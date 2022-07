El fallecimiento de un joven de 26 años el fin de semana pasado, al parecer por consumo de sustancias alucinógenas, en medio de una fiesta electrónica en Bogotá, encendió por segunda vez en este año las alarmas acerca de la falta de logística y regulación sobre la rumba de este tipo en la ciudad. El caso de Ricardo Rojas se sumó al de la joven que hace un mes murió en las mismas circunstancias en uno de los eventos de música electrónica más reconocidos del país. En ambos casos, la incógnita es la misma, ¿qué pasa con la logística y los protocolos de seguridad en estos eventos?



De acuerdo con Felipe Jiménez, secretario de Gobierno de Bogotá, todos los eventos que se realizan en la ciudad deben reportarse ante el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (Suga) y contar con un plan de emergencias y contingencias. “Al parecer este evento no contaba con estos registros y nosotros como administración no teníamos conocimiento de lo que estaba pasando. Vamos a tomar todas las medidas necesarias, como una denuncia penal en contra de los organizadores, poner en sobreaviso a la Dian y emitir una multa”, afirmó.



No obstante, más allá de la notificación que el Distrito solicita para poder realizar este tipo de eventos, Julián Quintero, director del programa Échele Cabeza, señaló que si se analizan los testimonios de las personas que asisten a este tipo de eventos, se puede evidenciar que hay un patrón común de denuncia y es la falta de logística y preparación para atender situaciones catastróficas como las que ocurrieron en mayo y julio en la ciudad.



“Todos coinciden en que hay fallas en el personal de logística relacionados con el aforo del lugar, con el acceso de una manera libre al suministro de agua; y fallas especialmente en la falta de equipos de atención en salud que presten ayuda en una urgencia médica”, dijo Quintero.



¿Qué está pasando?

Los expertos coinciden en que la logística y seguridad de este tipo de eventos no pueden depender de las llamadas al 123 o de un esquema convencional de salud. Para Quintero, el número de asistentes a este tipo de eventos, que oscila entre los 1.000 y 1.500, obliga a los organizadores a disponer de un PMU, un punto de atención en salud y emergencias; además, requieren de una ambulancia siempre disponible.



En este sentido, Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional, considera que este problema no es solo de control de la administración ni de la logística, sino que a esos dos actores se suma el desbordado negocio del microtráfico en la ciudad y la falta de pedagogía sobre los conductos y protocolos que se deben aplicar ante un caso de intoxicación.



El investigador explica: “Los jóvenes consumidores están expuestos ante un negocio que corrompe las sustancias y las mezcla con sucedáneos como ketamina, talco para bebés o polvo de ladrillo que al final nadie sabe qué es. Ahí está el primer problema grave, que nadie sabe qué es lo que las personas están consumiendo y eso es lo que debería preocupar a las autoridades, más allá de lo administrativo de los permisos”.



Bajo la óptica del analista, las autoridades deben enfocarse en la creación de una política antidroga que tenga como eje la pedagogía sobre los efectos del consumo y las sustancias. “Tener claro el perfil de la sustancia ayuda a saber a qué se están enfrentando los consumidores, y en esa línea, también contribuye a que las personas que están encargadas de prestar los primeros auxilios sepan cómo actuar ante una complicación”.



Las cifras de la droga

Según las cifras del Ministerio de Justicia y el Instituto de Medicina Legal, entre 2013 y 2020, Bogotá fue la ciudad del país con más muertes asociadas al consumo de sustancias con una cifra de 1.294 casos, que a su vez representan el 18,5 por ciento del total de muertes en el país por este concepto, durante ese periodo.



Según estás cifras, el 57,8 por ciento de las muertes se presentaron en jóvenes de entre 20 y 39 años, siendo los hombres los más afectados. Mientras que, en el caso de los menores de 20 años, son las mujeres las que más mueren por esta causa.



De acuerdo con la ONG Échele Cabeza, a pesar de los esfuerzos por mapear el consumo de drogas en la ciudad, es el momento de hacer un llamado crítico sobre la investigación. “El último estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá se hizo en el año 2016. Estamos en 2022 y no han comenzado con un estudio nuevo. Los datos que hay son de la Encuesta Nacional de Consumo del año 2019, que es de todo el país y que es muy complicado y cuestionado por la metodología”.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