre, reconoció que era “obvio” que haya habido tensiones y presiones porque estaban enfrentando una crisis humanitaria, que jamás había vivido la ciudad. “La gente estaba pasando hambre, estábamos con los trapos rojos, era una angustia poder comprar los mercados y entregarlos rápido. Había que correr y sacar el convenio adelante y entregar los mercados. Esas tensiones son normales en semejante emergencia, pero una cosa es eso y otra que haya habido presiones indebidas”.



Un exfuncionario de una alcaldía local recordó que al principio de la emergencia los mercados eran suministrados por la Secretaría de Integración Social y que para la entrega se montaba un operativo con varias entidades. Así, podían sumar hasta 300 personas en las entregas, pero que estaban sujetos a la programación de Integración. No obstante, esto no cambió con la contratación del organismo de socorro.



El caso es que en septiembre de 2021, la Contraloría de Bogotá, que en un principio no había encontrado méritos, ante nuevas pruebas reabrió el proceso, y este se volvió clave en la investigación de la Fiscalía. EL TIEMPO estableció que a la Contraloría le llamó la atención que el 85 por ciento de los FDL habían contratado a través de la urgencia manifiesta y encontró irregularidades como que una misma persona reclamó ayudas en diferentes localidades, que no existen direcciones suministradas, inconsistencias entre los números de documentos de identidad aportados y el titular o que estos no se encuentran en la base de datos de la Registraduría.

‘Todas las decisiones en pandemia fueron difíciles’

Luis Ernesto Gómez, quien fue secretario de Gobierno entre 2020 y 2021, le dijo a EL TIEMPO que la Secretaría hace acompañamiento de los procesos de contratación y que eso forma parte de las funciones, porque “el objetivo es asegurar los estándares de calidad y oportunidad en los tiempos. Particularmente en la pandemia y con personas pasando hambre, era fundamental que el proceso fuera muy ágil. Eso no tiene nada que ver con presiones indebidas”.



En el caso del contrato de mercados, dijo que las alcaldías locales evaluaron distintas alternativas de proveedores, de logística para la entrega de los mercados y del cumplimiento de medidas y protocolos estrictos de bioseguridad, como se exigía por la pandemia.



“Fruto de esa avaluación se escogió la opción que lograba, en el menor tiempo posible, entregar el mayor número de mercados; estamos hablando de más de 500.000 mercados”. Añadió que el contratista debía recolectar información de las personas para después hacerles las transferencias monetarias y tener capacidad de brindar atención humanitaria.



“Todas las decisiones en pandemia fueron difíciles, pero siempre hubo claridad que la prioridad era proteger a los bogotanos y cuidarlos, y por eso tengo la seguridad de que los entes de control, una vez tengan todos los detalles de este proceso, tendrán total tranquilidad, porque los alcaldes obraron con apego a la ley y con la valentía de atender la crisis humanitaria más grande del último siglo”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor Bogotá

@guirei24



*Con información de Cali y Medellin.