Al final, Petro no va a hacer nada con el San Juan de Dios: Enrique Peñalosa

En entrevista con EL TIEMPO, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa no se guardó nada. Destacó la elección de Carlos Fernando Galán como alcalde y su actitud constructiva. Sin embargo, advirtió los problemas financieros de la alcaldía que recibe de Claudia López y que espera tenga la habilidad "siquiátrica y pscológica" para lograr una relación constructiva con el presidente Gustavo Petro.



Y, por supuesto, Peñalosa, quien no descarta volver a aspirar a la alcaldía o ser candidato a la Presidencia, también se pronuncia sobre los proyectos que dejó andando en su segunda administración distrital (2016-2019), principalmente del impacto de la decisión del Gobierno Nacional de comprar el hospital San Juan de Dios, del que asegura quedará suspendido de manera indefinida.



También habla del corredor verde, proyecto que le gusta y lo considera una troncal de TransMilenio como la que él intentó hacer; de la frustrada ALO Norte y, por supuesto, explica por qué el metro lo contrató elevado y no subterráneo, como viene insistiendo el jefe de Estado.

¿Cómo ve la decisión del presidente Gustavo Petro de comprar el Hospital San Juan de Dios?

Con el gran secretario de salud que tuvimos, Luis Gonzalo Morales, hicimos un trabajo enorme. Creamos los CAP (centros de atención prioritaria) y dejamos contratados tres grandes hospitales: Usme, Bosa y San Juan de Dios. En el del San Juan de Dios hicimos todos los estudios y quedaron contratados diseños, construcción, dotación y operación durante varios años. Pero al presidente Petro le enferma todo lo que hagamos, como pasó con la primera línea del metro.



En el San Juan de Dios hay unos edificios que son de conservación, pero hay una torre que no lo es, y tuvimos las autorización de Patrimonio del Gobierno Nacional y del Distrito para demolerla, porque ahí no se puede hacer un hospital moderno.



Los estudios decían que los techos son demasiado bajitos y no se pueden instalar las tuberías de oxígeno y demás que se necesita; además, no tiene sismorresistencia y habría que hacerle otra estructura, una especie de telaraña horrorosa por fuera. Todo eso cuesta muchísimo más que hacer un edificio nuevo.

Complejo hospitalario San Juan de Dios. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Usted es pesimista sobre el futuro del proyecto de recuperar el San Juan de Dios y el complejo hospitalario?

El presidente Petro lo que está haciendo es, primero, parar el proyecto, con todas sus pasiones y emociones primarias que lo dominan. Y ya los contratistas que ganaron, unos españoles, anunciaron que van demandar por 90 mil millones de pesos. Pero, además, no va haber hospital. Puedo asegurar que ese hospital, que ya estaba andando, queda suspendido indefinidamente.

¿Por qué afirma que indefinidamente?



Porque no saben qué es lo que van a hacer, no tienen ningún estudio, ni diseño, ni presupuesto, no tienen nada. Lo grave es que tienen que comenzar de cero otra vez. Si algo ha demostrado Petro, como gerente, es que es un desastre, como lo que hizo con las basuras de Bogotá y además habla mucha carreta.



Puedo asegurar que, como tantas promesas mentirosas del Gobierno Petro, en vez de tener un hospital, que debía estar funcionando en 3 años, no habrá nada. Va a demorar 10 años una zona muy grande del centro y el sur, que se iba a beneficiar con un súper hospital moderno, sin tener hospital, y sí va a ser necesario pagarles una millonada a los contratistas.

Obras del metro de Bogotá en la calle 72 con avenida Caracas. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Usted ha visitado las obras del metro?



No, solo las que he visto por ahí. A mí no me invitan. Prácticamente todas las obras que se están haciendo en Bogotá en este momento son las que nosotros dejamos. No hay una sola que se esté haciendo en este momento que sea de la alcaldía de Claudia López. Además, ha habido mucho show. Petro dice que quiere soterrar el metro y Claudia López sale a gritar, pero eso nadie lo puede cambiar.

Pero Claudia ha defendido el proyecto del metro que usted contrató…



Ella ha tratado de tomarse el crédito. Recordemos que demandó, estuvo entre los que firmaron para tumbar y matar ese metro. Petro no podía hacer nada y ella tampoco. El punto es que se está haciendo el metro y que los bogotanos van a tener metro en 4 años.

¿Por qué se tomó la decisión que tenía que ser elevado?



Es una historia muy larga, pero básicamente porque cuesta mucho menos. ¿Por qué no se decidió subterráneo? Por una chambonada que hicieron en el IDU. Cuando hicieron los términos de referencia dijeron diseñen el metro pero no usen ninguna de las línea donde esté TransMilenio o esté programado TransMilenio; entonces, para ir de norte a sur no se podía usar ni la NQS, ni la Caracas ni la Séptima, y las únicas vías que quedaban eran la 13 y la 11, y estas son tan angostas que la única posibilidad de hacerlo era subterráneo.



En un metro subterráneo por la 13 y la 11, a 27 metros de profundidad, una estación es casi una catedral de dos cuadras de largo. Hay riesgos para que no se caigan los edificios, y los suelos de Bogotá al norte son pésimos. Ha habido accidentes gravísimos, como los que hubo en la 72 cuando estaban haciendo unos edificios. El estudio decía que ni siquiera se podían usar tuneladoras de la 42 hacia el norte.



En teoría, el metro iba hasta la 127, pero como era tan caro, la alcaldía Petro lo fue recortando, y llegaba hasta la 100 con 11. ¿Con qué conectaba? Con nada. En ese momento no había la idea de hacer la troncal 68 – 100 que nosotros contratamos. Lo cierto es que el metro no se hizo. Nosotros hicimos los estudios de qué hacer y no fue porque a mí me gustara subterráneo o elevado, sino que los sabios, los ingenieros y los expertos dijeron que había que hacerlo elevado.

