Una comitiva del Gobierno Nacional, encabezada por el presidente Petro y sus ministros, visitará Kennedy, Engativá y Suba, tres de las localidades más afectadas por diferentes problemáticas en la ciudad.



Desde la Presidencia han dicho que el objetivo de esta visita es poder realizar una jornada de 'Gobierno con el pueblo' y un consejo de seguridad que originalmente se realizaría en Cauca y Nariño, donde recientemente se han presentado enfrentamientos entre grupos armados y fuerza pública.



Las zonas no fueron escogidas por sus niveles

de inseguridad o de problemáticas sociales, sino por la gran densidad poblacional que poseen y que las convierte en ‘zonas populares’. FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, y aunque hay inquietud entre los ciudadanos y los candidatos a la alcaldía de la ciudad por el cambio de locación en medio de contienda política, la Presidencia de la República no ha sido clara en explicar por qué las reuniones se harán Bogotá y en especial estás tres localidades.



La información oficial dice que el Presidente adelantará un consejo de seguridad con la Alcaldesa y las autoridades de la ciudad y que luego se reunirá con las comunidades de las localidades.



No obstante, una fuente de la Presidencia explicó que estas zonas no fueron seleccionadas por sus niveles de inseguridad o de problemáticas sociales, sino por la gran densidad poblacional que poseen que las convierte en "zonas de concentración popular".



Por otro lado, una fuente del alto gobierno distrital le señaló a este diario que cuando se realizaron las mesas técnicas con el Ministerio del Interior y la Oficina de Relaciones internacionales y nacionales de la Presidencia para concertar el consejo de seguridad en Bogotá, al que asiste el Presidente, la comitiva ya tenía las localidades definidas y que no se consultó a las autoridades de la ciudad por verdaderas necesidades de las zonas de Bogotá.

Esta semana el Presidente @PetroGustavo, con la Consejera de @ACRegiones, Sandra Ortíz, y otros representantes del Gobierno del Cambio, estarán escuchando a la comunidad en las jornadas de #GobiernoConElPueblo en: Engativá, Kennedy y Suba, en Bogotá. pic.twitter.com/MYzzgPgEET — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 26, 2023

Lo que sí se conoció con claridad es que el consejo de seguridad en el que estarán Presidente y Alcaldesa es la respuesta a la petición que el Distrito estaba haciendo hace varios meses de poderse reunir con el alto dignatario para hablar de la seguridad de Bogotá. No obstante, la Alcaldía no estará en el resto de actividades del Presidente.



En EL TIEMPO revisamos los indicadores sociales de Kennedy, Engativá y Suba para explicar por qué sería oportuna una visita presidencial a estos lugares.



¿Cómo está Kennedy?

En materia de seguridad, la localidad octava siempre ha sido una de las más afectadas. No obstante, si se revisan los datos de la Secretaría de Seguridad con corte al 31 de agosto, esta zona solo reporta cuatro delitos en rojo de los 10 que son medidos cada mes. Extorsión, homicidio, hurto a personas y a residencias son el dolor de cabeza de la localidad, con incrementos entre el 19 por ciento y hasta el 28 por ciento.



Sin embargo, hay localidades como Barrios Unidos, Teusaquillo y Mártires, donde el incremento en la delincuencia del último año ascienden hasta el 55 por ciento comparado con el mismo periodo de 2022.



Por otro lado, si se revisa el último diagnóstico que la Secretaría de Integración Social realizó sobre Kennedy, hay indicadores que también muestran la realidad de ese sector. Por ejemplo, la pobreza multidimensional bajó 5,3 por ciento, en 2021, a 3,8 por ciento al cierre de 2022. La pobreza monetaria alcanzó el 35,8 por ciento sobre una población total de 1’034.000 habitantes en la localidad.



En materia de educación, Kennedy tiene una cobertura del 94,2 por ciento, una tasa de informalidad del 35,2 por ciento y de desempleo del 16,5 por ciento, según los datos del informe de Integración Social.

La situación en Suba

Suba es probablemente una de las localidades más grandes de Bogotá, con una densidad poblacional de 1’269.000 de habitantes urbanos y 4.078 rurales. En materia de seguridad, Suba tiene cinco delitos, de los 10 medidos, en rojo. El hurto a personas es su mayor problema, con un crecimiento del 33 por ciento entre enero y agosto comparado con 2022. El hurto a residencias, automotores y la violencia intrafamiliar son otros puntos grises en la seguridad de la localidad.

Panorámica de la localidad de Suba. Foto: José David Rodríguez / Archivo EL TIEMPO

Cuando se revisa el informe de Integración Social, Suba tiene una pobreza monetaria del 35,8 por ciento (hasta 2021 que es el último dato disponible) y el índice de pobreza multidimensional de la localidad es de 3,8 por ciento.



En educación, la localidad tiene una cobertura del 93 por ciento; mientras los indicadores de empleabilidad señalan que la tasa de informalidad es de 33,6 por ciento y la de desempleo se eleva hasta el 10,5 por ciento.



La situación en Engativá

Pese a que Engativá no comparte la característica de tamaño con las otras dos localidades que visitará el Presidente, sí ha presentado cifras preocupantes en materia de seguridad durante el último año. Según los datos de la Secretaría de Seguridad, esta localidad tuvo un incremento de 36 por ciento en los homicidios, el más alto entre las tres localidades que visitará el Presidente.



El hurto a residencias se trepó hasta el 64 por ciento entre enero y agosto de 2023, comparado con el mismo periodo del año pasado; hurto a personas, motocicletas y residencias crecieron entre el 24 por ciento y el 63 por ciento.



En educación hay una cobertura del 98 por ciento y en empleo la tasa de informalidad es de 37,7 por ciento y de desempleo, del 11,4 por ciento.



Pese a que ninguna de las tres localidades elegidas por el Presidente de la República para hacer sus recorridos hacen parte de las que tienen más necesidades de seguridad, por ejemplo, lo cierto es que se ha dicho que la visita presidencial llegará a las comunidades donde hay mayor acogida para el Presidente.

REDACCIÓN EL TIEMPO

JONATHAN TORO

