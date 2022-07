Desde 2019 no hay en Bogotá parqueaderos autorizados para guardar vehículos que hayan sido inmovilizados por orden judicial. Entonces, estos automotores están siendo llevados a establecimientos públicos donde cobran tarifas por minuto, que resultan costosas e, incluso, después de cierto tiempo, pueden valer más que el mismo carro.



(Le recomendamos: Contraloría pone lupa en el metro y a plata en fiducias)

Cabe recordar que un carro es inmovilizado por orden judicial cuando al propietario se le exige el pago de una obligación o indemnización dentro del proceso y este se utiliza como garantía. Esta decisión solo puede ser tomada por un juez, magistrado o alguien de la Rama Judicial. Luego de esto, el vehículo no puede ser vendido ni traspasado a un tercero y, en caso de que el dueño no cumpla con el pago de la deuda, el automotor pasa a ser rematado.



El problema es que el aparcamiento resulta siendo costoso para el propietario, teniendo en cuenta que debe pagar las tarifas autorizadas para establecimientos públicos. De acuerdo con la normativa distrital, los vehículos pagan entre 59 y 122 pesos el minuto, según el espacio que ocupe el automotor, el barrio y el estrato donde se encuentra el parqueadero. Así las cosas, cuantos más días o meses demore el dueño en cancelar la deuda, más costará el parqueo.



No obstante, este no es el único problema que se presenta cuando un vehículo es inmovilizado en la ciudad. También hay quejas de propietarios porque, cuando fueron a sacar el automotor, se encontraron con que este había sido rayado o le cambiaron algún repuesto (ver anexa).



Un hombre que prefirió no ser citado le contó a este diario que en el 2019 su carro fue embargado porque tenía una deuda de 25’000.000 de pesos y debido a eso fue llevado a un parqueadero por orden de un juez. Pero después de ocho meses decidió no sacarlo porque el valor acumulado por el parqueo costaba más que el vehículo.



(Lea también: Los servicios que ofrece el primer parqueadero rosa de la ciudad)

“Para conseguir el dinero de la deuda que tenía me demoré ocho meses más o menos; entonces, pensé en ir a sacar mi carro del parqueadero, pero retirarlo de allá me costaba más de lo que me valió. El parqueadero me cobró 34 millones de pesos y mi carro, un Chevrolet Aveo Emotion, me había costado 23’000.000. Eso no es justo”, dijo el hombre.



EL TIEMPO consultó con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, organismo del Consejo Superior de la Judicatura a cargo de los parqueaderos para vehículos inmovilizados por orden judicial, sobre los elevados costos y por qué no había aparcamientos autorizados en la ciudad. Betty Johana Rojas, directora Seccional de Administración Judicial, aseguró que desde 2019 no se cuenta con registro de parqueaderos autorizados para custodiar vehículos inmovilizados por orden judicial, debido a que los aspirantes no cumplieron con la totalidad de requisitos establecidos en la convocatoria. La decisión, puntualizó, fue adoptada a través de la Resolución DESAJBOR21-5437 del 14 de diciembre de 2021.



Y debido a que no hay un registro de parqueaderos autorizados, de acuerdo con Rojas, tampoco se tiene conocimiento sobre el número de vehículos que se encuentran en esa condición.



Sobre las tarifas de parqueo, la directora Seccional de Administración Judicial dijo que los carros son llevados por la Policía a parqueaderos públicos por orden de un juez o magistrado y que el valor está regulado por las autoridades administrativas distritales, municipales y departamentales.



(No deje de leer: Más de 20.000 cupos de parqueaderos son operados irregularmente en Bogotá)

La funcionaria judicial reconoció que han recibido quejas de usuarios por las tarifas cobradas por algunos parqueaderos y que una vez estas son puestas en conocimiento, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas procede a darles traslado a la Fiscalía, Policía y a las alcaldías municipales, distrital de Bogotá o gobernaciones, donde se encuentra ubicado el establecimiento, a fin de que se investiguen los hechos. Aclaró además que cualquier daño al bien inmueble es responsabilidad del establecimiento.



No obstante, Tatiana Orjuela, abogada de la Universidad Manuela Beltrán, señala que no es justo que estén cobrando por minutos o bajo tarifas comerciales la estadía de vehículos inmovilizados por orden judicial, y por eso considera que es urgente que la Dirección Seccional de Administración Judicial indique cuáles son los parqueaderos autorizados y las tarifas especiales que se deben cobrar para estos fines.



“En razón a esto, cabe la posibilidad de que el usuario acuda a la misma justicia a través de acciones constitucionales que permitan garantizar un debido proceso, bajo la premisa de la falta de regulación y la falta de acción por parte del órgano encargado, siendo este el Consejo Superior de la Judicatura”, puntualizó Orjuela.



En otras palabras, mientras no haya en la ciudad parqueaderos autorizados para guardar vehículos sobre los cuales pesa algún tipo de embargo queda a discreción del juez del caso o incluso del policía asignado, al tener en sus manos la orden, escoger el lugar donde quedará el automotor.



(Siga leyendo: Tarifas del servicio de parqueadero en Bogotá subieron: este es el precio)

El lío de sacar un carro de los patios

Otro dolor de cabeza es retirar carros que han sido inmovilizados y llevados a patios. El conductor no solo tiene que hacer una fila desde temprano y sufrir por la falta orientación, sino que además puede llevarse la sorpresa de encontrar el automotor con rayones o, incluso, con partes cambiadas.



Ese fue el caso de un profesor que pidió no ser citado y quien sufrió un incidente con un motociclista. El automotor fue inmovilizado, pero llegó al parqueadero de Álamos dos días después, algo que le parece muy raro y de lo que no le dieron respuesta.



En Bogotá, los carros inmovilizados por infracciones de tránsito son llevados a patios operados por concesionarios. En estos casos, la Secretaría de Movilidad abrió recientemente 12 nuevos sitios, que se sumaron al de la calle 13, para realizar el trámite de estos vehículos. En el caso de accidentes con heridos graves o fallecidos, son trasladados a parqueaderos que disponen las autoridades judiciales.



“Los policías que están en ese parqueadero no ayudan a nada, además algunos son mala clase”, dijo el profesor, quien contó que ese día debió esperar cerca de 5 horas para que le entregaran el vehículo y se mostró contrariado porque, aseguró, querían que firmara un documento de entrega sin antes haberle mostrado el carro. “Cuando fui a verlo, estaba rayado y le habían cambiado una llanta. Hice el reclamo y ahí sí apareció la llanta”, señaló.

LOREN GARCÍA VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @lorenvalbuena17

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

Más noticias de Bogotá

- Antonio Sanguino fue nombrado jefe de gabinete de la alcaldía de Bogotá



- Adriana Pinzón: asesino firmó preacuerdo y delatará a otros implicados



- Ricardo Rojas: ¿Qué pasó con el joven que murió en fiesta de electrónica?