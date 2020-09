¿Qué pasará con los parques de diversiones en Bogotá?

Los parques de diversiones podrían abrir sus puertas al público. Ángela Díaz, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap), le dijo a EL TIEMPO que los parques temáticos a cielo abierto, como Mundo Aventura, no tienen por qué pensar que su actividad está restringida, ya que el decreto que autoriza a diferentes sectores para reactivarse no es específico frente a los parques, y, por tanto, no se estaría prohibiendo su reapertura.

Además, cuenta, en una reciente reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico se les confirmó que, según la misma norma, se entiende que la actividad no está prohibida. Sin embargo, deben registrarse previamente.

El artículo 12 del decreto 193 del 26 de agosto, expedido por la Alcaldía de Bogotá, prohíbe la operación de establecimientos como bares, discotecas, ocio y entretenimiento, billares, juegos de azar, casinos, bingos, terminales de juegos de video y demás similares. En este orden de ideas, los parques de diversiones que funcionan al aire libre no entrarían en las restricciones.

(Le puede interesar: Así será Bogotá desde el 1 de septiembre)

No obstante, una fuente del IDRD señaló que no hay un desarrollo específico respecto a los parques de diversiones y que, por ahora, solo hay autorización de apertura para los parques metropolitanos, por lo que no hay una decisión para los demás espacios.

Acolap tiene seis parques temáticos a cielo abierto afiliados en la ciudad y 32 dentro de centros comerciales.

En opinión de Díaz, “los parques en espacios abiertos y cerrados son una opción segura para las familias y que, cumpliendo todos los protocolos, deberían poder abrirse al público”.

(Para leer: Estos son los senderos ecológicos que reabrirán en Bogotá)

Una percepción similar es la de Néstor Bermúdez, director de Salitre Mágico, quien aseguró que después de cinco meses sin operar, la situación económica es crítica. “Nos tocó hacer recorte de personal y seguimos haciendo mantenimiento a las atracciones porque están al aire libre”, dijo.

Destacó que con esfuerzo han hecho una inversión significativa para implementar todos los protocolos de bioseguridad, basados en modelos de parques internacionales, pues en Colombia todavía no hay una política clara para este tipo de espacios.

Bermúdez afirmó que, incluso, ya recibieron la visita del Ministerio de Salud, que, salvo una excepción, aprobó dichos protocolos.

En una eventual apertura, los parques de diversiones funcionarían así: la compra de tiquetes sería virtual, habría demarcaciones, tomas de temperatura a través de una cámara térmica, estaciones de desinfección, pausa de operación de las atracciones para su limpieza y personal que estará verificando que los clientes usen el tapabocas todo el tiempo y se laven constantemente las manos.

(Lea también: ¡Prográmese! Regresan las bibliotecas públicas de Bogotá)

Así mismo, se cerrarían los juegos que funcionen en espacios cerrados, como el llamado castillo del terror.

Este parque recibía a 17.000 personas en temporada alta, y ahora sus operadores aspiran a recibir máximo 7.000 en dos meses, pues solo abrirían sábados y domingos.

Hay que decir que los parques en espacios cerrados no pueden abrir, pues esto sí está contemplado en el decreto de la Alcaldía. Es el caso del parque temático Divercity. Ibonne Zabala, su gerente, afirmó con preocupación que desde marzo sus ingresos han sido cero, situación que obligó a suspender el contrato de varios empleados y que podría llevarlos al cierre definitivo.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo @BogotaET

Para seguir leyendo:

-( Bancada del Centro Democrático se declara en oposición en el Concejo)



-(Claudia López critica la decisión de financiar a Avianca)