Imagen de como quedará un tramo del corredor verde. Foto: IDU

Usted quería hacer una troncal de TransMilenio por la séptima y la alcaldesa optó por el corredor verde. ¿Cómo ve ese proyecto y los tropiezos que ha tenido?



El corredor verde es la troncal séptima. Es exactamente lo mismo. Doña Claudia López mató nuestro proyecto porque era nuestro, que también iba a atener buses eléctricos. Me parece perfecto que se haga esa troncal de la séptima con el nombre de corredor verde o como quieran. A mí me gusta.



Hay una discusión y pienso que no se deben sacar los carros de la calle 92 hacia el sur, como los saca el proyecto de Claudia López.

¿Por qué le gusta el corredor verde?



Prefiero que se haga el corredor verde que está contratando Claudia López. Incluso si se contrata se le pueden hacer ajustes. El corredor verde es el mismo TransMilenio por la séptima. El diseño entre la 100 y la 200 es exactamente el mismo que teníamos y que la politiquería de Claudia López y otros mató.



Es perfecto que se haga. Además, ahora con la troncal 68 - 100 es todavía más importante. Alguien de Suba va a poder tomar la avenida Suba, la calle 100 y pasar a la troncal séptima hacia el norte o hacia el sur.



Con el POT, la ALO Norte quedó clausurada, ya no es posible hacer algo con esa vía que usted quería…



Claudia López hace las cosas más absurdas. Bogotá había reservado una franja gigantesca para hacer la vía más importante de Colombia en los próximos 200 años, que es la ALO, que nosotros destrabamos hacia el sur, porque en la alcaldía de Petro se permitieron invasiones en los terrenos de ese corredor, y con un esfuerzo gigantesco quitamos esas invasiones, nos costó más de 30 mil millones de pesos, y ahora está en construcción la ALO Sur, de la calle 13 hasta Soacha.



La ALO es la vía más importante de Bogotá y de Colombia hacia el futuro, y doña Claudia, en su POT, que ni siquiera fue aprobado por el Concejo sino por decreto, mata este proyecto, pero, además, es tan envenenada en sus objetivos que está tratando de dar un contrato a la carrera para construir unos edificios en los terrenos que nosotros compramos para la ALO.



Esa vía es crítica y no me gusta que sea una autopista; que sea una avenida hermosísima, que atraviese a toda Bogotá, los Campos Elíseos de Bogotá, con aceras de 15 metros, con arborización, ciclorruta, TransMilenio y con semáforos y demás.

Carlos Fernando Galán celebra la elección como alcalde de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

¿Cómo vio la elección de Galán, a quien usted apoyó como candidato?



Me gusta la elección de Galán. ¡Qué cambio! Es alguien que va a ser constructivo y espero que le vaya muy bien.

¿Cómo puede ser la relación de Galán con el presidente Petro?



Espero que tenga la habilidad siquiátrica y psicológica para tener una buena relación constructiva con el presidente Petro. Pero de entrada hay desacuerdos. El Presidente no quiere dejar hacer la ALO, la ministra de Medio Ambiente quiere bloquear la Boyacá hacia el norte y Petro quiere parar el metro. Es complicado.

Con la experiencia de dos alcaldías, ¿qué recomendación le puede hacer a Galán?



A Galán además le dejaron una alcaldía bien quebrada. Claudia López hizo mucho gasto. Se endeudó en 1 billón de pesos para repartir becas. Nosotros dimos becas pero no se puede hacer un programa muy grande de becas con deuda porque no es algo sostenible. Galán va a recibir una alcaldía con problemas financieros graves.



Ahí se necesita un trabajo del Gobierno Nacional con Bogotá y es bueno recordar que Bogotá aporta más de la mitad de los impuestos que recibe el Gobierno Nacional, ojalá logren hacer algo constructivo y que las pasiones de Petro no vayan a hacerle daño a Bogotá.



¿Qué piensa del empalme de Galán y Claudia?, que ha sido intenso y muy cordial.



Claro. Todos los empalmes son cordiales. Yo también tuve un empalme cordial con Petro (risas), con todo y que dejó unos líos monumentales. Hay un empalme cordial, lo que no significa que esté de acuerdo Galán con todo lo que ha venido haciendo Claudia o no dejando hacer.

¿Cómo vio los resultados de las elecciones del 29 de octubre?



El país está aprendiendo. Los ciudadanos están comenzando a entender que no es hablando paja que se progresa. Desastrosamente la economía está cayendo, estamos viendo un freno brutal; el desempleo que se genera, la pobreza que se genera.



Los países progresan trabajando, con esfuerzo, con disciplina, con inversión privada. Hay que crear las condiciones para que haya inversión privada. Los que tienen los recursos y las grandes empresas pueden invertir en cualquier país y si aquí los insultan, les ponen impuestos muy altos y hay reformas desastrosas, pues las empresas se van para otra parte.

Hablemos de su futuro político. ¿Tiene todavía interés de poder aspirar a alguna candidatura?



Mi interés es mi país. Toda mi vida la he dedicado a Bogotá y a Colombia, y yo no me voy a vivir a otro lado.

¿No descarta una nueva alcaldía o una candidatura a la Presidencia?



No descarto nada, ¿por qué habría de descartarlo? Me encuentro gente en la calle todo el tiempo que me apoya mucho. Pero tampoco tengo ningún afán personal. La persona que tenga todas las posibilidades para ganar y hacer un buen gobierno, si soy yo, pues lo haré, y si es otro, pues excelente y lo apoyaré. Lo que me interesa es que este país salga adelante.

