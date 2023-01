“La cremación durante el paro nacional aumentó (...), pudo haber unas 300 personas que llegaron y se cremaron y no hay una documentación certera sobre ese tema”. Esta es la frase que tiene en el ojo del huracán al empresario Sergio Alexánder Venegas Herrera y ha levantado toda clase fuertes reacciones dentro del Distrito e, incluso, un llamado en su contra de la Fiscalía General de la Nación para que rinda indagatoria en el marco de las delicadas declaraciones.

Las acusaciones, aparentemente infundadas, del señor Venegas también enlodaron a la ahora exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) Luz Amanda Camacho, quien según Venegas habría recibido 1.050 millones de pesos para adjudicar el contrato 415 de 2021 a la unión temporal Jardines de Paz y Luz S. A. S., de la que supuestamente eran parte Venegas y los socios Dairo Mora y Eder Parada.



Sin embargo, tras las polémicas declaraciones de Venegas, tanto Mora como Parada niegan conocerlo y hasta aseguraron que él nunca trabajó de forma oficial para la empresa que tiene a cargo la operación de los cementerios distritales. También señalaron que habían sido engañados luego de que Venegas les hizo creer que era un prominente empresario del sector funerario de la ciudad.



(Lea también: Human Rights Watch no tiene reportes de desaparecidos en Bogotá durante el paro).



¿Pero quién es Sergio Alexánder Venegas? Y ¿cómo llegó a la concesión que hoy opera los cementerios del Distrito?



EL TIEMPO se comunicó con el señalado, quien aseguró que era el gerente financiero y comercial de Jardines de Luz y Paz y que, a la fecha, aún conserva las credenciales que lo acreditan como miembro de esa sociedad.

También dijo que él fue invitado a participar en el contrato 415 de operación de los cementerios distritales por el señor Dairo Mora, quien a raíz de la experiencia que tenía en temas funerarios había creído que podría ayudarlos para ganarse la licitación abierta por la Uaesp.



En esa vía, Sergio Alexánder Venegas señaló que el interés, tanto de Mora como de Parada, en su trabajo había sido por la facilidad que él que tenia de contactarse con otros empresarios que podían aportar dinero para la conformación de la unión temporal y, según él, para pagar el soborno que se estaba gestando dentro de la Uaesp para adjudicar el contrato.



(De interés: Uaesp solicitó medidas urgentes a Fiscalía en caso de cementerios distritales).



Sin embargo, el señor Parada allegó una certificación firmada de Jardines de Paz y Luz en la que se notifica que Venegas no perteneció a la compañía. No obstante, Dairo Mora dice que hace nueve meses, fecha en la que se apartó del negocio, Venegas sí se presentaba a trabajar en la concesión y este, a su vez, le dijo a EL TIEMPO que aún contaba con el carné de la empresa.



En eso, Venegas también reconoció que para poder hacer parte de ese negocio, ambos socios de Jardines de Paz y Luz (Parada y Mora) le habrían solicitado la suma de 1.050 millones de pesos; los mismos que, supuestamente, fueron entregados a la entonces directora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho. Hasta el momento, ni las autoridades ni este diario han podido confirmar que dicho pago se realizó.

Versiones encontradas

Facebook Twitter Linkedin

Eder Parada (socio de la firma contratista), este señaló que no había visto a Venegas más de dos veces. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Cuando EL TIEMPO consultó a Eder Parada (socio de la firma contratista), este señaló que no había visto a Venegas más de dos veces y que eso sucedió en recorridos de rutina que se hacían por los cementerios. “Él estaba ahí porque el señor Mora lo llevó, dijo que era un prominente empresario y que podría contactarnos con más personas, pero luego nos dimos cuenta de que no tenía el manejo de nada y que no era eso que decía (...), nunca le dimos un cargo de nada”, señaló.



Pero Parada, en conversación con este diario, también señaló que la primera vez que supo de Venegas fue cuando este era asesor del Ministerio del Interior y que era reconocido por ayudar a empresarios a “tramitar contratos”, pero que más allá de eso nunca más había tenido contacto con él.



Al consultar en las bases de datos tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría y la Policía, Venegas no tiene antecedentes de ningún tipo, pero tampoco hay rastro alguno de su actividad comercial ni de los cargos que dice haber ocupado como empresario funerario de la ciudad. No se pudo certificar la experiencia que dice tener, pues en ninguno de los buscadores consultados se halló su información profesional.



Aunque EL TIEMPO había pactado una cita para escuchar la versión completa de Sergio Alexánder Venegas respecto a las polémicas declaraciones y conocer en detalle su experiencia en contratos funerarios, ayer, a las 2:30 de la tarde, tuvo que ser cancelada, pues él fue requerido por la Fiscalía para rendir indagatoria y explicar de dónde salió la información sobre los 300 incinerados en los cementerios distritales y los 1.500 millones que supuestamente se pagaron para salir favorecidos en la licitación de la Uaesp.



Venegas será investigado por falsedad en documento privado, fraude procesal e interés indebido en la celebración de contratos.

Uaesp solicitó medidas urgentes

En la tarde de este martes, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos le solicitó a la fiscal 420 de la seccional de Bogotá que realice "las actuaciones legales necesarias" en contra de los integrantes de la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., involucrados en el supuesto pago de 1.500 millones de pesos en sobornos para la adjudicación de la concesión de los cementerios distritales.



La entidad también pidió que se soliciten las “medidas cautelares correspondientes sobre los bienes de los implicados” y que se restrinja la movilidad de los implicados para que no puedan salir del país.



"Esto con el fin de asegurar la protección de los recursos de la entidad y de todos los ciudadanos, así como también la pronta judicialización de los presuntos responsables de estos hechos", señaló la Uaesp en un comunicado.



Sobre las investigaciones contra Liliana María Mercado Lozano, Eder Parada Carreño, Dairo Mora Valbuena y Jorge Andrés Parada Barrera, directivos de Jardines de Luz y Paz, la entidad reiteró la necesidad de que estas continúen.



"Así mismo, los supuestos delitos en los que se autoincrimina Sergio Venegas durante una entrevista a un medio comunicación, también fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Seccional 420 por la UAESP, como parte de la ampliación de la denuncia presentada desde el año pasado cuando se entregó material probatorio al ente acusador", concluyó la entidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

