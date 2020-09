Qué tanto se va a encarecer la ciudad después de la covid-19

Bogotá comenzó hace un par de semanas la fase de reactivación económica. El comercio, los servicios y los sectores productivos volvieron gradualmente a abrir sus puertas ante una crisis inminente tras más de cinco meses de cierre total.



Y, aunque esto representa un alivio para la economía, algunos ciudadanos han alertado del alza injustificada de precios en algunos servicios.

Uno de estos casos se presentó en la Terminal de Transporte de Bogotá. Aunque las autoridades indicaron que los precios de los pasajes no tendrían incremento, los viajeros denunciaron que hubo alzas hasta del 50 por ciento.



Esta misma situación ha sido denunciada en redes sociales. Los internautas han reportado que el costo de arriendos, finca raíz y servicios se ha incrementado.



A propósito de esta situación, EL TIEMPO consultó con expertos y analistas económicos acerca de las consecuencias que podría acarrear para la ciudad un incremento en el costo de vida en las actuales circunstancias. Aseguran que lo que se puede presentar es una deflación, es decir, un descenso generalizado de los precios de bienes y servicios.

Carlos Sepúlveda, decano de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, explicó que no es factible que el costo de vida en Bogotá aumente. “Lo que tenemos en este momento es un choque entre la oferta y la demanda; las empresas no tienen con qué producir y la gente no tiene los bolsillos llenos, en esa lógica, lo que menos nos debería preocupar en este momento es que los precios aumenten”, dijo.



Para Sepúlveda, esto obedece a varios factores. El primero es que las industrias tienen gran cantidad de productos acumulados que necesitan vender rápidamente para recuperar algo de ingresos y volver a estabilizarse. El segundo es el desempleo, que en Bogotá, según el Dane, supera el 23 %. Y el tercero es el cambio en las lógicas de consumo y en las formas de ahorro de los bogotanos, que por la crisis buscan comprar solo lo necesario.



Estos tres factores son los que llevarían a una contracción económica en la ciudad, lo que generaría que el costo de vida no aumente.



En el mismo sentido, David Bardey, Ph. D. en economía de la Universidad de Besançon y profesor de los Andes, resaltó que “lo que va a suceder es una depresión de la demanda y, en ese sentido, si alguien sube los precios, lo que pasa es que no va a vender, al contrario de salir de la crisis, podría quebrar”, afirmó.

Felipe Bogotá, economista y director de Bogotá Cómo Vamos (BCV), dijo que la suma de todos los factores llevaría a la ciudad a un riesgo muy alto de deflación. “No hay quien compre ni quien ofrezca, se pierden los empleos y no hay ingresos”, sostuvo.



Y señaló que esto está directamente relacionado con el impacto de la crisis en las mipymes de la ciudad, que representan el 99 por ciento de las empresas bogotanas. “Esta afectación hace que toda la productividad de Bogotá disminuya y, por ende, la economía; no hay recursos para fortalecer su músculo financiero”.

Finca raíz y arriendos

"Hay que recordar que una de las denuncias ciudadanas que salió a flote con la pandemia fue el alto costo de los arriendos de viviendas y locales comerciales.

En este aspecto, Luis Carlos Reyes, docente de la Universidad Javeriana y experto en economía pública y economía del desarrollo, resaltó: “Es posible que veamos bajas en el costo de vida en un mediano plazo, más aún en estratos cinco y seis, donde la finca raíz estaba sobrevaluada, y la pandemia sea la ocasión en la cual esta burbuja de precios se reviente, lo que indicaría una reducción del costo de la vivienda”.

Hay que decir que esa burbuja responde a las cifras reveladas en el más reciente informe de ‘Calidad de vida’ del programa Bogotá Cómo Vamos, que indica que en la ciudad hay cerca de 96.000 hogares que viven en déficit cuantitativo de vivienda y 118.729 inmuebles no ocupados. “Esto es un fenómeno que se da por la especulación de precios, lo que hace que el acceso sea limitado, y hay que tener políticas para que el impacto económico no siga afectando a estos hogares”, señaló el experto.



Por su parte, Johan Avendaño, doctor en Desarrollo, Territorio y Sociedad, resaltó que “el costo de los arriendos puede aumentar, la gente prefiere no correr el riesgo de meterse en créditos, y esto obedece a la inestabilidad laboral”.



Lo que viene

“En muchos casos, luego de crisis como la que dejó la pandemia de inicios del siglo XX, vinieron muchas ayudas de los gobiernos a los empresarios y eso se vio reflejado en la reducción de costos para beneficiar al comprador final, con eso se buscó dinamizar el consumo y reactivar la economía”, resaltó Avendaño.



Este papel del Gobierno es clave para los expertos, todos concuerdan en que el futuro de la economía dependerá en gran parte de las medidas y los planes que se tomen desde lo público.



Y, eso sí, aseguran que aunque la crisis es inminente y tardará un buen tiempo en pasar, la innovación pública y privada es fundamental, esto servirá para reenfocar la productividad y dinamizar la economía, y no debe ser solo por parte de las empresas, el trabajo es también del Estado y de la ciudadanía.

