La propuesta de que sea gratis el servicio de transporte público volvió a revivir en Bogotá. El tema ya se había sugerido en el Concejo y en diversos foros. Ahora, por cuenta de la campaña electoral, vuelve a ser de discusión entre candidatos.



El debate se ha centrado en cuánto le costaría eso a la ciudad y si hay los recursos para asumirlo, pues se pasaría de destinar, a través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), 2,9 billones de pesos hoy, a 5 billones o más al año, algo así como lo que cuestan las troncales de la 68 y el corredor verde sumadas.



Es también más de lo que hoy se le destina a seguridad o salud o a integración social y ambiente, y significaría quitarles recursos a otros programas o establecer nuevos impuestos.



Además de que abriría la puerta para que se dé la misma discusión una vez entre a operar la primera línea del metro u otras troncales de TransMilenio.



Lo que está en riesgo es que se afecte más la ya maltrecha imagen del sistema. Foto: Miltón Díaz/ EL TIEMPO

Pero una eventual gratuidad en el sistema de transporte también generaría impactos que hoy no se están discutiendo, según varios expertos y académicos consultados por EL TIEMPO.



Uno de ellos es que, sin duda, el SITP tendrá un elevado crecimiento de pasajeros –hasta usuarios de las ciclorrutas se podrían bajar de las bicicletas– y eso plantea desafíos para la capacidad de un sistema que ya tiene sobrecupo.



Y, por esa misma vía, se crea un mayor reto para garantizar la seguridad de los usuarios. Entraría todo el que quiera y el riesgo es que, como sucede en ciudades con un modelo gratuidad, las estaciones se vuelvan dormitorios. En general, lo que está en riesgo es que se afecte más la ya maltrecha imagen del sistema.



Omar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, dice que la propuesta de gratuidad “no entiende bien el problema público” y que la solución desfinancia otros sectores.



Además, la dependencia de la Nación sería permanente, ya no solo se necesitará el apoyo para nueva infraestructura, sino también para sostener la tarifa cero. Recuerda que el plan nacional de desarrollo (PND) plantea un aporte de un billón de pesos para todos los transmilenios y por una única vez.



“El esquema de financiación que proponen para cubrir el hueco (publicidad y otros) es irrelevante frente a la proporción financiera de lo que se deja de percibir. Obligaría al Distrito a hacer recortes en otros frentes para garantizar los recursos de la gratuidad. ¿A qué sector se los quitan?”, se pregunta Oróstegui, quien advierte que otra opción son tributos adicionales, como la tasa en predial que se propuso sin éxito en el PND.



Con esta posición coincide José Staling Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional. Rojas recuerda que un estudio de la Cepal reveló que entre 2015 y 2021 el presupuesto asignado al sistema subió de un 4 por ciento del total del presupuesto del Distrito a un 8,1 por ciento.



Si fijamos pasaje cero, este porcentaje subirá a costa de otros aspectos importantes, como salud y educación FACEBOOK

“Si fijamos pasaje cero, este porcentaje subirá a costa de otros aspectos importantes, como salud y educación”, y lo que sería más difícil de entender es que, si bien crece el presupuesto en movilidad, “no se ve con claridad una mejora sustancial en la calidad del viaje”.



Rojas recuerda también el experimento del alcalde Gustavo Petro (2012-2015) con las tarifas valle, que hizo que mucha gente con capacidad de pago se beneficiara con el menor valor, a costa del mayor déficit del sistema. “Esto creó una demanda donde no había y succionó una parte significativa del FET”, señala.



Para Juan Pablo Bocarejo, exsecretario de Movilidad, no solo el presupuesto global distrital se pone en riesgo, porque no hay fuentes alternativas suficientes para compensar el cobro de la tarifa, sino también el del sector de movilidad. De hecho, el pico y placa solidario (pagar por transitar en horarios de restricción) apenas aportará este año 400.000 millones de pesos, según se proyecta desde el Distrito.



A esto se suma que si se genera “un fuerte crecimiento de la demanda de pasajeros, la expansión del sistema (en troncales y flota) sería altamente costosa”.

El sistema tiene 40.000 pasajeros hora sentido, cuando la capacidad es para 35.000. Foto: Milton Diaz. EL TIEMPO

Fernando Rey Valderrama, exgerente de TransMilenio, le agrega un mayor sobrecupo y más deterioro de la imagen. El experto señala que al ser gratis, el TransMilenio se vuelve atractivo para “un mundo de personas” y esto “automáticamente castiga el índice de comodidad de los usuarios, y se presta para todos los problemas sociales, como robos de celulares, atracos y vejámenes a mujeres”.



Destaca que el BRT (buses) en Bogotá es un caso especial en el mundo. Tiene 40.000 pasajeros hora sentido, cuando la capacidad es para 35.000. Ese sobrecupo, que es generado además por la eliminación de rutas alternas y el retraso con otros modos como el metro y los Regiotram, llevó a que perdiera la imagen que buscaba tener “cómodo, rápido, fácil y seguro”.



Sin embargo, el también exgerente de TransMilenio, Edgar Enrique Sandoval, considera que se debe hablar de ‘tarifa cero’ y que en cualquier caso la ciudadanía va a pagar vía impuestos o reducción de otros rubros.



“La propuesta realista sería qué gasto voy a cancelar para la tarifa cero o qué impuesto o tasa adicional voy a proponer”, agrega.



Asegura que si muchos usuarios del vehículo particular y de la moto se pasaran a TransMilenio “sería un éxito”, y así bajarían los trancones y la contaminación, dada la flota a gas y eléctrica que tiene. Igual que los demás expertos, Sandoval piensa que “el reto sería la calidad y la seguridad” del sistema.



Lo que opinan los candidatos

Diego Molano (Reconstruyamos Bogotá): El candidato dijo que “tiene una mejor propuesta”, y consiste en una tarifa gratuita los fines de semana para los que “hacen lo correcto” el resto de los días y no evaden el pasaje.



Gustavo Bolívar (Pacto Histórico): El aspirante de izquierda afirmó que con el déficit del sistema es “muy difícil” tener transporte gratuito. Sin embargo, propuso que los estudiantes paguen media tarifa.



Juan Daniel Oviedo (Con toda por Bogotá): Con un contundente “no”, Oviedo se opuso a la propuesta. Reiteró que hay que resolver el déficit del sistema y asignar “de manera eficiente” los recursos públicos.



Jorge Luis Vargas (Cambio Radical): El general señaló que la propuesta de implementar un transporte gratuito “no es viable” y es “muy irresponsable”. Dijo que afectaría “a muchos sectores en Bogotá”.

Jorge Enrique Robledo, Gustavo Bolívar, Diego Molano, Jorge Luis Vargas, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara. Foto: Archivo EL TIEMPO

Jorge Enrique Robledo (Dignidad y compromiso): “Es lo mejor por muchas razones”, dijo Robledo sobre su propuesta de ‘tarifa cero’. Agregó que es “totalmente realizable” y ya se aplica en otras ciudades del mundo.



Carlos Fernando Galán (Nuevo Liberalismo): El candidato dijo que presentó esta propuesta cuando era concejal e indicó que “tarda tiempo” y que primero se deben buscar “fuentes alternativas” para el sistema.



Rodrigo Lara (Lara Demócrata): También se opuso a la propuesta, pues afirmó que operar el TransMilenio es “muy caro” y para mantenerlo se destina “el 70 %de lo que pagan los bogotanos en impuesto predial”.

