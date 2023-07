En su administración, una de las prioridades de la alcaldesa Claudia López ha sido reducir el acoso sexual en las calles de Bogotá y, de este manera, cambiar la percepción de inseguridad de las mujeres que a diario transitan en la ciudad.



Precisamente, en marzo pasado, el Distrito lanzó una estrategia de sensibilización llamada ‘Date cuenta es violencia, pita y avisa’, la cual busca reducir el acoso en TransMilenio por medio del sonido de un silbato, que está disponible en los diferentes espacios del sistemas para que cualquier persona que sea víctima o testigo de una situación de violencia contra una mujer alerte a los demás funcionarios o ciudadanos presentes en su entorno.



“Al acosador, al agresor, lo protege que la carga de la vergüenza la lleva la mujer y no él, cuando debería ser al contrario. Ese acosador, ese agresor, debe ser sancionado judicial y socialmente. (...) La violencia contra las mujeres es un asunto de todos y de todas, porque los hombres, en su inmensa mayoría, saben que respetarnos y cuidarnos es parte de ser felices como sociedad”, afirmó la mandataria.



Y es que el tema de violencia de género en el sistema de transporte masivo se ha priorizado en lo corrido de este año. El personal de TransMilenio, en un trabajo articulado con la Policía Metropolitana de Bogotá, a través del Comando Púrpura, y las secretarías de Seguridad y de la Mujer, ha llevado a cabo diferentes campañas para incentivar a las mujeres a denunciar casos de acoso y violencia tanto en las estaciones como en los buses.



Seis de cada diez mayores de 14 años en Bogotá denuncian haber sido acosadas en Transmilenio. Foto: El Tiempo

Asimismo, se han hecho labores de pedagogía y concientización de los trabajadores del sistema para que reaccionen de manera inmediata en este tipo se situaciones.



“Las mujeres antes desconocían que esto era un delito. Antes, si decían algo, las personas podían pensar: ‘Esta señora está loca’ o ‘está diciendo lo que no es’. En el momento en el que ya se detecta que esto es un delito, las mujeres han acudido a estas acciones de informar, de apoyar a la que fue agredida, lo que nos lleva a actuar de forma inmediata”, afirmó la mayor Claudia Becerra, líder del Comando Púrpura en la ciudad.



La mayor agregó que la enseñanza de una seña universal también ha ayudado a identificar rápidamente cuando una persona está siendo agredida en el sistema. Esta seña consiste en “usar cualquiera de las dos manos y colocarla hacia al frente para que los demás puedan verla. Luego, poner el pulgar en el centro de la palma y cubrirlo con los otros dedos, empuñando la mano”.



Protocolo de acción

En el momento en que un usuario o usuaria que está en un bus del sistema es víctima o evidencia una situación de acoso o agresión sexual, de acuerdo con el protocolo compartido por el Comando Púrpura, debe informar al conductor o conductora, quien activará el botón de emergencia para alertar al centro de control de TransMilenio y a la Policía.



Luego, el vehículo debe detenerse en la estación más próxima donde se evidencie apoyo policial, para poder así atender el requerimiento de la ciudadana o ciudadano y capturar al presunto agresor.



La víctima, por otro lado, puede dirigirse a uno de los cuatro puntos donde hace presencia la Policía Judicial (portales Américas, Suba, Norte y Tunal). Allí, se recepcionará la denuncia como acto urgente. También puede acercarse a alguna de las unidades de reacción inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación.



El teniente Jader Llerena, comandante del servicio de transporte masivo, aseguró que también “hay un monitoreo permanente a través de las cámaras de videovigilancia en las estaciones y en los buses”. Esto ayuda a que, si no se logra la captura del sujeto inmediatamente después de que ocurra la agresión, se pueda identificar posteriormente a través de estos elementos.



El teniente informó que gracias a las acciones que se han llevado a cabo este año, en el primer semestre se han logrado 86 capturas por acoso sexual, lo que representa un aumento de más del 200 por ciento respecto al mismo periodo del 2022, cuando se reportaron 42 capturas por este delito.



