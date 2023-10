¿Sin planes los fines de semana?, conozca las alternativas que hay en Bogotá

Teniendo en cuenta que son varias las personas que no salen de Bogotá los fines de semana, y que también, con frecuencia hay visitantes locales, varios sectores de la ciudad se han venido preparando para brindar una oferta cultural y gastronómica variada para quienes no se van de viaje.



Algunos de los planes que hay en la ciudad para disfrutar los fines de semana son:



Visita al Museo Nacional de Colombia: para aquellos que buscan enriquecer su lado cultural, el Museo Nacional de Colombia es una opción destacada. Ubicado en el centro de Bogotá, este museo alberga una impresionante colección de arte, historia y cultura. Los visitantes pueden explorar exposiciones permanentes y temporales durante este fin de semana que ofrecen una visión fascinante de la rica historia de Colombia.



Visitar el Planetario Distrital: Todos los meses, el Planetario de Bogotá cuenta con actividades pagas y gratuitas para todas las edades. Si quiere conocer la programación de este lugar para los próximos meses, ingrese a https://www.planetariodebogota.gov.co/



Noche de Sushi y Jazz en el Hilton Bogotá Corferias: para quienes quieren salir de la rutina del trabajo los viernes, el hotel Hilton Bogotá Corferias presenta una noche especial llena de sabor y música en su Four Eleven Bar. Se podrá disfrutar de una amplia selección de sushi y auténtica comida japonesa "All you can eat", y quienes sean amantes de los cócteles pueden optar por el paquete "All you can drink". Todo esto acompañado de la magia del jazz en vivo en un entorno acogedor.



Plan Tú Eliges: durante los fines de semana Hilton Bogotá Corferias ofrece una experiencia completa para parejas que buscan disfrutar de la capital en un ambiente de lujo y comodidad. El plan incluye una noche de hospedaje en cualquier habitación del hotel, desayuno tipo buffet para dos personas y acceso completo a las zonas húmedas, incluida la piscina climatizada y el servicio de spa del hotel.



Además, este plan brinda la oportunidad de personalizar la experiencia con emocionantes opciones adicionales como el spa, brunch, cena romántica, entre otros que hacen que la celebración sea única y especial.



Para más detalles y reservas, se puede contactar al hotel a través del número: 310 2133418 o visitar la página web en https://www.hilton.com/es/hotels/bogcchh-hilton-bogota-corferias/

REDACCIÓN BOGOTÁ