¿Qué pasó con el ingreso de los Embera a Corferias?

Sigue sin resolverse la situación de los Embera que, a la fecha, permanecen expuestos al sol, al agua y al virus en el Parque Tercer Milenio.



Este sábado, cuando parecía que ya las negociaciones con el Distrito habían dado frutos y el traslado estaba a punto de empezar, como registraron reporteros gráficos de EL TIEMPO, la decisión tuvo un 'reversazo'.

"El Gobierno lo que había prometido... no es un lugar para nosotros. Ese es un lugar para los enfermos, nosotros no tenemos ningún covid. No vamos a ir. Si tienen otra propuesta, vamos", le dijo una de las voceras de la etnia Katío a EL TIEMPO y agregó "en Corferias la cultura no se puede apartar. El compromiso quedó... que ellos iban a dar comida, camas, que los niños no los iban a separar... pero no fue así. Nosotros como 350 familias no tenemos covid, qué tal que vayamos... y si se muere una persona sana ¿qué vamos a hacer".

Emberas Emberas en Tercer Milenio

Esto coincidió con un video publicado por Martha Peralta Epieyú, del movivimiento Mais.



"La Alcaldía de @ClaudiaLopez de nuevo engañó a los indígenas Embera y les incumplieron el acuerdo que habían firmado ayer. Ni siquiera los dejaron entrar a Corferias. Esto es indignante", trinó la líder indígena.



Allí se escucha que "según el objeto del contrato hay imposibilidad legal de tener personas que no sean pacientes bajo la condición de manejo de un paciente" y sostuvo "no es posible que dejemos entrar hombre y mujeres con niños (...) esto no es albergue, es un hospital", Sonia Rebollo, jefe de Oficina de la Subred Centro Oriente.

ATENCIÓN

La Alcaldía de @ClaudiaLopez de nuevo engañó a los indígenas Embera y les incumplieron el acuerdo que habían firmado ayer. Ni siquiera los dejaron entrar a Corferias. Esto es indignante.@CIDH pic.twitter.com/1Qandqkuam — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) August 15, 2020

Esta confusión fue también reportada por la Personería de Bogotá, que se pronunció este sábado en su cuenta de Twiiter: "La Personería Delegada para la Protección de Victimas en intermediación para lograr acuerdo entre el Distrito y la comunidad embera dejando constancia de la falta de articulación para su cumplimiento".



"Hace más de dos semanas se hizo por parte del Distrito el ofrecimiento a la comunidad Embera para traerle a Corferias. Hoy vinimos a mirar las condiciones bajo las cuales la comunidad tendría que estar aquí. Bajo ninguna circunstancia la Personería considera que esta reunión está dada para cuestionar el manejo epidemiológico que se le está dando al sitio, a eso no vinimos. Se supone que el Distrito tuvo que haber previsto antes de la llegada de la comunidad esto que yo estoy escuchando. Si bien los profesionales no dicen que no deben venir, entiendo que dicen que si vienen acá deben cumplir un condicinionamiento", aseguró Arlez Donelly Mogollón, Personero Delegado para las Víctimas.

La Personería Delegada para la Protección de Victimas en intermediación para lograr acuerdo entre el Distrito y la comunidad embera dejando constancia de la falta de articulación para su cumplimiento pic.twitter.com/QBcQtfoHGk — Personería de Bogotá (@personeriabta) August 15, 2020

Pero en un video compartido por la Secretaría de Gobierno se ve cómo una funcionaria explica las normas:



"En ese cubículo son personas consideradas pacientes. Y los pacientes no pueden salir del recinto, del pabellón. además se leyó un reglamento que incluye que la persona que está allí acepta entrar pero no puede salir, tomar sustancias psicoactivas, tomar licor (...) al aceptar tendrían que firmar. Como entidad de salud tenemos la responsabilidad de protegerlos, pero no podemos hacerlo porque no conocemos quiénes son los positivos y los negativos porque no permiten hacerse la prueba".



En respuesta, uno de los indígenas aseguró que el recinto no respondía a las costumbres de la comunidad.

2. La Gerencia de la Subred de Salud Centro Oriente les explicó a los Embera las condiciones que debían cumplir para su ingreso y garantizarles su aislamiento para ser atendidos en el Centro Hospitalario, respetando el manual de convivencia durante el tiempo de su permanencia ⬇️ pic.twitter.com/0phycMYLUA — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) August 16, 2020

1. Luego de acordar con la población Embera que acampa en el Parque Tercer Milenio su traslado al Centro Hospitalario de Corferias para continuar prestándoles servicios integrales de salud y nutrición, hoy volvieron a rechazar el ofrecimiento y apoyo del Distrito. Hilo⬇️ pic.twitter.com/gOGZdfIL33 — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) August 16, 2020

Entre unas y otras, la comunidad Embera desistió del traslado y se reinstaló en el campamento ubicado en el Parque Tercer Milenio.

Emberas en Tercer Milenio Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

¿Qué dice el Distrito?

La Secretaría de Gobierno de Bogotá, a cargo de la mediación con la comunidad, aseguró que el acuerdo incluía el traslado, alimentación y prestación de servicios de salud en el Centro Hospitalario de Corferias.



"Para su traslado el Distrito, desde el viernes 14 de agosto, puso a su disposición cuatro buses, dos vans y un equipo de salud permanente para su atención", indico y agregó que la Gerencia de la Subred de Atención en Salud Centro Oriente "le explicó a los líderes Embera las condiciones que debían tener en cuenta para su ingreso y así garantizarles su aislamiento para ser tratados, respetando el manual de convivencia durante el tiempo de su permanencia, como aplica en todo centro de atención médica".



Pero, confirmaron que en las últimas hora los indígenas decidieron no aceptar el traslado después de escuchar las condiciones.



"El caso de los indígenas ya no es solo un tema de albergue, es un tema de salud pública delicadísimo. Tenemos información de siete casos positivos de coronavirus, y seguramente son muchos más, pero a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Salud ellos se han rehusado a hacerse pruebas. La recomendación sanitaria es que ellos pudieran ser trasladados a Corferias para ser atendidos en salud y para los niños también (tener) un complemento nutricional, también unas condiciones para mujeres en estado de lactancia y embarazo. Lamentablemente el liderazgo poco constructivo y poco asertivo de dos líderes impidió que ellos pudieran ingresar", explicó este domingo el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez .



Resaltó, además, que familias o personas, de manera individual, pueden decidir aceptar las ayudas. Incluso si la decisión general del grupo es no hacerlo



"Pueden estar en Corferias, en los albergues o, incluso, por cuenta propia con los apoyos del Distrito en un domicilio organizado. No han accedido es porque su exigencia es estar en un gran albergue, es estar entrando y saliendo de Corferias... hay unos estrictos protocolos sanitarios y ellos no quisieron aceptarlos", aseguró el Secretario. La entidad aprobó esta semana tres giros por un monto de 75 millones de pesos para que la comunidad tenga arriendo y alimentación.



El comunicado indica, sin embargo, que "la Secretaría de Hábitat identificó que 15 familias no han reclamado el primer giro para arriendo solidario realizado el 16 de junio".



Entre las exigencias de la comunidad, según las Secretaría, está el ingreso de un médico tradicional y un paquete de plantas curativas. También piden entrar y salir de Corferias para ejercer su actividad económica.



BOGOTÁ