“No es que se hayan aumentado los casos, sino que hay una mayor reacción y mayor confianza de las mujeres para denunciar y que se sientan más acompañadas”, agregó.

Ahora bien, el comandante de TransMilenio indicó que de estos 86 capturados, solo 12 hasta el momento han llegado a tener medida de aseguramiento intramural, es decir, un 14 por ciento.



Facebook Twitter Linkedin

La Policía de TransMilenio reforzó la seguridad en estas estaciones. Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo

¿Qué pasa con las capturas?

Llerena señaló que luego de realizar la captura la persona se pone a disposición de la Fiscalía para que un juez determine qué hacer en cada caso. Con respecto al acoso sexual, la detención se da bajo la figura de injuria por vías de hecho, la cual, según el Código Penal, consiste en “formas distintas a las verbales en que se ofende el honor de una persona”. Este delito, de acuerdo con Olga Builles, asesora de Fiscalía Bogotá, da una pena de entre 16 y 54 meses, pero para que implique encarcelamiento se necesita que esta pena esté en un rango mayor o igual a cuatro años de prisión.



“En el caso del acoso callejero, generalmente se dice que no hay violencia, sino sorpresa, así lo decidió desde el 2009 la Corte Suprema. Este delito no da detención, no da prisión, es conciliable. Por eso, muchas veces los capturan y luego los dejan libres, los citan para conciliar y esos casos rara vez llegan a una condena”, afirmó Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.



Bernate añadió que este delito no se puede cambiar en el proceso. Sin embargo, si se llega a dar el caso de que haya material probatorio para señalar que hubo un acto sexual violento, el cual da una pena de entre 8 y 16 años de prisión, se debe abrir otro proceso y cambiar la imputación.



De hecho, muy probablemente esto sucedió en un reciente caso de agresión sexual en un bus articulado que terminó en una condena por parte de la Fiscalía General de la Nació. Según el ente acusador, los hechos ocurrieron el pasado 23 de mayo, en inmediaciones a la estación Escuela Militar, en la localidad de Barrios Unidos.



El hoy procesado, Daniel Esteban Torres Barrios, “se habría acercado a una adolescente de 15 años que viajaba en el automotor y ejercido varios compartimiento en contra de su formación sexual, mientras utilizaba palabras obscenas”, indicó el comunicado emitido por la Fiscalía.



El texto agregó que “el señalado atacante, al parecer, le rompió el vestido a la víctima y le ocasionó una lesión en un dedo. Los demás pasajeros se percataron de lo que sucedía y alertaron a las unidades de la Policía Nacional que recorren el sistema de transporte”.



Torres Barrios fue capturado en flagrancia y se le imputó el delito de acto sexual violento, pero no aceptó los cargos.



Importancia de denunciar

La alcaldesa Claudia López, en ese sentido, ha sido enfática en que se deben fortalecer los procesos en contra de estos sujetos, pues muchos de ellos, según indican el teniente Llerena y la mayor Becerra, tienen antecedentes como violencia intrafamiliar o reinciden en el delito de acoso callejero.



Pero, para ello, también se necesita seguir trabajando en capacitar al personal de TransMilenio, aumentar la presencia de la Policía en el sistema y la vigilancia por medio de las cámaras de seguridad, para que cada vez se pueda recopilar más evidencia de estos delitos.



Builles indicó que es indispensable, por otro lado, la denuncia ciudadana, pues así estos casos llegan a ser revisados por la Fiscalía, organismo que, según aseguró, ha venido trabajando arduamente en este tipo de delitos y actualmente está gestionando varios procesos.



“Hay muchos de estos casos que no terminan en nada porque las víctimas no denuncian. Las mujeres no deben minimizar el acoso, sino siempre acercarse a las autoridades para que haya un control, es la única forma”, afirmó.



Para denunciar, también se puede utilizar la línea púrpura (018000112137), donde las mujeres reciben además apoyo psicosocial. En el sistema de transporte masivo, de igual manera, se instalaron los puntos de atención básica (PAB), donde las víctimas pueden recibir orientación sobre cómo interponer la denuncia.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

