La Alcaldía de Bogotá amplió el plazo para inscribirse a la convocatoria del fondo FEST 2023-2, el cual le permite a los ciudadanos que hayan terminado su bachillerato acceder a créditos condonables para educación superior.



Este programa ofrece a egresados de colegios públicos y privados de Bogotá un crédito-beca condonable de hasta el 100 %. Además, las y los beneficiarios recibirán un apoyo semestral de sostenimiento, siempre y cuando cumplan con condiciones socioeconómicas y diferenciales.



Por lo tanto, esta ampliación implica que las personas interesadas podrán inscribir a su deudor solidario hasta el 23 de junio, y después oficializar su inscripción como aspirante hasta el 27 de junio a través de página web de la sección ‘Educación Superior’, ‘Fondo de Educación Superior para Todos’.



“Desde la Administración Distrital y el Concejo de Bogotá, hemos hecho un

trabajo conjunto para proponer alternativas reales de acceso, los empresarios

y comerciantes jugarán un papel muy importante pues podrán aportar a la educación

por primera vez en la historia. Ahora los jóvenes deben participar masivamente y

hacer realidad su sueño de ingresar a la universidad”, puntualizó el concejal del Partido Conservador, Nelson Cubides Salazar, quien ha apoyado la iniciativa.



El fondo FEST ha beneficiado a más de 4.400 personas de la ciudad durante las 11 convocatorias realizadas.

Requisitos

1. Estar en último periodo académico de grado 11 para estudiantes de calendario B, en un colegio del sistema educativo de Bogotá (colegios públicos, distritales, en convenio, concesión o en administración y colegios privados).



2. Haber obtenido el título de bachiller en una Institución del sistema educativo de Bogotá (colegios públicos, distritales, en convenio, concesión o en administración y colegios privados), dentro de los diez (10) años previos al inicio de la convocatoria. (desde 2012 en adelante).



3. Para los egresados y estudiantes de último año de colegios privados debe haber cursado décimo y once en un colegio de Bogotá.



4. Haber presentado la prueba de Estado para acceso a la educación superior (Ley 30 de 1992).



5. Estar en proceso de admisión (haber realizado la inscripción y solicitud del cupo en la institución de educación superior), haber sido admitido o estar cursando un programa en alguna de las Instituciones de Educación Superior aprobadas por el MEN que sean definidas en la convocatoria.



En caso de resultar adjudicatario del beneficio, el postulante deberá acreditar su admisión en la IES diligenciada en el formulario. En caso de que el proceso de admisión no resulte favorable el beneficio será anulado. No se admiten cambios en la información registrada en el formulario de inscripción. Pasos para inscribirse:



1. Inscribirse a la convocatoria del FEST a través de los enlaces definidos en los términos de la convocatoria y en el portal web de la Secretaría de Educación del Distrito o del Icetex.



2. Contar con un deudor solidario aprobado en las fechas definidas en la convocatoria, de acuerdo con las políticas establecidas por el Icetex para tal fin.



3. No haber sido beneficiario de algún fondo o estrategia de financiamiento para la educación superior desarrollado o articulado a las acciones de la Secretaría de Educación del Distrito y a la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología Atenea.

REDACCIÓN BOGOTÁ